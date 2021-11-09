Власти дают 7,6 миллиардов, чтобы создать российского «убийцу» нейропроцессоров Nvidia

Минпромторг хочет, чтобы в России появился нейропроцессор, способный конкурировать с Nvidia и ее Jetson Xavier. Министерство объявило соответствующий тендер стоимостью 7,6 млрд руб., контракт по которому нужно выполнить до 30 ноября 2025 г. Сейчас Intel занимает около 80% рынка российских нейропроцессоров.

Нейропроцессорное импортозамещение

Российский Минпромторг объявил тендер на разработку новой многопроцессорной системы на чипе (System on Chip, SoC), в основе которой будет лежать отечественная архитектура NeuroMatrix. Как пишет «Коммерсант», на создание такой SoC министерство намерено выделить из бюджета 7,6 млрд руб.

Архитектура NeuroMatrix – это детище отечественного АО НТЦ «Модуль». Тендер был объявлен 3 ноября 2021 г., заявки на участие в нем принимаются до 29 ноября 2021 г., а победитель будет определен в течение декабря 2021 г.

В документации к госзакупке прямым текстом говорится, что новый чип должен стать конкурентом нейропроцессора компании Nvidia, лидера на российском и международном рынках такого рода микросхем. «Разрабатываемая микросхема не имеет отечественных и прямых зарубежных аналогов и представляет собой косвенный аналог микросхемы американской Nvidia Jetson Xavier», – сказано в тендерной документации.

Через четыре года в России может появиться новый отечественный нейропроцессор

На выполнение всех условий контракта у подрядчика будет всего лишь четыре года. Согласно документации, первую партию отечественных аналогов Jetson Xavier необходимо поставить не позднее 30 ноября 2025 г. Также в ней сказано, что в состав этого чипа должен входить нейросетевой ускоритель с не менее чем восемью нейропроцессорыми ядрами.

Цели, преследуемые Минпромторгом

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники в Минпромторге, главное предназначение будущей микросхемы заключается в «решении широкого класса задач нейросетевой обработки данных при построении систем оборонного назначения». К ним источники отнесли функцию распознавания образов, умные транспортные средства (беспилотные автомобили, дроны, системы помощи водителю) и различные умные объекты. Помимо этого, были упомянуты системы предиктивной безопасности, а также медицинские системы автоматической диагностики и различные роботизированные системы промышленного и иного назначения.

По версии издания, тендер Минпромторга станет частью инициированного «Россетями» сквозного проекта по внедрению программно-аппаратных комплексов для робототехнических систем охраны. О нем стало известно в конце сентября 2021 г. Эти комплексы, пишет издание, будут использоваться для анализа трафика «с видеокамер на объектах энергетики». В их основе будет лежать процессор «Нейро-Б». Его созданием займется «Модуль», на что он еще летом 2021 г. запросил из федерального бюджета 7,6 млрд руб. Сам сквозной проект «Россетей» оценивается в 12,87 млрд руб.

Представители НТЦ «Модуль», разработчика архитектуры NeuroMatrix, от комментариев отказались. Они аргументировали свой отказ тем, что в настоящее время не выявлен победитель конкурса, и тем, что контракт с ним (с победителем) еще не заключен.

Этапы выполнения проекта

Весь проект по созданию аналога американского нейрочипа Nvidia Jetson Xavier поделен на четыре этапа. В ходе первого подрядчик должен не позднее 30 ноября 2022 г. разработать технический проект. Сюда входит подготовка документации техпроекта, макета будущей микросхемы и протокола его испытаний.

Название второго этапа звучит как «Разработка рабочих конструкторской и технологической документации для изготовления опытных образцов». Крайний срок выполнения 30 ноября 2023 г. включительно.

Третий этап продлится с 1 декабря 2023 г. по 30 ноября 2024 г. За это время победителю конкурса нужно изготовить опытные образцы микросхемы, провести их предварительные испытания и составить соответствующие акты.

Четвертый этап разработки подразумевает изготовление установочной серии (первой партии) и приемку опытно-конструкторской работы. Сроки выполнения – с 1 декабря 2024 г. по 30 ноября 2025 г.

Немного о создателе архитектуры NeuroMatrix

По данным ЕГРЮЛ, НТЦ «Модуль» был зарегистрирован в Москве 26 августа 1992 г. В июле 2020 г. CNews писал, что в базе «Контур.фокуса» предполагаемыми учредителями без конкретизации долей указаны НИИ радиоприборостроения и межгосударственная акционерная корпорация «Вымпел», а также Михаил Яфраков, Hиколай Шабурин, Тамара Чугунова, Александр Трухманов, Владимир Петросов, Светлана Кузнецова, Марина Данилова, Юрий Борисов и Людмила Ефанова.

Полный тезка Юрия Борисова с мая 2018 г. является заместителем главы Правительства России. С 1998 по 2004 гг. он был гендиректором «Модуля». Затем в Федеральном агентстве по промышленности с 2004 по 2008 гг. занимал должности начальника управления радиоэлектронной промышленности и систем управления, заместителя руководителя. С июля 2008 г. по март 2011 г. работал заместителем Министра промышленности и торговли. С марта 2011 г. — первым заместителем председателя Военно-промышленной комиссии при Правительстве. 15 ноября 2012 г. был назначен заместителем Министра обороны.

На 9 ноября 2021 г. Юрий Борисов по-прежнему числился в списке учредителей «Модуля».



Сравнение с микросхемой девятилетней давности

Модуль Nvidia Jetson Xavier, упомянутый в документации к тендеру Минпромторга, был анонсирован еще 28 сентября 2016 г. Другими словами, к моменту выполнения подрядчиком пятого этапа контракта по созданию его российского конкурента Jetson Xavier успеет отметить свое девятилетие.

Nvidia Jetson Xavier выпускается с марта 2019 г. по 12-нанометровому техпроцессу и имеет в своем распоряжении восемь вычислительных ядер (CPU) и видеоподсистему с 512 ядрами CUDA, производительность которой достигает 1,4 ТФЛОПС.

Одна из модификаций Jetson Xavier

В максимальной комплектации компьютер поставляется с 32 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и такого же объема флеш-накопителем на базе модуля eMMC 5.1. Согласно описанию на русскоязычной версии сайта Nvidia, компьютер дает возможность «разворачивать готовые робототехнические приложения на базе искусственного интеллекта для производства, доставки, розничной торговли, умных городов и других областей». В России один такой модуль оценивается приблизительно в 72 тыс. руб.

Пока неизвестно, планирует ли Nvidia к 2025 г. выпустить более современный аналог конкурента Jetson Xavier.

Сомнительная затея

Участники рынка не верят в новую затею Минпромторга по созданию конкурента детищу Nvidia. Как сообщил изданию гендиректор «Байкал электроникс» Андрей Евдокимов, в настоящее время Nvidia удерживает в пределах 80% рынка нейропроцессоров, притом как мирового, так и российского.

Топ-менеджер неназванного крупного производителя электроники заявил изданию, что «Nvidia, с решениями которой собирается конкурировать “Модуль”, обладает развитой софтверной инфраструктурой». «Ценность Xavier в том, что у него есть софтверная экосистема, которая позволяет настраивать под потребителя робототехнические решения на основе ИИ», – отметил он, добавив, что «параллельно с разработкой самой системы нужны гигантские инвестиции в программное обеспечение под нее, которых пока нет».

Telegram-канал High Tech Low Life подчеркивает, что у Nvidia давно налажены массовое производство Xavier и каналы его распространения. В связи с этим пока неясно, как «Модуль» собирается конкурировать с американским техногигантом.

«Впрочем, планы у компании серьезные. Говорят, что “Модуль” планирует использовать протекционистскую политику вице-премьера Юрия Борисова и Минпромторга, чтобы постепенно вытеснить Nvidia из Российских ведомств и госкомпаний», – пишет High Tech Low Life.

Предыдущая попытка

CNews писал, что в марте 2019 г. «Модуль» выполнил контракт с Минпромторга на разработку нового нейрочипа NM6408. Тогда же было запущено его серийное производство в Тайване. Этот 21-ядерный чип был спроектирован по устаревшей 28-нанометровой технологии и реализован как вычислительный ускоритель для серверов. Его пиковая производительность находится на уровне 512 ГФЛОПС.

Процессор создавался для обработки больших потоков данных в реальном времени и позволяет, по заверению разработчиков, решать задачи самого широкого спектра — не только нейросетевые.

Нейрочип NM6408

Контракт с Минпромторгом «Модуль» подписал в марте 2014 г. Крайний исполнения сделки был назначен на 26 декабря 2017 г. Сумма контракта составила 480 млн руб.

«ОКР был сдан вовремя, — утверждают разработчики. — В течение 2018 г. шло освоение серийного производства: разрабатывалась инструментальная плата, проводилось тестирование, писался соответствующий софт для работы на процессоре и т. д.».