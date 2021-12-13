Сотни тысяч школьников со всей России смогут научиться программированию онлайн за госсчет

Власти планируют выделить субсидии на двухлетние курсы для российских школьников 8-11 классов на обучение их современным языкам программирования. Об этом говорится в проекте постановления Правительства, подготовленного Минцифры. По оценке министерства, до 2024 г. эти курсы окончат более 240 тыс. молодых россиян.

Власти заплатят за обучение

Минцифры сообщило CNews о разработке порядка предоставления субсидий по ИТ-образованию российских школьников. Правила вошли в проект постановления Правительства России, опубликованный на портале проектов нормативных правовых актов. На момент публикации материала документ находился на стадии антикоррупционной экспертизы. Дата ее завершения – 16 декабря 2021 г.

Субсидия будет предоставлена на проведение двухлетних ИТ-курсов для всех российских школьников, учащихся в 8-11 классах, говорится в проекте постановления. В рамках этих курсов они будут обучаться современным языкам программирования. О каких именно языках идет речь, в документе не сообщается.

Проект постановления определяет порядок предоставления субсидий конкретно «Университету 2035». Согласно официальному сайту организации, это «первый в России сетевой университет нового типа, который сочетает в себе исследовательскую и образовательную организации, а также ИТ-компанию».

На что будут потрачены деньги

Как сообщили CNews представители Минцифры, государство предоставит субсидию на реализацию мероприятий в составе нового федпроекта «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли». Он входит в состав национальной программы «Цифровая экономика России».

За два года российских школьников обучат азам программирования

Согласно тексту законопроекта, суммарная длительность курсов, на прохождение которых школьникам потребуется два года, должна составить, по меньшей мере, 144 академических часа. Один академчас длится 40-45 минут.

Проект также предусматривает использование модульной формы обучения. В этом случае курсы могут быть разделены на четыре модуля длительностью не менее 36 академчасов каждый.

Зачем это школьникам

Запись на участие в курсах по изучению современных языков программирования должна открыться в 2022 г. Их смогут пройти ученики со всех российских регионов. На вопрос CNews о причинах недоступности данных курсов для учеников младших классов представители Минцифры на момент публикации материала ответить не смогли.

Как сообщили CNews представители министерства, двухлетние курсы дадут школьникам возможность «познакомиться с профессией программиста, получить базовые или продвинутые навыки создания программ и разработать собственный цифровой продукт». Окончившие обучение дети получат электронный сертификат.

Проект рассчитан на несколько сотен тысяч российских школьников. По прогнозам Минцифры, до 2024 г. обучение по новой программе смогут пройти не менее 240 тыс. учеников.

Начало положено

В России в настоящее время действует пилотный проект по обучению школьников языкам программирования. Его запустили Минцифры и «Университет 2035», и он работает с октября 2021 г. Ученики смогут получить знания по языкам JavaScript, Python, Java, C#, PHP, и С++.

Воспользоваться возможностью начать изучение языков программирования в рамках данного проекта смогут далеко не все школьники. Пилот запущен в Белгородской, Новгородской и Пензенской областях, а также в республиках Татарстан и Саха (Якутия).

Инициатива рассчитана на школьников от 14 лет. По оценке Минцифры, эти курсы смогут закончить не менее 2000 школьников.

Кадровый голод в России

В России на протяжении последних нескольких лет наблюдается острая нехватка кадров в сфере ИТ, к числу которых относятся и программисты. То же касается и специалистов в области информационной безопасности. Как сообщал CNews, зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов считает, что это напрямую связано с нехваткой преподавателей, способных обучать российских школьников и студентов основам ИБ.

Представители российской ИТ-отрасли видят первопричины кадрового голода в сфере информационных технологий совсем в другом. Летом 2020 г. президент InfoWatch Наталья Касперская и президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров спрогнозировали масштабный отток российских ИТ-кадров из границу в первую очередь из-за постоянно ухудшающейся экономической обстановки в стране.

В феврале 2021 г. Минцифры констатировало факт нехватки профессионалов в сфере информационных технологий. Со слов замглавы Минцифры Евгения Кислякова дефицит квалифицированных кадров в этой области на тот момент составлял, по разным оценкам, от 500 тыс. до 1 млн человек.

По мнению Кислякова, отчасти эта проблема связана с нехваткой бюджетных мест в российских вузах, обучающих ИТ. Также он упомянул и разницу между зарплатами в российских и иностранных ИТ-компаниях, притом не в пользу первых. Однако от отметил, что некоторые компании готовы предложить не только конкурентную зарплату, но и доплачивать ценному сотруднику, лишь бы не упустить его.

В ноябре 2021 г. CNews писал, что у российских ИТ-шников есть целый список причин искать работу за границей, как удаленно, так и с переездом. Большая их часть напрямую связана с деньгами – одних не устраивает нынешняя зарплата, другие устали находиться в постоянном ожидании того, что на фоне ухудшения экономической ситуации в стране их доходы в обозримом будущем могут сократиться. Подробнее об этом читайте в материале CNews.