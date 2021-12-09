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Власти России готовят закон для ареста и конфискации криптовалют

Генпрокуратура разрабатывает закон для ареста и конфискации биткоинов. Помимо этого, власти намерены ввести в законодательство понятие «криптовалюта». С инициативой выступил Генеральный прокурор Игорь Краснов. В ноябре 2021 г. власть взяла курс на легализацию майнинга биткоинов для того, чтобы обложить эту деятельность налогами. Хотя еще не так давно россиян намеревались сажать в тюрьму за нарушение правил обращения криптовалют.

Закон для криптовалюты

Генпрокуратура работает над нормативными правовыми актами, регулирующими обращение криптовалют. Так, криптовалюты, находящиеся в незаконном обороте, не только будут признаны предметом преступления, но и появится юридическая возможность их ареста и конфискации. Об этом «РИА новости» рассказал Генеральный прокурор Игорь Краснов.

По словам Краснова, на данный момент судебная практика по уголовным делам, как правило, признает цифровые валюты имуществом, то есть предметом взятки. Однако этого недостаточно для формирования единого и устойчивого правоприменения. Ему поспособствует введение понятия криптовалют и иных виртуальных активов в уголовно-правовое пространство посредством закрепления соответствующих норм в законодательстве, говорит Краснов.

При этом, какие конкретно изменения были разработаны Генеральный прокурор не уточнил. Но арест и конфискация криптовалют может осуществляться посредством заморозки средств на регулируемых криптобиржах, перевода криптовалюты на счета финансовых госструктур или изъятия паролей от кошельков по решению суда.

В июле 2021 г. генпрокурор Краснов также предложил дополнить российское законодательство поправками, разрешающими конфисковать у граждан их криптовалюту, полученную преступным путем.

Легализация добычи биткоина

В ноябре 2021 г. стало известно о том, что российские власти намерены легализовать в России добычу биткоина и других криптовалют. Председатель Госдумы Вячеслав Володин распорядился о создании специальной рабочей группой, которая займется этим вопросом.

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Власти смогут накладывать арест и изымать криптовалюту

«Из-за отсутствия регулирования оборота криптовалюты правоохранительные органы вообще попадают в тупик, поскольку не могут установить в деятельности отдельных лиц признаков преступления и принять необходимые процессуальные решения», — заявил первый зампред комитета по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. Теперь же власть хочет обложить эту деятельность всевозможными налогами.

По итогам августа 2021 г. Россия заняла третье место в мировом зачете по количеству добытых биткоинов, уступив лишь Казахстану и США.

При этом такая позиция государства к майнингу сравнительно новая. Ранее чиновники хотели сажать криптовалютчиков в тюрьму и отнимать у них токены. За несколько дней до предложения о превращении криптодобычи в предпринимательскую деятельность против подобных идей высказался лично пресс-секретарь Президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет «РИА новости». По его словам, приравнивание биткоина к деньгам «ничего, кроме вреда» финансовой и экономической системе «принести не может».

Борьба с биткоинами

До намерений российских властей легализовать добычу биткоинов, в ноябре 2020 г. Минфин выступило с предложением сажать россиян в тюрьму за нарушение правил обращения криптовалют. Альтернативой, а в некоторых случаях и дополнением к тюремному сроку должны были стать немалые штрафы.

В августе 2020 г. Росфинмониторинг озвучил идею по созданию системы анализа криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта с целью их деанонимизации. Более того, ведомство заявило, что прототип такой системы уже разработан и даже опробован в действии. На создание системы Росфинмониторинг попросил 760 млн руб.

Кристина Холупова

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