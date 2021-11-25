Америка ввела санкции против МФТИ. Под вопросом поставки «железа» и ПО

Американские власти внесли Московский физико-технический институт в свой санкционный список, поскольку он якобы несет угрозу нацбезопасности США. Это усложнит вузу доступ к американским технологиям и наработкам. Руководство вуза было весьма озадачено этим фактом. Также в «черный список» попали организации и физлица Японии, Китая, Пакистана и Сингапура.

США «забанили» МФТИ

Московский физико-технический институт (МФТИ) оказался санкционном списке США по решению американского Минторга. Согласно официальному документу, размещенному на сайте ведомства, один из ведущих российских вузов попал под ограничения по причине «разработки военной продукции для военного заказчика».

МФТИ оказался единственным представителем России в обновлении «черного списка». Вместе с ним в «апдейте» перечислены 12 китайских организаций и по одной от Японии и Сингапура. Также есть 13 представителей Пакистана – 11 компаний и два физлица. Всех их, как и в случае с МФТИ, американцы считают в той или иной степени связанными с военными организациями. Так, юрлица и физлица Пакистана, по мнению Минторга США, имеют отношение к ядерной программе этой страны, а 12 санкционных компаний из КНР могут быть причастны к модернизации Народной армии Китая.

Министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) считает, что МФТИ и другие организации и физлица, оказавшиеся в списке, в той или иной степени несут угрозу нацбезопасности США. Она подчеркнула, что ограничительные меры позволят избежать «использования американских технологий в военных разработках России и КНР».

Не самые благоприятные последствия

Для МФТИ и организаций из других стран попадание в «черный список» американских властей означает в первую очередь введение ограничений на экспорт, реэкспорт и передачу внутри страны американской продукции, говорится в документе Минторга. При этом в нем не указывается, что именно власти относят к «американской продукции».

Как руководство МФТИ планирует выходить из ситуации, неизвестно

Согласно «Правилам электронного экспортного контроля США», к ней может относиться, в частности различная электроника, плюс ограничения могут быть наложены и на программное обеспечение, разработанное в США или имеющее в своем составе наработки американских компаний.

По всей вероятности, к МФТИ будут применены те же условия, что и к другим компаниям, внесенным в «черный список» американского Минторга ранее. Они подразумевают, что поставки «американской продукции» таким организациям возможны, но исключительно после получения у министерства соответствующей лицензии. Притом при урегулировании такого рода вопросов Минторг следует политике отказа. Это означает, что вероятность добыть лицензию ниже, чем шанс получить отказ.

Реакция МФТИ

Включение Московского физико-технического института в «черный список» Министерства торговли США оказалось неожиданностью. Со слов ректора вуза Дмитрия Ливанова, он весьма удивлен этим фактом.

Ливанов сообщил РБК, что в списке клиентов МФТИ, обращающихся в вуз за различными исследованиями и прикладными разработки, числятся различные коммерческие и госструктуры, притом не только российские, но и зарубежные. Ректор МФТИ не уточнил, чьи именно заказы выполняет вуз.

Также из слов Дмитрия Ливанова непонятно, есть ли среди заказчиков представители военного сектора. Глава вуза выразил надежду, что американские санкции не отразятся на дальнейшем с университетами и институтами США в академической сфере.

По примеру МГТУ

МФТИ – не единственный российский (московский) вуз, столкнувшийся с американскими санкциями. В схожей ситуации в конце 2020 г. оказался МГТУ им. Баумана.

Как сообщал CNews, корпорация Microsoft наотрез отказалась поставлять «Бауманке» лицензии на ее ОС Windows, сославшись на санкционные требования властей США, обновленные и сильно ужесточенные летом 2020 г. Поставщиком лицензий для «Бауманки» была российская компания Softline.

Причиной отказа продавать лицензии на Windows МГТУ в Microsoft назвали тот факт, что вуз готовит специалистов по вооружению. В частности, он выпускает специалистов в области авиации, создания ракетной техники, а также в сфере ядерной энергетики и радиоэлектроники.

Помимо этого, на момент введения санкций Microsoft МГТУ являлся опорным университетом нацпрограммы «цифровая экономика». Вуз готовит специалистов, способных создавать технологическую базу для сверхбыстрых вычислений, квантовых компьютеров, инженеров коммуникационных систем, программистов-разработчиков.

Сложившуюся ситуацию представители российского офиса Microsoft прокомментировали так: «Правительства формируют требования по экспортному контролю в отношении определенных продуктов и услуг. Корпорация Microsoft тщательно изучает обновленные и существующие требования экспортного контроля, чтобы удостовериться в том, что наше соответствие установленным требованиям и нормам не отражается на заказчиках сверх требуемого законом».

Срок последних закупленных «Бауманкой» лицензий Windows истек в сентябре 2021 г. В июле 2021 г. НИИ «Восход» получил от российских властей 216 млн руб. на разработку проекта перевода МГТУ на отечественное ПО.

Возможная боязнь конкуренции в сфере квантовых вычислений

В санкционном списке США оказалось сразу восемь китайских компаний, связанных с квантовыми вычислениями. Как пишет Engadget, добавление их в «черный список» стало следствием желания американских властей помешать им поддерживать усилия китайских военных в развитии и использовании квантовых вычислений. Власти якобы обеспокоены тем, что китайские организации могут использовать американские технологии для создания систем дешифровки или, наоборот, разработки алгоритмов шифрования, которые невозможно взломать. В США также считают, что эти наработки могут использоваться для создания анти-стелс технологий и технологий для обнаружения подводных лодок.

В списке представлены различные компании и исследовательские организации, включая QuantumCTek и Национальную лабораторию физических наук Хэфэй. Наряду с ними есть компания Corad Technology Limited и три ее «дочки». Ранее их обвиняли в поддержке военных и космических программ Ирана, а также фронта Северной Кореи.

В общей сложности Минторг США пополнил свой санкционный список 27 пунктами. К примеру, пакистанские компании и физлица оказались в нем по подозрению в участии в ядерных или баллистических ракетных программах страны.

Как пишет Engadget, маловероятно, что новые санкции положат конец использованию Китая квантовых вычислений в военных целях. Однако они могут замедлить работу в этом направлении, поскольку усложняют для КНР доступ к американским процессорам и другому оборудованию.

Добавим, что весной 2021 г. США нацелились на суперкомпьютерную индустрию Китая, регулярно занимающую лидирующие позиции в авторитетном рейтинге Top500. К примеру, из 500 самых мощных суперкомпьютеров в мире китайцам принадлежат 173 (версия Top500 за ноябрь 2021 г.), и это мировой рекорд. США владеют 143 компьютерами из рейтинга.

Для уничтожения суперкомпьютерной индустрии КНР США внесли в «черный список» организаций, связанных с армией Китая, компанию Phytium, а вместе с ней – еще шесть компаний из Поднебесной, так или иначе связанных с суперкомпьютерами.