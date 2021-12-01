«Ростех» покупает «отечественную электронику» на минском «Интеграле». Сумма гигантской закупки — 3 миллиарда

Дочерняя структура входящего в «Ростех» КРЭТа располагает бюджетом в 3 млрд руб., который готова потратить на «компонентную базу отечественного производства». В числе десятков тысяч позиций номенклатуры закупки можно обнаружить множество изделий белорусского предприятия «Интеграл».

Огромный заказ на российскую ЭКБ

Как выяснил CNews, входящая в контур управления «Концерна радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, структура «Ростеха») компания «Радиоприборснаб» готова потратить до 3 млрд руб. на приобретение электронной компонентной базы отечественного производства.

Многолетняя практика CNews по мониторингу госзакупок позволяет говорить о том, что в данном случае мы имеем дело с весьма незаурядным проектом. Базовые электронные компоненты те или иные госорганизации приобретают постоянно, но суммы закупок редко измеряются даже десятками миллионов, не говоря уже о миллиардах.

Вышеупомянутая сумма выставлена в качестве начальной максимальной цены договора в тендере «Радиоприборснаба», который был объявлен 29 ноября 2021 г. в формате электронного аукциона. Заявки от претендентов будут приниматься до 15 декабря. Подведение итогов намечено на 24 декабря.





«Срок поставки продукции составляет не более 30 календарных дней с даты поступления заявки в адрес поставщика, — оговорено в техзадании. — Поставка продукции осуществляется только при поступлении заявки от покупателя».

Номенклатура поставки включает свыше 26 тыс. наименований. В списке в некоторых строках представлены одни и те же изделия, но с отличием в типе приемки заказчиком: ОТК (отделом техконтроля, обычная), ВП (военная приемка), ОС (особая серия), ОСМ (особая серия малого тиража).

«Ростех» на 3 млрд руб. покупает «отечественную» электронику, в том числе из Белоруссии

С учетом заявленной специфики деятельности госзаказчика («комплексный поставщик электронной компонентной базы»), CNews ожидает от представителей «Ростеха» пояснений относительно того, закупается ли «железо» под какой-то конкретный проект, должно пополнить складские резервы для неопределенного набора будущих проектов или предназначается для тестирования его свойств.

Что именно закупает «дочка» «Ростеха»

Требующаяся «Радиоприборснабу» компонентная база разделена на ряд зачастую весьма общих продуктовых классов: конденсаторы, микросхемы, кабели, провода, печатные платы, индикаторы, источники питания, катушки индуктивности, модули, муфты, резисторы, предохранители, транзисторы и пр.

Отдельной категории «процессоры» в номенклатуре не имеется. Не включены ли такого рода изделия в класс «микросхемы», беглой проверкой примерно тысячного списка артикулов редакции установить не удалось.

При этом заказчик выделил в отдельную очень скромную по объему (три позиции) «модули центрального процессора». Один из них, «Салют-ЭЛ24ПМ» разработан НПЦ «Элвис» и реализован на базе собственного чипа организации семейства «Мультикор» — 1892ВМ14Я. Другой модуль, судя по артикулу (CPB905-01) создан российской компанией Fastwel под процессор AMD Geode LX800. Третий модуль (CPB90204) создан этим же разработчиком под процессор STPC Vega архитектуры Pentium II.

Анализируя артикулы других позиций номенклатуры поставки, можно встретить изделия как весьма медийно-неприметных компаний («Протон», НПП «Томилинский электронный завод» и др.), так и очень известных российских разработчиков компонентов. Например, артикул 1485ХК4Т соответствует интерфейсной схеме дифференциального линейного усилителя компании «Ангстрем», а 1508МТ015 — синтезатору частот с дробным коэффициентом деления компании «Миландр».

Примечательным является тот факт, что множество артикулов номенклатуры соответствует компонентам белорусского предприятия «Интеграл». В частности 5559ИН18Т соответствует четырехразрядному дифференциальному магистральному передатчику последовательных данных этой компании, 1635РУ1Т — статическому ОЗУ на 256 Кбит,1467УД2Т — четырехканальному операционному усилителю.

На момент публикации данного материала представители госзаказчика не смогли прокомментировать CNews причину включения в перечень «компонентной базы отечественного производства» изделий иностранного государства.

В этой связи отметим, что в реестре радиоэлектронной продукции при Минпромторге, на который при проведении своих тематических закупок обязаны ориентироваться госорганы и отчасти компании с госучастием, каких-либо изделий белорусского «Интеграла» закономерно нет.