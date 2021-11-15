Предприятие «Ростеха» за сотни миллионов локализует в Москве выпуск китайских умных счетчиков

Предприятие, входящее в «Ростех», локализует в Москве производство китайских умных счетчиков. Помимо этого планируется выпускать приборы учета тепла, воды и газа. Стоимость только одной производственной линии составит 5 млн евро. Предприятие рассчитывает не только на российский, но и на зарубежный рынок.

Производство умных счетчиков

Как стало известно CNews, в Москве будет локализовано производство китайских умных счетчиков на площадке научно-исследовательского института (НИИ) «Полюс». На запущенном заводе впоследствии будут производиться приборы учета тепла, воды и газа. Об этом CNews рассказал гендиректор «Полюса» им. М. Ф. Стельмаха (входит в «Швабе» госкорпорации «Ростех») Евгений Кузнецов.

Ранее, в конце октября 2021 г. институт подписал меморандум с китайской Shenzhen Kaifa Technology. Документ предусматривал полную локализацию в России производства интеллектуальных счетчиков электроэнергии этой компании. Помимо российского рынка, предприятие «Ростеха» ориентируется и на зарубежных заказчиков.

Представители «Швабе» не смогли ответить CNews на вопрос о стоимости проекта. «Экономические параметры проекта являются коммерческой тайной, но общий объем вложений партнеров можно оценить как весьма существенный — стоимость только одной сборочной линии средней мощности превышает 5 млн евро (около 410 млн руб. по курсу ЦБ на 16 ноября 2021 г.; — прим. CNews)», — отметил в разговоре с редакцией Евгений Кузнецов.

Спрос на интеллектуальные счетчики электроэнергии сформировался в 2020 г. после вступления в силу документа о модернизации энергетической отрасли России. Данный шаг предполагает замену старых счетчиков на новые, умные приборы, ключевое отличие которых в дистанционной передаче показаний.

Зачем они нужны

С 1 июля 2020 г. вступили в силу изменения, предусмотренные постановлением Правительства от 18 апреля 2020 г. №554. Согласно документу, с 1 января 2022 г. энергокомпании будут обязаны устанавливать только интеллектуальные приборы учета в российских домах.

Предприятие «Ростеха» запустит производство умных счетчиков в Москве

Умные приборы учета позволят дистанционно передавать показания, устанавливать и менять тарифные зоны, фиксировать уровень напряжения и частоту, собирать статистику потребления для дальнейшего анализа и выбора наиболее выгодной схемы расчета, оповещать о возможных недостоверных данных и о вмешательстве в работу прибора учета и пр. За их установку заплатят сами поставщики.

Жильцам больше не придется самостоятельно передавать показания. Интеллектуальный счетчик сам хранит и передает данные в энергетическую компанию, после чего потребителю выставляют счет на оплату. Потребители смогут отслеживать показания онлайн и проверять их на приборе учета.

С 1 июля 2020 г. сетевые организации могут устанавливать на свое усмотрение как обычные счетчики, так и интеллектуальные. Многоквартирные дома, вводимые в эксплуатацию после 1 января 2021 г., должны быть оснащены интеллектуальными приборами учета. Полный переход на новые счетчики должен быть завершен к 1 января 2023 г. При этом права у потребителя отказаться от установки «умного» счетчика не будет.

Несколько фактов о «Полюсе»

Согласно сайту организации, НИИ «Полюс» им. М. Ф. Стельмаха был образован в 1962 г. Институт позиционирует себя в качестве ведущего научного центра России в области лазерных технологий. Он входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех». 25 августа 2016 г. распоряжением правительства Москвы получил статус технопарка.

Институт создает лазерные гироскопы, фотоприемные устройства, приборы обнаружения средств наблюдения, а также оптические модели и медицинское оборудование.