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«Блокировать, зачищать, понижать рейтинг». Готовы новые идеи по развитию интернета в России

Супруг Натальи Касперской Игорь Ашманов собирается предложить Президенту России Владимиру Путину идею по созданию в стране реестра «токсичного» контента. Под ним он подразумевает, помимо прочего, ЛГБТ-сообщества и мнения людей о нежелании становиться родителями. У Ашманова уже готова концепция реестра.

Борьба с «токсичным» интернетом

В России может появиться еще один реестр опубликованных в интернете материалов. Как пишут «Ведомости», на этот раз это будет база данных с так называемым «токсичным» контентом.

О работе над проектом такого реестра изданию сообщил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), бывшее доверенное лицо Президента России (в 2018 г.), а также муж президента группы InfoWatch Натальи Касперской Игорь Ашманов. «Я написал концепцию того, как можно создать подобный “Википедии” каталог токсичного контента», – отметил он.

Под «токсичным» контентом в данном случае подразумеваются самые разные сведения. В частности, это информация о вреде прививок, зоофилии и сообществах, так или иначе связанных с ЛГБТ.

Со слов Ашманова, в ближайшее время он намерен предложить идею по созданию реестра «токсичного» контента лично Президенту России Владимиру Путину. Пока что он успел обсудить ее лишь с председателем СПЧ Валерием Фадеевым и гендиректором АНО «Диалог» Алексеем Гореславским. «Диалог» основана Правительством Москвы.

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Регулирование интернета в России может выйти на совершенно новый уровень

Проект реестра, с которым в обозримом будущем Ашманов собирается обратиться к Владимиру Путину, подразумевает «блокировку, зачистку и понижение рейтинга» информации, которую он считает «токсичной». Это следует из презентации.

Рождение идеи

Со слов Игоря Ашманова, он задумал создать реестр «токсичного» контента в ходе «работы автономной некоммерческой организации “Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды” по поиску в интернете запрещенного контента о “скулшутерах” (людей, открывающих огонь в стенах школ и вузов – прим. CNews) и “суицидниках”».

«Есть огромная серая зона, которая служит вовлечению людей уже в запрещенную деятельность. Создание реестра токсичного контента – это способ что-то сделать с этой серой зоной – с контентом, который не будет запрещен в ближайшее время», – сказал Ашманов.

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Автор идеи реестра «токсичного» контента Игорь Ашманов

По информации «Ведомостей», у Ашманова есть целый список видов контента, которые он считает «токсичным». Помимо сообществ, освещающих тему ЛГБТ, а также материалов о зоофилии и вреде вакцин, к таковому он относит еще и радикальный феминизм.

Отдельно следует отметить, что Ашманов хотел бы видеть в реестре еще и материалы, касающиеся темы отказа от рождения детей. В России нет закона, обязывающего граждан страны рожать. Также отсутствует какое-либо ограничение на высказывание своего мнения в Сети по поводу нежелания (или невозможности) иметь детей.

Что предлагает Ашманов

По задумке автора, реестр будет развиваться силами некоего «открытого сообщества». Он предлагает определять категории контента в процессе «открытого общественного обсуждения».

Более того, задумка Ашманова включает не просто материала в реестр, а разбивку его по «степени токсичности» Сколько именно будет степеней, пока неизвестно, но есть информация о базовой степени (нежелательный контент) и самой серьезной (запрещенный контент).

«Данные в каталоге будут распределены по темам с обоснованием нежелательности категории. Также там будут приведены ссылки на существующие сайты, группы в сети, скриншоты», – сообщают «Ведомости».

Предложение получило поддержку

Алексеем Гореславский подтвердил изданию, что ознакомился с проектом Ашманова. «Считаю, что заявленная проблема действительно важна. Методики ее решения требуют обсуждения», – сказал он.

Валерий Фадеев тоже прокомментировал инициативу Ашманова. «Цензура в России запрещена, и всякое вмешательство в контент вызывает общественное напряжение. Есть крайние случаи – нацизм, экстремизм – и запрещающие такой контент законы. А есть контент, под прямой запрет не попадающий. Идея Ашманова в том, чтобы общество само регулировало такие пограничные ситуации», – заявил он.

Существует вероятность, что Ашманов покажет проект своего реестра Владимиру Путину еще до конца 2021 г. Он собирается сделать в рамках встречи Президента России с СПЧ, которая, со слов пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, может пройти до Нового года.

Песков подчеркнул, что ничего не слышал о реестре Ашманова. «Об идее формирования каталога “токсичного” контента мы ничего не знаем», – заявил он.

Что еще придумал Ашманов

По задумке Ашманова, необходимо добиваться соглашения об использовании реестра токсичного контента с интернет-компаниями, «получившими преференции от государства». К ним он относит компании, чьи приложения обязательны к предустановке на гаджеты, продающиеся в России. В частности, это множество приложений ИТ-гиганта «Яндекс», и интернет-холдинга VK, ранее известного как Mail.ru Group.

К «компаниям с преференциями» Ашманов относит и веб-сайты из списка социально значимых, доступ к которым не тарифицируется на территории России. Таковых в настоящее время почти 400, среди них есть веб-сервисы тех же VK и «Яндекса».

Дополнительно Ашманов предлагает подготовить и подписать «меморандум по противодействию токсичному и запрещенному контенту в интернете». По его задумке, подписаться под ним должны VK, «Яндекс», Rambler, Rutube и «зарубежные цифровые платформы», которые должны будут по закону создать в России официальные представительства.

Кто такой Игорь Ашманов

Игорь Ашманов – это российский предприниматель в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта, разработки ПО, управления проектами. Он является супругом Натальи Касперской – президента группы InfoWatch и в прошлом одной из самых богатых женщин России по версии Forbes на октябрь 2019 г. Помимо прочего, Касперская является руководителем рабочей группы по направлению «Информационная безопасность» в рамках программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Также она входит в состав Экспертного совета по российскому программному обеспечению при Минцифры.

Ашманов является управляющим партнером и генеральным директором компании «Ашманов и партнеры». На сайте компании сказано, что Ашманов – это «один из самых известных менеджеров в Рунете, специалист в области искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения, управления проектами».

В прошлом Ашманов руководил развитием лингвистического модуля ОРФО русской версии Microsoft Office. С января по май 2001 г. он занимал должность исполнительного директора «Рамблера».

Ашманов также известен как один из сооснователей партии «Новая великая Россия». Он создал ее в апреле 2012 г. вместе с писателем Николаем Стариковым. В декабре 2012 г. партия получила новое название – «Великое общество». Ашманов входил в президиум ее центрального комитета.

Партия просуществовала вплоть до марта 2020 г. Она была ликвидирована по решению Верховного суда в ответ на иск Министерства юстиции.

Эльяс Касми

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