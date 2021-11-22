«Роснано» запретила поисковикам индексировать свой сайт

С сайта «Роснано» исчезла информация о структуре и дочерних компаниях госкорпорации. Сам сайт запрещен к индексированию поисковиками. Это произошло на фоне обвала цен и остановки торгами облигациями «Роснано». Компания 19 ноября 2021 г. собрала своих кредиторов и держателей облигаций, чтобы обсудить компромиссные варианты, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев развития событий.

Исчезновение информации о «Роснано»

Официальный сайт АО «Роснано» запретил поисковикам индексировать свои страницы. Одновременно с этим с сайта исчезла информация о структуре и дочерних компаниях группы. Первым на эти обстоятельства обратил внимание глава АНО «Информационная культура» Иван Бегтин в своем телеграм-канале.

По наблюдениям Бегтина, из открытого доступа стала исчезать информация о деятельности госкорпорации. Если на прошлой версии сайта (которая отображалась до 2019 г.) были опубликованы подробные сведения о группе «Роснано», включая список ее «дочерних» компаний и структуру АО с описанием структурных подразделений. С сайта также исчезли цели компании, ее история, а также раздел со списком руководства.

Впрочем, версию сайта «Роснано», где исчезнувшая информация доступна, можно найти на сервисе Internet Archive.

«Обновление сайта Группы “Роснано” проведено в рамках плановых работ в августе 2021 года, — рассказали CNews представители компании. — В сентябре был запущен новый сайт, который индексируется поисковыми системами». Она также добавила, что информация об активах «Роснано» присутствует непосредственно на сайтах портфельных компаний.

«Роснано» на грани дефолта

19 ноября 2021 г. стало известно, что госкомпания находится на грани дефолта. Так, на сайте компании появилось сообщение о встрече с кредиторами и крупными держателями облигаций. На ней, согласно сообщению компании, обсуждались финансовые результаты «Роснано» и «компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев». На встрече также было констатировано, что непропорциональный долг и текущая финансовая модель госкомпании требуют корректировок.

С сайта «Роснано» пропадают данные

Вечером этого же дня Московская биржа приостановила торги всеми выпусками облигаций «Роснано» на общую сумму 71,5 млрд руб. Согласно официальному сообщению биржи, приостановка была произведена по предписанию Банка России. В понедельник, 22 ноября, биржа возобновила торги, причем цены на облигации на открытии торгов на Мосбирже в зависимости от выпуска снизились на 3-23%.

«Роснано» лишается кредитной линии

В мае 2021 г. CNews выяснил, что госкорпорация «Роснано» лишилась кредитной линии на сумму свыше 13 млрд руб. Так, между компанией и банком 11 ноября 2016 г. был заключен договор на открытие кредитной линии, обеспеченной государственной гарантией, с лимитом в 15 млрд руб. на срок до 10 ноября 2025 г. Деньги предполагалось использовать для осуществления инвестиционных проектов в сфере наноиндустрии, финансирования инвестиционных фондов нанотехнологий, а также для погашения кредитов либо облигационных займов, привлеченных заемщиком ранее.

До сентября 2017 г. банк «Россия» исправно выдавал кредитные средства госкорпорации, однако в декабре 2017 г. неправомерно, с точки зрения «Роснано», отказал компании в 13,32 млрд руб. Деньги требовались для погашения обязательств по облигационным займам. В этой связи «Роснано» было вынуждено привлечь замещающие кредиты у «Совкомбанка» по более высокой процентной ставке. По итогу «Роснано» 18 января 2021 г. обратилась с иском в Арбитражный суд Москвы с требованием возместить банком «Россия» 1,28 млрд руб. издержек. В требовании судом было отказано.