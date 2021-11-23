Назначен директор «Гостеха»

Экс-директор департамента цифровой трансформации и координации бюджетных расходов Минцифры Василий Слышкин назначен на должность директора «Гостеха». В сентябре 2021 г. он стал исполняющим обязанности директора. В новой должности Слышкин должен привести государственные информсистемы к единому цифровому стандарту и масштабировать платформу «Гостех» на все госорганы.

Директор «Гостеха»

Василий Слышкин назначен директором подведомственного Минцифры учреждения «Государственные технологии» («Гостех»), которое отвечает за создание одноименной цифровой платформы. В должность он вступил 22 ноября 2021 г. Об этом CNews рассказали представители Минцифры.

В сентябре 2021 г. Слышкин занял должность исполняющего обязанности директора «Гостеха». До этого он был директором департамента цифровой трансформации и координации бюджетных расходов (ранее департамент развития архитектуры и координации информатизации) Минцифры.

В новой должности Слышкин займется приведением существующих государственных информационных систем к единому цифровому стандарту и устранению дублирования разработок. В том числе, он займется масштабированием платформы «Гостех» на все госорганы.

Биография Слышкина

Василий Слышкин родился в 1977 г. В 2000 г. окончил Московский физико-технический институт со степенью магистра прикладной математики и физики и в 2002 г. окончил обучение в аспирантуре Института системного анализа Российской академии наук. С 2002 по 2005 гг. отвечал за внедрение проектов производственных систем аэропорта «Домодедово». С 2005 г. по 2017 г. работал в группе компаний IBS на различных должностях от руководителя проектов до заместителя директора дивизиона.

Василий Слышкин назначен директором «Гостеха»

В декабре 2018 г. Слышкин назначен советником Минцифры. В мае 2019 г. вступил в должность директора департамента развития архитектуры и координации информатизации Минцифры. С мая 2021 г. переведен на должность директора департамента цифровой трансформации и координации бюджетных расходов.

Цифровая платформа «Гостех»

«С ноября 2020 года в России проходит эксперимент по созданию и развитию государственных информационных систем на платформе “Гостех”, — рассказывает Василий Слышкин. — Эксперимент продлится до конца мая 2022 года и по его итогам будут приняты решения о закреплении или изменении архитектуры системы. В основе платформы лежат принципы Low Code/No Code и облачные технологии, которые позволят сотрудникам ведомств самостоятельно адаптировать решения платформы под свою деятельность, а компаниям ИТ-отрасли быстрее разрабатывать системы и сервисы, повторно используя типовые компоненты и решения информационной безопасности», — подчеркнул он.

Эксперимент затрагивает сферы учета и управления госимуществом, обязательного медицинского страхования, кадастровой деятельности, сделок с недвижимостью и предоставления аналитики на основе сведений из ЕГРН, фонда данных государственной кадастровой оценки и пр. Среди его участников сейчас — Минцифры, Росимущество, Росреестр, Минспорта, Минкультуры, Ростуризм, ФСБ и ФСТЭК. Оператором системы выступает Сбербанк.

В начале 2022 г. в России должен появиться закон, в соответствии с которым ИТ-разработчики смогут через «Гостех» продавать госорганам размещенное на этой платформе ПО без стандартных тендерных процедур. Об этом 9 ноября 2021 г. сообщил глава Минцифры Максут Шадаев во время своего выступления на ежегодном «CNews FORUM. Информационные технологии завтра».

С 2024 г. «Гостех» станет обязательной платформой для создания и развития ГИС федеральными и региональными органами власти. В ноябре CNews писал о том, что Минцифры планирует обязать госограны экономить при создании своих внутренних систем за счет использования цифровой платформы «Гостех».