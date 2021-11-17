Минцифры разъяснило, как малый бизнес может закупаться российским ПО за полцены

Российское ПО со скидкой

Во время своего выступления на ежегодном «CNews FORUM. Информационные технологии завтра», который прошел 9 ноября 2021 г., замглавы Минцифры Максим Паршин рассказал о нюансах получения малыми компаниями скидки при покупке ими российского ПО.

Напомним, на днях CNews писал о старте запущенной Минцифры программы поддержки цифровизации субъектов среднего и малого предпринимательства (СМП) в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика». Оператором выступает Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).

В рамках этой программы малый и средний бизнес получил возможность покупать отечественное ПО за полцены — 50% стоимости будут компенсированы из федерального бюджета.

Кто и как сможет воспользоваться скидкой

Как уточняет Паршин, новой мерой поддержки могут воспользоваться все субъекты малого и среднего предпринимательства, включая и индивидуальных предпринимателей. «Нужно, чтобы индивидуальный предприниматель или компания была включена в соответствующий реестр, который ведется Федеральной налоговой службой, — говорит он. — Сейчас в России порядка шести миллионов ИП и компаний СМП. В этом году мы рассчитываем, что мерой поддержки воспользуются не менее 220 тыс. субъектов Москвы, а может быть и больше».

Максим Паршин в режиме ВКС отвечает на вопросы главного редактора CNews Александры Кирьяновой

По оценкам чиновника, субъектам МСП в ближайшие годы будет предоставлено не менее 441 тыс. лицензий: из них 63 тыс. в 2021 г. и по 126 тыс. в период 2022-2024 гг. ежегодно. В 2021 г. общий объем господдержки должен составить 1 млрд руб.

«Мы достаточно консервативно заложили оценку стоимости сетевого ПО, — рассуждает чиновник. — Сейчас мы понимаем, что можем превзойти эти цифры. При этом смысл программы в том, что у нас или у фонда не будет никаких отношений непосредственно с предпринимателем. Предприниматель будет иметь отношения только с вендором, который ему предоставит ПО с 50-процентной скидкой. А мы в свою очередь будем правообладателю, вендору компенсировать недополученный им доход».

Какого рода ПО «распродается»

Как отмечает Паршин, Минцифры предъявляло к разработчикам ПО для их участия в программе исключительно простые требования. «Программное обеспечение должно быть включено в реестр отечественного ПО, и решение должно быть облачным, — говорит он. — Ну и, конечно, решение должно быть уже сейчас востребовано. Правообладатели, которые пришли к нам на конкурс, показали свои продажи в предыдущий период, доказав таким образом востребованность своих продуктов».

Презентация Максима Паршина (кликните для пролистывания)

Кроме того, по словам чиновника, концептуально это ПО должно быть направлено на цифровую трансформацию малого бизнеса, оптимизацию его бизнес-процессов, и нацелена, прежде всего, на повышение эффективности СМП.

В числе примеров целей использования российского ПО замглавы Минцифры привел оцифровку и управление клиентской базой, оптимизацию управления складскими помещениями, организацию управленческого учета и анализа на предприятии, организацию электронного документооборота, автоматизацию обработки обращений клиентов, оптимизацию логистики, оцифровку технологических процессов.

Какой софт уже доступен

«Мы уже сейчас отобрали 14 поставщиков соответствующего программного обеспечения на следующий год, — рассказывает Паршин. — При этом возможность не закрыта. Так называемый револьверный отбор действует. Если заявки будут еще поступать, то фонд будет проводить их оценку, и к числу победителей будут добавлены и другие правообладатели. Таким образом, количество и объем доступных программ для малого бизнеса будут увеличиваться постоянно».

Среди одобренных продуктов на данный момент — свыше 30 облачных решений «1С», 13 облачных решений на платформе «Эвотор», ПО R_Keeper для автоматизации предприятий общественного питания, решение «Ассистент» для безопасного удаленного доступа к компьютерам по локальной сети или через интернет, продукт для управления торговлей и складского учета «МойСклад», ПО автоматизации документооборота между ресторанами и поставщиками DocsInBox, система мониторинга и анализа социальных медиа «Крибрум.объекты», петрофизическая платформа для интерпретации скважинных данных Darcy и др.

Концептуальная подоплека

Говоря о повышении эффективности малого и среднего предпринимательства, Паршин отмечает, что оно конкурирует не столько между собой, сколько с крупным и государственным бизнесом. «Поэтому и производительность труда в целом на предприятиях малого бизнеса, конечно, объективно ниже, чем в крупных компаниях, — полагает он. — И основным ресурсом повышения эффективности малого бизнеса является, конечно, цифровизация, цифровая трансформация. Российские решения себя на нашем рынке зарекомендовали, и тот бизнес, который пользуется этими решениями, очевидно, более эффективен, чем тот, который не пользуется».

В этой связи чиновник считает, что задача государства сделать рассматриваемые решения максимально доступными. «Малый бизнес, очевидно, работает в ситуации перманентного кассового разрыва, и изыскать даже несколько тысяч рублей на цифровизацию, на покупку определенного решения часто бывает сложно или даже невозможно, — говорит Паршин. — С другой стороны, запуская эту кампанию, мы популяризируем, делаем более популярными, более привлекательными именно отечественные решения. Ну и также есть косвенный, но тоже важный, эффект. Это выход субъектов СМП из серой зоны, обеление малого бизнеса и сокращение рынка нелегального программного обеспечения».

Некоторые дополнительные подробности, а также QR-код, ведущий на страницу проекта, вы найдете в размещенной выше презентации замглавы Минцифры.

Как прошел CNews FORUM 2021

В 2021 г. CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — успешно прошел в четырнадцатый раз. В силу известных ограничительных факторов организаторами был снова использован смешанный формат проведения мероприятия — значительная часть форума прошла в онлайн-режиме.

Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы читателей CNews Замглавы Минцифры Максим Паршин рассказал о программе поддержки малого бизнеса в части софинансирования покупки российского ПО Замруководителя ДИТ Москвы Марина Тавадзе получила награду CNews в номинации «Поисково-аналитическая платформа: проект года» Замглавы Минэка Василий Шпак описал ведомственный проект, связанный с цифровизацией промышленности Гендиректор группы «Т1» Сергей Соловьев принял награду CNews в номинации «Компания года» Директор по внедрению цифровых решений «Мегафона» Владимир Гваришвили выступил с докладом «Бизнес в эпоху перемен: как заложить фундамент для успешного завтра» Лидер продуктового направления компании Sbercloud Михаил Тутаев получил награду CNews в номинации «Лучшая платформа корпоративных данных и глубокой аналитики» Лидер продуктового направления компании Sbercloud Михаил Тутаев рассказал о сервисах SberCloud.Advanced Замгендиректора по работе с госзаказчиками и цифровому развитию «Гознака» Виктору Барилкину была вручена награда CNews в номинации «Цифровая трансформация бизнес-модели: компания года» Вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин описал особенности цифровой трансформации северной столицы в целях устойчивого развития Начальник отдела ИБ и техзащиты информации службы информбезопасности Главного управления ИТ ФТС Кирилл Романов и коммерческий директор филиала «Газинформсервис» в Москве Александр Синельников на вручении награды CNews в номинации «Цифровая безопасность», учрежденной совместно CNews и «Газинформсервисом» Замгендиректора РЖД Евгений Чаркин обрисовал новые горизонты цифровой трансформации своей компании Председатель совета директоров Profindustry Сергей Барсуков принял награду CNews в номинации «Технологическое решение года в области ESG» Директор по работе с ключевыми клиентами UiPath Артем Виноградов описал взгляд своей компании на то, как организации подготовиться к новым вызовам CEO компании eXpress Андрей Врацкий принял награду CNews за инновации в корпоративной мобильной разработке Ведущий системный архитектор по сервисам IBM Cloud в России и СНГ Артем Носенко рассказал об успехах пользователей IBM Public Cloud Директор по маркетингу «Р7 офис» Нина Матвиенко получила награду CNews в номинации «Решение года для совместной удаленной работы» Директор по работе с ключевыми заказчиками Yadro Сергей Касаев описал особенности решений своей компании Награду CNews в номинации «Экспансия года» получила представитель компании iMind Валерия Мингова Гендиректор компании «Скала-Р» Виктор Урусов обрисовал эволюцию подхода к созданию платформ для высоконагруженных корпоративных и государственных информсистем Руководитель цента компетенций «Собственные продукты» компании «Т1 Консалтинг» Юрий Мацыгин принял награду CNews в номинации «Цифровизация в HR: прорыв года» Замгендиректора по операционной эффективности и цифровому развитию ПГК Алексей Агапкин описал цифровую трансформацию своей компании Замгендиректора по развитию бизнеса S7 Илья Лазарев, менеджер продукта логистической платформы S7 Михаил Данилов, CEO компании BSL Сергей Костин, технический директору BSL Иван Спиридонов получили награду CNews в номинации «ИТ-решение года для логистики первой и последней мили» Директор по маркетингу «СберМедИИ» Татьяна Смирнова получила награду CNews в номинации «ИТ-решение года в медицине» Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов рассказал о ключевых задачах цифровизации своей компании ИТ-директор «Трансмашхолдинга» Анатолий Ушаков принял награду CNews в номинации «ИТ в промышленности» Управляющий директор по цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак выступил с докладом «Госкомпания без галстуков» Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы читателей CNews

CNews FORUM 2021 собрал свыше 1000 участников. Было заслушано порядка 90 экспертных докладов. В сессионной части было проведено шесть тематических отраслевых секций: «ИТ в госсекторе», «ИТ в банках», «Облачные технологии», «Информационная безопасность», «ИТ в торговле» и «Цифровая трансформация».

Взгляд CNews на состояние ИТ-отрасли

В пленарной части CNews FORUM помимо Максима Паршина выступили глава Минцифры Максут Шадаев, замглавы Минпромторга Василий Шпак, директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин, замгендиректора по операционной эффективности и цифровому развитию «Первой грузовой компании» Алексей Агапкин, вице-президент по ИТ «Евразхолдинга» Артем Натрусов, гендиректор «Скалы-Р» Виктор Урусов, директор по работе с ключевыми заказчиками Yadro Сергей Касаев и многие другие.