Главой НИИ «Восход» готовят ИТ-министра Подмосковья, а в министры прочат директора «Восхода»

По окончательно пока не утвержденной властями схеме, подведомственный Минцифры НИИ «Восход» может возглавить ИТ-министр Московской области Максим Рымар. Освобожденное им кресло может занять Наталья Егорова. Сейчас она официально работает и. о. директора «Восхода», то есть именно она должна освободить место для Рымара.

Рокировка в «Восходе» и ИТ-министерстве МО

Как стало известно CNews, пост главы подведомственного Минцифры НИИ «Восход» может занять действующий министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Максим Рымар. Об этом CNews рассказал источник на рынке, знакомый с ситуацией. Первой предварительной информацией с редакцией он поделился 15 ноября 2021 г. Позже 18 ноября эти данные подтвердил еще один собеседник редакции на рынке. Вечером того же дня со ссылкой на два собственных источника о предполагаемом назначении написало издание Tadviser.

Представители НИИ «Восход» и Минцифры подтвердить или опровергнуть данную информацию CNews не смогли.

На данный момент НИИ «Восход» в статусе исполняющего обязанности директора возглавляет Наталья Егорова. На руководящем посту она 17 августа 2021 г. сменила Павла Грязнова, который всего за несколько дней до этого, 6 августа 2021 г. заместил в этой роли Андрея Бадалова. Последний был директором «Восхода» с 28 октября 2020 г., и оставил НИИ ради должности вице-президента «Транснефти».

По данным источника CNew, договор с Егоровой некоторое время назад истек и продлен не был. При этом источник располагает данными о том, что без работы Егорова не Останется. Ее могут назначить на пост ИТ-министра Подмосковья — вместо предположительно переходящего в «Восход» Рымара. Другой источник сообщает, что Егорова на данный момент уже сложила с себя полномочия главы НИИ, однако в ЕГРЮЛ это отражения пока не нашло.

ИТ-минстр Московской области Максим Рымар и и. о. директора НИИ «Восход» Наталья Егорова могут поменяться местами

По данным еще одного источника CNews, осведомленного о факте предстоящего назначения в «Восходе», но не располагающего сведениями о конкретной кандидатуре, окончательное кадровое решение должно быть принято 22 ноября 2021 г.

Этапы карьеры Максима Рымара

Максим Рымар родился 5 ноября 1982 г. в Москве. Закончил Российский университет дружбы народов (РУДН), получив степени бакалавра по экономике в 2003 г. и магистра менеджмента в 2005 г.

Последующие два года Рымар проработал в должности менеджера проектов в компании «Агава», после чего с 2008 по 2014 гг. занимал пост замначальника отдела внедрения проектов департамента интернет-проектов в «Армаде». С 2014 по 2017 гг. – глава отдела комплексных портальных решений департамента комплексных проектов в «Программном продукте».

С 1 сентября 2017 г. работал в качестве заместителя министра госуправления, ИТ и связи Московской области.

Пост ИТ-министра Подмосковья он занял в сентябре 2018 г.

Трудовая биография Натальи Егоровой

Наталья Егорова родилась 30 марта 1979 г. в Ивановской области. В 2001 г. окончила Ивановскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности экономика и управление на предприятии. В 2007 г. – негосударственное образовательное учреждение «Московский институт экономики, менеджмента и права» по специальности юриспруденция.

С 1998 г. Егорова работала в коммерческих структурах. В 2014 г. была назначена заместителем президента – руководителем аппарата президента некоммерческого партнерства «Содействие развитию и использованию навигационных технологий».

С 2014 г. Егорова работала в правительстве Московской области: сначала в должности советника министра государственного управления информационных технологий и связи Московской области, затем – советника вице-губернатора Московской области.

В 2018 г. Егорова была назначена первым заместителем министра экологии и природопользования Московской области, позднее – первым заместителем министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

С 2019 г. занимала пост министра инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В 2020 г. назначена советником министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Чем занимается НИИ «Восход»

Согласно информации, опубликованной на сайте НИИ «Восход», институт является многофункциональным партнером государства в области ИТ. С момента своего основания в 1972 г. организация приобрела широкие компетенции в сфере разработки, внедрения и сопровождения автоматизированных информационных систем. В настоящее время НИИ «Восход» создает инновационные ИТ-решения для органов власти, внедряет и развивает новые форматы эффективного взаимодействия между государством и гражданами.

НИИ «Восход» принимает участие в развитии государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы», ГАС «Правосудие», системы изготовления паспортно-визовых документов нового типа (биопаспортов), системы «Независимый регистратор» (регулирует проведение электронных торгов), информационной системы головного удостоверяющего центра электронной подписи, федерального ситуационного центра электронного правительства, единой системы нормативно-справочной информации (ЕНСИ) и др.

Также «Восход» участвует в реализации ряда мероприятий федерального проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы «Цифровая экономика». В частности, Минкомсвязи (ныне Минцифры) заключило с предприятием контракты на реализацию проектов создания автоматизированного рабочего места госслужащего и создания Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей.