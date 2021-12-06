ИТ-шники жестко раскритиковали допуск в российские госзакупки электроники из Армении и Киргизии

На разработанные Минпромторгом законодательные изменения, открывающие доступ к российским госзакупкам электроники из ЕАЭС, Ассоциация разработчиков и производителей электроники России отреагировала письмом в Правительство на имя Мишустина. В понимании организации, инициатива Минпромторга легализует канал поставок в нашу страну продукции транснациональных корпораций.

Электронику из ЕАЭС — в госзакупки

Как стало известно CNews, у российской электронной отрасли вызывают опасения готовящиеся законодательные изменения, открывающие к госзакупкам доступ для электроники из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС; помимо России включает Армению, Белоруссию, Казахстан и Киргизию).

Новые нормы включены в подготовленный Минпромторгом проект постановления Правительства, который в свою очередь вносит изменение в правительственное постановление от 10 июля 2019 г. № 878 «О мерах стимулирования производства радиоэлектронной продукции на территории России при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд…».

Как рассказал CNews исполнительный директор Ассоциации разработчиков и производителей электроники (АРПЭ) Иван Покровский, проект рассматриваемого постановления (копия имеется в распоряжении CNews) Минпромторг 30 ноября 2021 г. разослал для получения обратной связи отраслевым консорциумам. Помимо АРПЭ (включает «Байкал электроникс», МЦСТ, GS Group, «Атол», Т8, «Миландр», iRu, 3Logic, «Рикор электроникс» и др.) документ также получили АНО «Вычислительная техника» (учредителями выступают «Аквариус», iRu, «Депо», «Крафтвэй», Yadro и др.) и АНО «Телекоммуникационные технологии» (учредители — «Элемент», концерн «Созвездие» и структура «Ростелекома»).

Отечественная отрасль встретила в штыки идею Минпромторга допустить по упрощенной схеме к российским госзакупкам электронику из ЕАЭС

АРПЭ свой отзыв на готовящиеся законодательные поправки 3 декабря 2021 г. направила председателю Правительства Михаилу Мишустину с копиями замглавы Минпромторга Василию Шпаку и замглавы Минцифры Андрею Заренину.

В отзыве АРПЭ (копия имеется у CNews) отмечается, что новый проект постановления Правительства предполагает доступ к рынку государственных и муниципальных закупок (регулируется 44-ФЗ) для электронной продукции из стран ЕАЭС по сертификату подтверждения страны происхождения СТ-1 (разработан для участников СНГ).

«Это легализует канал поставок продукции транснациональных корпораций с локализацией финальных сборочных операций в странах ЕАЭС, открывает возможность внедрения зарубежных программно-аппаратных платформ в государственных информационных системах России, — полагают в АРПЭ. — При этом в отношении российских разработчиков создаются дискриминационные условия».

«Предлагаем установить для продукции из стран Евразийского союза такие же условия доступа к рынку государственных закупок, как для продукции российской разработки и производства, это действующие требования приложения к постановлению Правительства РФ от 17 июля 2015 г. №719, — взывает АРПЭ. — Такой подход будет соответствовать соглашению о национальном режиме, который решает задачи национальной безопасности, суверенитета стран ЕАЭС и развития критических технологий».

Как пояснил в разговоре с CNews Покровский, лежащая в основе СТ-1 сертификация значительно уступает по строгости системе критериев вышеупомянутого постановления №719 для российских компаний. Это ставит последних в дискриминационное положение. Поэтому идея АРПЭ заключается в том, что для участия в российских госзакупках компании из стран ЕАЭС должны «подчиниться» нашему регулирующему постановлению: подавать на свою электронику заявки в Торгово-промышленную палату России, проходить через фильтр соответствия Минпромторга и пр.

Сторонний взгляд

На момент выхода данного материала представители Минцифры и АНО «Вычислительная техника» не смогли прокомментировать CNews готовящиеся законодательные изменения и их оценку АРПЭ.

«Данные положения вытекают из обязательств России в рамках Таможенного союза, однако их вступление в силу девальвирует усилия Правительства по выстраиванию комплексных мер поддержки национальных производителей, сделавших ставку на глубокую локализацию производства электроники и микроэлектроники, — отметил в разговоре с редакцией директор по развитию бизнеса “Байкал электроникс” Виталий Богданов. — В течение двух лет эти положения дорабатывались и улучшались, устранялись противоречия и тонкие места, и тут неожиданно открываются ворота для китайской продукции».

С точки зрения «Байкал электроникс», надо искать пути сдерживания подобных инициатив и добиваться синхронизации регулирования национального режима во всех странах Таможенного союза.

Комментарий Минпромторга

«Минпромторг осведомлен об озабоченности представителей радиоэлектронной отрасли допуском продукции из стран ЕАЭС по сертификату СТ-1, — заверили CNews представители министерства. — Важно отметить, что до недавнего времени действовало правило "третий лишний", которое допускало возможность формирования заказчиками обоснования невозможности закупки российской продукции. В большинстве случаев такие обоснования носили формальный характер и позволяли заказчикам закупать иностранную электронику. В случае появления на рынке низколокализованной продукции - она будет исключаться из евразийского реестра, соответствующий инструмент предусмотрен 105 решением ЕЭК».

Общие соображения АРПЭ

В заключительной части своего письма АРПЭ отмечает, что 24 ноября 2021 г. глава Минцифры Максут Шадаев на заседании Правительства сообщил Президенту России Владимиру Путину о низких результатах внедрения российского ПО государственными компаниями и низкой мотивации заказчиков.

«Эта оценка также справедлива и для продукции электронной промышленности, — полагают в АРПЭ. — Сейчас предпринимаются попытки исправить эти оценки за счет изменений критериев и метрик. Решения по переходу на российские разработки откладываются, вместо этого реализуются проекты по локализации сборочных операций продукции зарубежных вендоров, под них настраивается регулирование. Серверное оборудование Huawei, системы хранения данных IBM, телекоммуникационное оборудование Nokia, китайские интеллектуальные приборы учета не станут более доверенными от переноса сборочных операций в Россию. Оборудование, которое спроектировано за рубежом, не создает спрос на российские микросхемы».

В понимании ассоциации, сборочные совместные предприятия становятся каналом внедрения технических решений зарубежных вендоров. «Это обосновывается “трансфером технологий”, — говорится в письме. — Подмена понятий состоит в том, что этот трансфер ставит российских заказчиков в зависимость от зарубежных технологий, а российские технологии вытесняются с рынка. Просим вас закрепить принятый курс на внедрение программно-аппаратных платформ российской разработки, направить ресурсы отраслевых регуляторов на планирование и расширение масштаба соответствующих этому курсу проектов».