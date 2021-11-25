Парадокс налогового маневра. После послаблений ИТ-компании стали отчислять в бюджет еще больше денег

Глава Минцифры Максут Шадаев раскрыл последствия налогового маневра для ИТ-компаний, действующего с начала 2021 г. Власти ожидали, что бессрочное снижение ставок для ИТ-компаний обернется многомиллиардными потерями для бюджета, но вместо этого казна менее чем за год пополнилась на 48 млрд руб.

Налоги снизились, отчисления выросли

Налоговые послабления для ИТ-компаний, вступившие в силу 1 января 2021 г. и известные как «налоговый маневр», в итоге привели к росту отчислений в казну, пишет Forbes со ссылкой на главу Минцифры Максута Шадаева. Со слов министра, снижение ставок, вопреки пессимистичным прогнозам и предположениям, привело к росту налоговых отчислений на 48 млрд руб. за три квартала 2021 г.

Об этих достижениях Максут Шадаев сообщил в ходе совещания Президента России Владимира Путина с аппаратом Правительства России. Он добавил также, что за девять месяцев 2021 г. в стране зафиксирован внушительный рост отгрузок ИТ-компанияими своих решений. В сравнении с аналогичным периодом 2020 г. он составил 38%. За счет этого за неполный 2021 г. суммарный объем отечественного рынка ИТ-решений и услуг перевалил за отметку в 1,14 трлн руб.

В рамках совещания Шадаев обратил внимание и на факт роста экспорта российского ПО в другие страны. «Несмотря на новые санкции, которые вводят наши страны-партнеры, экспорт софта тоже растет: за полгода, по данным Центрального банка, мы экспортировали софт и услуги по разработке на 18,5% больше, чем в прошлом году, в цифрах это $2,9 млрд», – заявил министр связи.

Максут Шадаев доволен результатами введения налогового маневра

«Цифры по итогам налогового маневра впечатляющие. <…> По итогам девяти месяцев мы видим, что отрасль не только не принесла выпадающие доходы, но и видим дополнительные налоговые отчисления от ИТ-отрасли. <…> Эти льготы позволили бюджету получить дополнительные деньги, это очень серьезный стимул», – добавил Максут Шадаев.

Кто придумал налоговый маневр

Под названием «налоговый» маневр скрывается бессрочное снижение ставки страховых взносов для ИТ-компаний с 14% до 7,6%, а ставки налога на прибыль – с 20% до 3%. Рассчитывать на получение таких преференций могут лишь те ИТ-предприятия, которые получил госаккредитацию в Минцифры.

Бессрочный налоговый маневр доступен для ИТ-компаний, выручка которых в размере не менее 90% складывается из поставок ПО и услуг по его разработке, интеграции и технической поддержке, а штат состоит из не менее чем семи сотрудников.

Налоговый маневр стал следствием пандемии коронавируса. ИТ-отрасль вошла в список сфер, наиболее серьезно пострадавших от нее. В начале мая 2020 г. Владимир Путин пообещал рассмотреть сложившуюся ситуацию. Спустя полтора месяца, в конце июня 2020 г., Президент России высказал предложение по снижению налоговых и страховых ставок для ИТ-компаний с 1 января 2021 г.

Скепсис был напрасным

Российские власти были уверены, что налоговый маневр для ИТ-компаний в итоге приведет к снижению доходов бюджета. По информации «Известий», высказывались предположения, что из-за снижения ставок бюджет страны лишится ежегодных поступлений в размере 15 млрд руб.

Началась проработка различных схем компенсации этих потерь. Свои идеи высказывали различные ведомства, в том числе и Минцифры. Как сообщал CNews, в конце июня 2020 г. министерство выступило с предложением отменить нулевой НДС на продажу исключительных прав на программное обеспечение, за исключением софта из состава реестра отечественного ПО.

Не исключено, что власти опасались потерь бюджета и на фоне того, как самые разные компании, желая экономить на налогах, в октябре 2020 г. начали массово регистрироваться в реестре ИТ-организаций, аккредитованных Минцифры, используя для этого своих ИТ-«дочек». Притом эту схему решили опробовать и предприятия, с информационными технологиями как таковыми напрямую не связанными. В числе желающих получить налоговые льготы оказались не только небольшие предприятия малого бизнеса, но даже транспортные и нефтяные гиганты с многомиллиардными выручками, в том числе РЖД и «Газпром нефть».

Дополнительные меры налогового стимулирования

Отчитавшись об успехах налогового маневра для ИТ-компаний, Максут Шадаев рассказал о трех новых мерах налогового стимулирования спроса на различные российские ИТ-решения. С его слов, эти нововведения станут частью Налогового кодекса в концу 2021 г.

«Нам удалось согласовать с Минфином три меры налогового стимулирования, которые, прежде всего, связаны с увеличением спроса. <…> Минфин обещает внести соответствующие поправки в Налоговый кодекс до конца этого года (2021 г. – прим. CNews), поэтому здесь мы надеемся на очень быстрое принятие решений. Все эти меры согласованы с Минфином», – заявил министр связи.

Список мер открывает снижение налога на прибыль для компаний, использующих отечественные решения в сфере искусственного интеллекта. Вторая мера, со слов министра, даст компаниям возможность «списывать (проводить амортизацию - прим. CNews) “железо” в три раза быстрее, чем сейчас».

«Третья мера предоставит регионам возможность вводить инвестиционный налоговый вычет на расходы, связанные с внедрением российского программного обеспечения и программного-аппаратных комплексов. Естественно, это будет решение субъектов, в какой мере будет действовать. <…> Но мы будем просить их в приоритетном порядке такой вычет вводить по решениям в сфере искусственного интеллекта», – сказал Шадаев.