Создатели «Байкалов» стали совладельцами одного из сильнейших российских разработчиков процессорных ядер

Владельцы компании, разрабатывающей российские процессоры «Байкал» на тех или иных лицензируемых ядрах, купили 34-процентную долю продвинутого отечественного разработчика ядер на открытой архитектуре RISC-V. Другой аналогичный по известности российский разработчик ядер на RISC-V (такого уровня их в России только два) с осени 2019 г. подконтролен компании Yadro.

«Байкал» породнился с Cloudbear

Как стало известно CNews, группа «Вартон» — материнская структура «Байкал электроникс» (разработчик линейки процессоров «Байкал») — приобрела долю санкт-петербургского разработчика микропроцессорных ядер Cloudbear. В активе этой компании наработки на набирающей популярность во всем мире открытой архитектуре RISC-V. О покупке доли в Cloudbear редакции рассказали представители «Вартона».

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Клаудбеар» было зарегистрировано 7 июля 2015 г. Непосредственным приобретателем его доли в 34% выступило АО «Инвестиционная компания Вартон», учрежденное 30 сентября 2020 г. Гендиректором общества заявлен Илья Сивцев — один из совладельцев группы «Вартон» и гендиректор «Астры» (разработчик ОС Astra Linux; также входит в «Вартон»).

Запись в реестре о вхождении «Вартона» в «Клаудбеар» появилась 7 сентября 2021 г. До этого момента у организации было шесть соучредителей. Доля в 30% была у гендиректора компании Сергея Крука, еще 30% — у технического директора Александра Козлова, 20% — у Вероники Прохоровой, 10% — у зеленоградского разработчика и производителя микроэлектроники «Миландра», 7% — у Андрея Ефимова, 3% — у Федора Борисовского.

Судя по тому, что уставный капитал «Клаудбеара» не изменился, в пользу «Вартона» по 10% своих долей передали Крук и Козлов (у них осталось по 20%), а еще 14% уступила Прохорова (осталось 6%). Сумму сделки стороны не раскрывают.

Создатели процессоров «Байкалов» купили долю в российском разработчике процессорных ядер

Как пояснил CNews Илья Сивцев, купленные «Вартоном» 34% блокирующим пакетом не являются. «Приобретенная доля дает нам возможность участвовать в принятии ряда ключевых решений вместе с основными идеологами этого бизнеса», — отметил он. По его словам, компания продолжит самостоятельное независимое развитие.

По итогам 2020 г. выручка «Клаудбеара» составила 40 млн руб. с приростом этого показателя на 196% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль организации оказалась на уровне 1 млн руб.

Подоплека сделки

Из общения CNews с различными представителями российского рынка электроники можно было заключить, что Cloudbear считается одной из двух самых продвинутых в России компаний, занимающихся разработкой процессорных IP-блоков на базе системы команд RISC-V. Другая — Syntacore; она также, как и Cloudbear, базируется в Санкт-Петербурге и тоже является резидентом «Сколково» (через дочернюю структуру). Обе известны как в России, так и за рубежом.

С конца октября 2019 г. 51% Syntacore принадлежит «КНС групп» (входит в «ИКС холдинг» Алишера Усманова), которая выпускает вычислительную технику под собственным брендом Yadro.

Что отличает Syntacore от Cloudbear, так это финансовые результаты. По итогам 2020 г. ООО «Синтакор» продемонстрировало выручку на уровне 13,2 млн руб. с падением этого показателя на 76% по сравнению с предыдущим годом, а чистый убыток компании составил 14,7 млн руб. У зарегистрированного в Сколково дочернего одноименного ООО «Синтакор» дела не лучше: 1,4 млн руб. просевшей на 46% выручки и 14,4 млн руб. чистого убытка (для организации 2020 г. стал убыточным третий год подряд).

Летом 2020 г. CNews стало известно, что Yadro собирается выпустить линейку процессоров собственной архитектуры, в которую будет вложено около 6 млрд руб. средств компании. При разработке собственной процессорной архитектуры она станет использовать именно RISC-V.

Что же касается входящей в «Вартон» компании «Байкал электроникс», то она о своем интересе к RISC-V объявила в начале июля 2021 г., комментируя свою новую продуктовую стратегию, утвержденную советом директоров в июне 2021 г.

RISC-V станет для «Байкал электроникс» третей освоенной архитектурой. Первым ее продуктом в 2015 г. стал чип Baikal-Т1 на MIPS, созданной в соответствии с концепцией RISC, то есть для процессоров с сокращенным набором команд. Использовать ее в новых продуктах компания сейчас не планирует. Новинки последних лет — Baikal-Mи Baikal-S — были разработаны на ARM (от англ. Advanced RISC Machine).

Для чего именно «Вартону» Cloudbear

«В наших планах использовать технологии IP-ядер на основе архитектуры RISC-V компании Cloudbear в своих проектах по разработке процессоров Baikal-L и Baikal-S2», — рассказал CNews гендиректор «Байкал электроникс» Андрей Евдокимов. Первый из этих чипов проектируется для ноутбуков, второй — под серверы для облачных вычислений.

Напомним, именно на создание этих процессоров компания получила две субсидии Минпромторга на общую сумму в 9,44 млрд руб. Деньги были выделены министерством по итогам состоявшегося в сентябре 2021 г. тематического конкурсного отбора проектов создания электронной компонентной базы и модулей для возмещения государством части затрат на их реализацию.

Новые чипы компания планирует создать на вычислительных ядрах ARM, в то время как безопасность новинок будет обеспечена системой доверенной загрузки и менеджмента, построенной на ядре на RISC-V.

«Участие в проекте таких крупных отечественных дизайн-центров как “Байкал электроникс” и “Миландр” дает нашей команде уникальную возможность не просто разрабатывать новые IP-продукты, но и совместно формировать требования к процессорным ядрам, микросхемы на основе которых будут востребованы рынком, — полагает глава Cloudbear Сергей Крук. — У нас много амбициозных задач и проектов, и мы, как и весь ИТ-рынок, испытываем острый кадровый голод. Ключевая задача на данный момент — расширить команду профильными сильными специалистами под наши новые проекты».