«Ростелеком» меняет купленных с большим трудом американских роботов-финансистов на российское ПО

Не без проблем закупленная в 2018 г. «Ростелекомом» за 44 млн руб. американская RPA-система для роботизации кадровых и финансовых бизнес-процессов будет заменена. В качестве альтернативы рассматриваются только аналогичные решения из реестра российского ПО при Минцифры.

Замена бизнес-роботов в «Ростелекоме»

Как выяснил CNews, «Ростелеком» решил отказаться от использования в компании зарубежной системы роботизации бизнес-процессов в пользу российского решения. Это следует из документации запущенного оператором предварительного квалификационного отбор на импортозамещение своей RPA-системы (от англ. Robotic Process Automation).

В силу характера процедуры, не подразумевающего определения победителя, формальная начальная стартовая цена договора в тендере, который был опубликован на сайте госзакупок 2 декабря 2021 г., выставлена на уровне 0 руб. Реальную цену госзаказчик, видимо, установит в следующей процедуре, участвовать в которой смогут только компании, прошедшие фильтр первой.

Сейчас заявки от претендентов принимаются до 13 января 2022 г. Подведение итогов намечено на 27 января.

Использования RPA-системы в «Ростелекоме» направлено на минимизацию рутинных ручных операций и повышение производительности труда сотрудников, участвующих в кадровых и финансовых бизнес-процессах.

«Ростелеком» меняет американскую систему роботизации бизнес-процессов на российскую

На данный момент оператор использует американскую UiPath. Исходя из мониторинга сайта госзакупок, можно предположить, что она была развернута по итогам прошедшего в начале 2018 г. тендера с начальной максимальной ценой договора в 44,3 млн руб. Победителем-интегратором стала компания «Крок» с крошечным снижением на 59 тыс. руб.

В документации того тендера указывалось, что роботизации будут подвержены процессы подготовки справок о сумме зарплаты, иных выплат и вознаграждений, подготовки справок начисленных и фактически уплаченных взносов на обязательное пенсионное страхование, внесения сведений о проведенном обучении, оформления отпуска, внесения изменений в штатное расписание, учета расчетов с подотчетными лицами по командировочным расходам и пр.

Редакция CNews ожидает комментариев «Ростелекома» в отношении стартовавшего проекта по импортозамещению, в том числе в отношении того, какие именно кадровые и финансовые бизнес-процессы возьмет на себя новая система, а также ожидаете ли компания какой-либо экономического или функционального эффекта от замены UiPath.

Описание текущего состояния объекта автоматизации в ТЗ «Ростелекома» включает указание на присутствие рутинных операций по перекладыванию данных из одной системы в другую, на высокую стоимость разработки интеграций между системами и на то, что у заказчика на базе RPA Uipath сейчас реализовано около 20 роботов.

Что может заменить UiPath

На замену решению из США «Ростелеком» рассматривает аналогичные по функциональности продукты, внесенные в реестр отечественного ПО при Минцифры.

По данным рейтинга ИТ-маркетплейса Market.CNews, опубликованного 22 декабря 2020 г., среди российских RPA-решений лидерами на тот момент были Roomy bots компании «Компьютерные системы для бизнеса», Primo RPA «Рондема», PIX RPA «Пикс роботикс», ELMA RPA «Элмы», Robin структуры «Айти» и Lexema «Лексемы». В реестр при Минцифры все они включены. Аналогичный свежий рейтинг Market.CNews выпустит до конца 2021 г.

Покупка заменяемой RPA далась «Ростелекому» нелегко

Анализ сайта госзакупок показывает, что прежде чем отдать в апреле 2018 г. подряд на внедрение зарубежной RPA-системы «Кроку», «Ростелеком» дважды запускал и отменял аналогичные тендерные процедуры.

Первая из них стартовала 18 декабря 2017 г. со стартовой ценой договора в 74,5 млн руб. На тендер вышли «Крок», «Корус» и «Прайсвотерхаускуперс». В извещении от 19 января 2018 г. об отмене закупки госзаказчик причины этого шага не указал.

Аналогичный тендер с той же начальной ценой договора был запущен 16 января 2018 г. На него помимо «Крока», «Коруса» и «Прайсвотерхаускуперса» пришли «Делойт» и «Айти». После подачи первых ценовых предложений они еще дважды участвовали в переторжках, но определения победителя не дождались. В извещении от 5 марта 2018 г. об отмене этой закупки госзаказчик причины этого шага снова не указал.

В вышеупомянутой третьей закупки с идентичным названием, но существенно сниженной стартовой ценой договора кроме победившего «Крока» участвовали «Айти» и «КПМГ налоги и консультирование».