Российских арендодателей жилья загонят в единую ГИС. Уклонистов будут штрафовать

Минстрой планирует создать ГИС для регистрации договоров по сдаче в наем квартир, апартаментов и машиномест. Сейчас из-за серого рынка аренды государство недополучает 162 млрд руб. в год. В новой системе будут производиться все расчеты между сторонами. Для тех, кто не захочет регистрировать договоры в ГИС или внесет в нее ложную информацию, предусмотрены штрафы.

ГИС для аренды жилья

Минстрой разработал законопроект призванный бороться с серым рынком аренды жилья. В частности, ведомство планирует создать специальную государственную информационную систему (ГИС), в которой арендодатели должны регистрировать все договоры по сдаче в наем квартир, апартаментов и машиномест, пишет «Коммерсант».

Согласно законопроекту, арендодатели и арендаторы обязаны будут в течение 30 дней с момента заключения договоров или внесения в них изменений размещать информацию об их сроках и размере платы в ГИС Минстроя. Через систему должны будут вестись все расчеты между сторонами. При этом все существующие онлайн-платформы по аренде жилья продолжат свою работу, отмечают в Минстрое.

В начале ноября 2021 г. документ был направлен для согласования в профильные министерства и ведомства. Замглавы Минстроя Никита Стасишин сообщил «Коммерсанту», что министерство ожидает внесения законопроекта в Госдуму в весеннюю сессию. На данный момент законопроект прорабатывается с заинтересованными участниками. Так, свои замечания в текст внесли в Росреестре. Отзыв на документ готовят в Минэкономики, а Минюст уже направил свою позицию в Минстрой. В Минцифры на запрос «Коммерсанта» не ответили.

Подробности законопроекта

Основная цель будущей ГИС — обеление рынка и защита интересов нанимателей, говорится в пояснительной записке к проекту закона. Авторы законопроекта ссылаются на данные ВЦИОМа, согласно которым в России без учета социального найма сдается 250 млн кв. м (7% от всего объема жилого фонда). При этом съемными квартирами и апартаментами пользуются 6,9 млн домохозяйств или 11% от их общего числа. На данный момент из-за серого рынка аренды жилья бюджет теряет 162 млрд руб. в год, отмечают в Минстрое. Там также уточнили, что создание ГИС позволит дополнительно собрать 62,8 млрд руб. в 2023–2025 гг.

В России создадут ГИС для борьбы с серым рынком жилья

Стимулом для арендаторов регистрировать договоры станут штрафы. Минстрой предлагает внести поправки в кодекс об административных правонарушениях. К примеру, штрафы для тех, кто будет проводить расчеты вне системы могут составить от 500 до 2,5 тыс. руб. для физлиц и от 5 тыс. до 10 тыс. руб. для юрлиц. Отказ размещать информацию в ГИС или ее искажение обойдется гражданам в 3–5 тыс. руб., бизнесу — в 30–50 тыс. руб.

Разработать ГИС Президент России Владимир Путин поручил в августе 2021 г. Для ее создания и эксплуатации планируется привлечь частные средства, в том числе пул инвесторов с участием «Дом.РФ», поясняет Стасишин. Оператором системы выступит Минстрой.

Комментарии экспертов

Затраты на разработку такой системы могут составить около 2 млрд руб., предположил в разговоре с «Коммерсантом »директор по продуктовой стратегии группы «Т1» Сергей Иванов. При этом содержание ГИС и ее доработка обойдется государству еще в 100–200 млн руб. в год.

В «Яндекс. Недвижимости» считают, что проект требует открытого обсуждения с рынком, к которому бизнес пока не привлекали. Появление единого оператора может монополизировать рынок, опасаются в компании. И. о. директора по GR ЦИАН Михаил Рыженков считает, что введение обязательной регистрации договоров, напротив, приведет к обратному эффекту — к росту серого сегмента. С этим согласны в «Авито недвижимости». Сергей Иванов не исключает, что на рынке появятся агентства-прослойки, которые будут помогать гражданам в регистрации договоров в ГИС.