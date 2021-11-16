Метрополитен остался без системы на «1С». Разъяренный несостоявшийся подрядчик подает в суд

Дирекция транспортных закупок при закупке для московского метрополитена российского ПО у одного поставщика признал последнего уклонившимся от исполнения контракта. Победитель назвал такое решение спорным и исходящим не из благих побуждений. С чем незамедлительно обратился в ФАС. Антимонопольная служба признала жалобу обоснованной частично, поэтому несостоявшийся подрядчик вынужден отстаивать свои права в суде.

Проблемный тендер «Московского метрополитена»

Российская ИТ-компания CorpSoft24 подает судебный иск к госучреждению Москвы «Дирекция транспортных закупок» (ДТЗ, единственный учредитель: департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры правительства Москвы). Оно заблокировало подписание контракта между компанией и «Московским метрополитеном» на 44 млн руб. Об этом CNews рассказали представители CorpSoft24.



Тендер на создание и внедрение информсистемы паспортизации и управления имуществом в службе имущественно-земельных отношений мосметро на базе технологической платформы «1С: предприятие 8» был опубликован на сайте госзакупок 13 сентября 2021 г. Заказчиком был заявлен сам «Московский метрополитен», но за проведение закупки отвечала ДТЗ в статусе «уполномоченного органа».

CorpSoft24 стала единственным участником и победителем тендера. После этого на расчетный счет заказчика была направлена банковская гарантия в размере 4,4 млн руб., в то время как компания со своей стороны подписала контракт на проведение работ. Однако в последний день подписания контракта со стороны заказчика, как заверяет CorpSoft24, ближе к концу рабочего дня ДТЗ опубликовал протокол признания участника уклонившимся от заключения контракта, ссылаясь на несоответствие банковской гарантии тематическому законодательству. В компании не согласны с таким решение и считают отказ в принятии банковской гарантии необоснованным и незаконным.



Генеральный директор Corpsoft24 Константин Рензяев рассказал CNews, что компания очень ответственно подошла к выбору суммы банковской гарантии. «Мы запросили шесть банков, у каждого банка гарантия чуть отличалась и мы выбрали максимально отвечающую требованиям», — говорит он. По его словам, претензий к гарантии не должно было быть. «Да и сейчас, мы уверены, что обоснование ДТЗ сильно притянуто за уши. Почему ДТЗ пошел на этот спорный шаг, непонятно, но вряд ли из благих побуждений и заботы об эффективности работы метрополитена», — рассуждает Рензяев.

Детали разбирательства

«Как только мы увидели, что ДТЗ отклонил нашу заявку, мы написали письмо исполнителю, — продолжает Рензяев. — Ранее у нас даже контактов ДТЗ не было, а дозвониться до них невозможно».

CorpSoft24 подает в суд из-за несостоявшегося контракта

После бесплодных попыток связаться с ДТЗ, CorpSoft24 подала на нее жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС). Антимонопольный орган признал жалобу частично обоснованной, но в части банковской гарантии встал на сторону ДТЗ и признал формулировку, которую CorpSoft24 прописала в договоре, некорректной.

Как указывают представители компании, спорным моментом стала формулировка о расчете размера неустойки, подлежащей уплате за каждый день просрочки: «обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки». Вместо «суммы, подлежащей уплате», компания указала «от суммы неисполнения».



ФАС также установила, что ДТЗ, составляя отказной документ, допустил техническую ошибку, перепутав реквизиты банка, выдавшего гарантию, отмечают собеседники редакции. ФАС признала жалобу компании обоснованной, а также признала в действиях заказчика нарушение ч.13 ст.83.2 закона о контрактной системе. ФАС постановила передать материалы дела соответствующему должностному лицу московского управления антимонопольной службы для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении.



Суть иска CorpSoft24

По заверению CorpSoft24, спорный протокол был опубликован ДТЗ на сайте госзакупок менее чем за час до конца рабочего дня и в последний день подписания контракта со стороны заказчика. При этом, ДТЗ не только обвинило CorpSoft24 в уклонении от подписания контракта, но и обратилась в ФАС с заявлением о внесении компании в реестр недобросовестных поставщиков. Попадание в этот реестр могло лишить компанию возможности в течение двух лет участвовать в закупках госорганов (по 44-ФЗ). По итогам рассмотрения жалобы ДТЗ в ФАС, в внесении CorpSoft24 в «черный список» было отказано.

Направить заявление в арбитражный суд с требованием обязать заказчика подписать контракт CorpSoft24 намерена в течение двух недель. «Наша задача — на этом примере заставить чиновников делать свою работу», — отметил гендиректор CorpSoft24.

«Мы недовольны не тем, что нам не достался конкурс, — работы хватает и без него, — поясняет Константин Рензяев. — Мы недовольны формой того, как это произведено. Что на основании мутного, притянутого за уши решения, мы чуть не попали в реестр недобросовестных поставщиков, что могло поставить под вопрос существование компании».



Вопрос CNews к ДТЗ о том, как дирекция оценивает перспективы будущего судебного разбирательства, и просьбу разъяснить причину несоответствия банковской гарантии, были перенаправлены адресатом в «Московский метрополитен».

Организация ответила уклончиво. «Все закупки мы проводим в соответствии с действующим законодательством, — сообщил госзаказчик. — АО “Корп софт” стало победителем открытого конкурса, но предоставило обеспечение исполнения контракта с нарушением требований закона № 44-ФЗ. Поэтому метрополитен, в соответствии с законодательством, признал этого участника закупки уклонившимся от заключения контракта. Правомерность этого действия подтвердила ФАС, в связи с чем обжаловать решение мосметро не планирует».