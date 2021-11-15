Для малых компаний началась распродажа российского софта за полцены

Минцифры дало старт программе поддержки малого и среднего бизнеса. Относящиеся к нему предприятия смогут покупать отечественное ПО со скидкой 50%. Правительство предлагает не менее 400 тыс. лицензий на облачное ПО по сниженной стоимости. Среди таких решений — «1С», R-keeper, «Эвотор» и др. Заявки на субсидии принимаются до 10 декабря 2021 г.

ПО за полцены

Малый и средний бизнес получил возможность покупать российское ПО за полцены — 50% стоимости будут компенсированы за счет федерального бюджета. Это следует из запущенной Минцифры программы поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» нацпрограммы «Цифровая экономика». Оператором выступает Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ).

«Новая мера поддержки направлена на повышение эффективности малых и средних компаний в результате цифровизации, внедрения отечественных облачных решений, — прокомментировал замглавы Минцифры Максим Паршин. — Идея простая: востребованные программные продукты доступны для представителей малого и среднего бизнеса в два раза дешевле». При этом Паршин подчеркнул, что от самого предпринимателя ничего дополнительно не требуется, не нужно заполнять никакие формы, не будет никакой отчетности, единственное условие — находиться в реестре МСП (малого и среднего предпринимательства), который ведет ФНС.

«Всего мы сможем предложить компаниям не менее 400 тыс. лицензий на облачное ПО по сниженной стоимости», — отметил генеральный директор РФРИТ Александр Павлов. В настоящий момент представителям малого и среднего бизнеса доступно более 50 программных продуктов по льготной цене, в том числе «1С», R-Keeper, «Эвотор» и др. Список ПО постоянно пополняется.

Как пояснили CNews в Минцифры, компании из реестра могут рассчитывать на скидку прямо сейчас. Заявки от разработчиков также продолжают приниматься, то есть их число будет расти.



Кто получит скидку

Для участия в новой программе поддержки компаний малого и среднего бизнеса российским правообладателям и разработчикам облачного ПО нужно будет оформить соответствующую заявку. Подать ее все желающие смогут в период с 28 сентября по 10 декабря 2021 г.

Малый и средний бизнес получит 50% скидку на отечественное ПО

Рассчитывать на субсидии на приобретение отечественного ПО смогут компании со среднесписочным штатом не более 250 работников. Предельный доход от предпринимательства компании по всем осуществляемым видам деятельности за предшествующий календарный год не должен превышать 2 млрд руб.

Что касается разработчиков ПО, заинтересованных в участии, то им нужно иметь в штате не менее 15 сотрудников за предшествующий календарный год. Также желающим необходимо показать не менее 10 млн руб. выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год (без учета НДС).

При этом российское ПО, на которое будут действовать скидки, обязательно должно числиться в Едином реестре российских программ при Минцифры. В том числе, оно должно быть облачным.

Подробности программы

Напомним, о программе стало известно в конце июня 2021 г. Тогда постановление Правительства №1031 о правилах такого субсидирования за подписью премьер-министра Михаила Мишустина было опубликовано на сайте Правительства. Власти намерены направить на финансирование меры поддержки 1 млрд руб. в 2021 г. и по 2 млрд руб. ежегодно в период 2022-2024 гг., отмечается в документе.

Документ определяет, что субсидии будут предоставляться напрямую разработчикам ПО. Компаниям, получившим такую выплату, должны взять на себя обязательство по снижению стоимости своей продукции для российского малого и среднего бизнеса.

Предоставлением субсидии как получатель средств федерального бюджета займется Минцифры «в пределах лимитов бюджетных обязательств», отмечалось в документе. Сведения о предоставлении субсидии будут размещаться на едином интернет-портале бюджетной системы России при формировании проекта федерального закона о федеральном бюджете.