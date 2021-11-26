В России создана самоуничтожающаяся флешка с детонатором для истинных параноиков

Специалисты «Ростеха» создали USB-накопитель с отдельной кнопкой для физического уничтожения. Она активирует электродетонатор, выбрасывающий кумулятивную струю, которая полностью повреждает печатную плату. Восстановление данных становится невозможным. Заказать такую флешку могут как госкорпорации и предприятия, так и обычные потребители.

Флешка для параноиков

Российская госкорпорация «Ростех» разработала USB-накопитель с функцией физического самоуничтожения и встроенным детонатором. Устройство ориентировано на тех, кто по-настоящему заботится о том, чтобы его информация не попала в руки третьих лиц.

Над созданием накопителя работали специалисты холдинга «Технодинамика», входящего в состав «Ростеха». Как сообщили CNews представители холдинга, производство флешки организовано в компании АО «НПП «Краснознаменец» (Санкт-Петербург, входит в «Ростех»). Устройство способно самоуничтожиться по нажатию всего лишь одной кнопки на корпусе. При этом внешне USB-драйв остается целым, что делает данную функцию безопасной для пользователя.

Внешний вид прототипа устройства пока держится в секрете. Как сообщили CNews представители Технодинамики, «в настоящее время еще ведутся работы, все фото будут предоставлены после завершения испытаний».

Все секреты в максимальной безопасности

По информации «Ростеха», нажатие выведенной на торец корпуса кнопки самоуничтожения активирует расположенный внутри электродетонатор. Тот в свою очередь выбрасывает кумулятивную струю, прожигающую печатную плату.

Внешний вид флешки может быть любым, по желанию заказчика

Другими словами, флешка уничтожает саму себя в буквальном смысле, к тому же на физическом уровне. «Невозможность восстановления данных подтверждена экспертизой», – заявил генеральный директор холдинга «Технодинамика» Игорь Насенков. Фотографии платы флешки после срабатывания механизма самоуничтожения холдинг на момент публикации материала не предоставлял.

На запрос CNews, почему был выбран именно механизм удаления данных путем физического уничтожения накопителя вместо многократной перезаписи или шифрования с использованием современных надежных алгоритмов представители «Технодинамики» ответили, что такой способ «является самым эффективным из существующих». «Многократная запись не исключает возможности восстановления данных. Преимущество выбранного способа – использование в конструкции средств инициирования, отличающихся быстродействием, высокой надежностью и безопасностью», – добавили они.

Защита данных для всех

Со слов Игоря Насенкова, созданный в стенах «Технодинамики» USB-накопитель должен пройти еще ряд испытаний. В частности, его ждут тесты на безопасность при длительном хранении и на стойкость к механическим и климатическим факторам. С окончательным видом устройства разработчики тоже пока не определились. Игорь Насенков уточнил, что им еще предстоит «проработать различные варианты дизайна корпуса».

В «Ростехе» сообщили, что заказчиками сверхзащищенного накопителя могут стать в первую очередь различные государственные структуры и ведомства. Также подобным устройством могут заинтересоваться компании, в той или иной степени работающие с конфиденциальной информацией.

На запрос CNews, сколько заказов на флешку разработчики уже получили, представители «Технодинамики» и «Ростеха» на момент публикации материала ответить не смогли. Однако они сообщили CNews, что продажа устройств планируется не только компаниям, но и физлицам, то есть обычным потребителям. С их слов, внешний вид накопителя и его емкость могут быть любыми. Эти параметры заказчик определит сам.

Схожие решения для безопасного хранения данных

Устройств хранения информации с функцией самоуничтожения существует довольно много. Это могут быть как отдельные микросхемы, так и готовые к использованию гаджеты.

Например, в сентябре 2015 г. исследовательское подразделение компании Xerox создало чип, способный мгновенно разрушаться и превращаться в тысячи мелких частиц. Микросхема нанесена на закаленное стекло Gorilla Glass, к которому прикреплен специальный резистор. Если подать на него ток, он сильно нагреется и передаст это тепло на стекло, в результате чего оно моментально разрушится. Восстановить данные из памяти микросхемы будет невозможно.

Микросхема Xerox (сверху) и то, что от нее осталось

В феврале 2017 г. инженеры из Саудовской Аравии разработали механизм, всего лишь за 10 секунд способный уничтожить целый смартфон и всю информацию на нем. В основе этого механизма лежит специальный полимерный слой, который начинает быстро расширяться под воздействием температуры свыше 80 градусов Цельсия. В результате гаджет буквально взрывается изнутри, не оставляя и шанса на извлечение из него информации.

В мае 2012 г. компания RunCore создала InVincible SSD – с виду обычный 2,5-дюймовый SSD-накопитель с интерфейсом SATA. На фоне других он отличается двумя дополнительными кнопками на корпусе, одна из которых окрашена в зеленый цвет и нужна для полного удаления данных из флеш-модулей путем записи в память файлов с бессмысленным набором символов. Вторая кнопка, красная, физически уничтожает носитель информации.

Самый безопасный SSD-накопитель

Нажатие красной кнопки вызывает сильнейший удар током, уничтожающий все компоненты печатной платы SSD-драйва, в том числе и микросхемы памяти.

Результат нажатия красной кнопки

По утверждению разработчиков, восстановление информации с них становится невозможным.