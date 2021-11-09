Платформа «Гостех» позволит разработчикам продавать свое ПО госорганам без тендеров

В начале 2022 г. в России должен появиться закон, в соответствии с которым ИТ-разработчики смогут через «Гостех» продавать госорганам размещенное на этой платформе ПО без стандартных тендерных процедур.

Сервисы для госсектора без тендеров

В рамках создания «Гостеха» власти планируют законодательно установить возможность для госорганов приобретать размещенные на этой платформе программные решения у их непосредственных разработчиков без проведения тендерных процедур. Об этом 9 ноября 2021 г. сообщил глава Минцифры Максут Шадаев во время своего выступления на ежегодном «CNews FORUM. Информационные технологии завтра».

Напомним, развивающийся сейчас в пилотном экспериментальном режиме «Гостех» представляет собой облачное платформенное решение для органов власти и бизнеса с единой средой разработки и сервисными системами.

«Если компания реализовала на платформе какие-то сервисы за счет собственных средств и начинает предоставлять через нашу платформу, то она сможет предлагать и заключать контракты без торгов», — раскрыл министр планы ведомства в отношении проекта.

В его понимании, Минцифры в данном вопросе не уникально, потому что по пути ускорения софтверных разработок идет весь мир. «Ситуация диктует новые сроки вывода новых сервисов, в традиционном формате многие разработки уже невозможны, — поясняет Шадаев. — Поэтому задача платформы, которую мы создаем, — ускорить и упростить процесс, сделать так, чтобы те сервисы, которые кто-то для себя разработал, можно было переиспользовать, ну и упростить доступ ИТ-компаний, разработчиков на рынок госзаказа».

Максут Шадаев и главный редактор CNews Александра Кирьянова

По словам министра, правила присоединения разработчиков к платформе формируются прямо сейчас. «Постараемся их сделать максимально необременительными, — обещает чиновник. — Мы заинтересованы, чтобы в госмаркете (маркетплейсе на платформе; — прим. CNews) было максимальное количество готовых приложений. Госмаркет должен устранить существующий барьер между заказчиками и разработчиками. Мы понимаем, что доступ на рынок госпроектов во многих случаях затруднен. У ведомств зачастую нет денег на новые разработки, а у разработчиков нет возможности, минуя интеграторов с очень большим опытом работы на госрынке, попасть к заказчику. И в этом смысле госмаркет — максимально открытая система».

Шадаев рассчитывает, что законопроект, который уточнит ряд положений в отношении «Гостеха», а также установит порядок размещения на платформе сервисов и проведения вышеупомянутых закупок, будет разработан до конца 2021 г. и принят в 2022 г. во время весенней сессии заседаний Госдумы.

Какого рода ПО может продаваться

В качестве теоретического примера частной разработки, способной заинтересовать чиновников, Шадаев описал систему учета маршрутов и схем движения общественного транспорта.

«Такая понятная компонента, которая востребована на муниципальном и региональном уровнях, — отметил он. — Она требует какой-то учетной системы с выводом договоров транспортной работы, отображением расписаний, остановок и пр. Если приходит компания, которая реализует такой сервис у нас на платформе, то она его сможет предоставлять, а муниципалитеты, которых у нас очень много (больше 2 тыс. только городских округов), получат возможность покупать этот сервис у поставщика без торгов».

Фрагмент выступления Макcута Шадаева на CNews FORUM 2021

При этом министр считает этот формат вполне конкурентным, потому что поставщиков сходных по функциональности решений может быть несколько — заказчик сможет выбирать, что ему больше подходит.

Шадаев рассчитывает, что до конца 2021 г. Минцифры сможет провести большую специализированную конференцию для разработчиков и запустить так называемые песочницы. «Дадим возможность попробовать те компоненты, которые на “Гостехе” уже есть», — говорит он.

Кто может стать пользователем ПО

Из выступления Шадаева можно было заключить, что Минцифры сейчас выделяет два основных типа пользователей «Гостеха» со стороны государства.

«Первый — это крупные ведомства, которые хотят использовать большие промышленные решения, современную методологию разработки, управляемость, микросервисную архитектуру — все, что сейчас существует современное, все это на платформе предоставляется, — объясняет чиновник. — Второй тип: мы видим огромный пласт — регионы, муниципальные образования, которым нужны готовые сервисы, к которым можно просто и быстро подключиться, настроить (или вообще не настраивать), использовать с минимумом трудозатрат».

О других аспектах создания «Гостеха», связанных с информбезопасностью, использованием платформы компаниями с госучастием и пр., можно узнать из видеозаписи фрагмента выступления Максута Шадаева на CNews FORUM 2021, посвященного данной тематике.

История создания «Гостеха»

Развертывание «Гостеха» в рамках эксперимента началось в середине ноября 2020 г. Согласно постановлению Правительства России №1674 от 12 октября 2020 г., этот эксперимент должен был завершиться 31 мая 2022 г.

В середине июня 2021 г. возникла вероятность продления эксперимента по запуску «Гостеха» до 31 декабря 2023 г. Идею высказало Минцифры, аргументировав это необходимостью расширения круга участников эксперимента. CNews писал, что частично это может быть связано с технологическими затруднениями Сбербанка, оператора системы.

Эксперимент затрагивает сферы учета и управления госимуществом (в ведении Росимущества), обязательного медицинского страхования (ФОМС), кадастровой деятельности, сделок с недвижимостью и предоставления аналитики на основе сведений из ЕГРН, фонда данных государственной кадастровой оценки и пр. (Росреестр).

В список участниками эксперимента, помимо Минцифры, АНО, ФОМС, Росимущества и Росреестра, вошли Минспорта, Минкультуры, Ростуризм, акционерное общество «Российский экспортный центр» (с пометкой «на добровольной основе»), а также ФСБ и ФСТЭК. По желанию ими могут стать и другие госучреждения и юрлица, чья деятельность соответствует специфике проекта – по согласованию с Минцифры.

О том, что «Гостех» может трансформироваться в маркетплейс, а разработчики смогут самостоятельно размещать в нем свои сервисы, как это делают авторы приложений для iOS и Android, выкладывая их в App Store и Google Play, стало известно в конце июня 2021 г. Идею высказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, увидевший в подобном изменении вектора развития «Гостеха» возможность снизить издержки на поддержку многочисленных российских ГИС.

Как прошел CNews FORUM 2021

В 2021 г. CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — успешно прошел в четырнадцатый раз. В силу известных ограничительных факторов организаторами был снова использован смешанный формат проведения мероприятия — значительная часть форума прошла в онлайн-режиме.

CNews FORUM 2021 собрал свыше 1000 участников. Было заслушано порядка 90 экспертных докладов. В сессионной части было проведено шесть тематических отраслевых секций: «ИТ в госсекторе», «ИТ в банках», «Облачные технологии», «Информационная безопасность», «ИТ в торговле» и «Цифровая трансформация».

В пленарной части CNews FORUM помимо Максута Шадаева выступили замглавы Минцифры Максим Паршин, замглавы Минпромторга Василий Шпак, директор по ИТ в РЖД Евгений Чаркин, замгендиректора по операционной эффективности и цифровому развитию «Первой грузовой компании» Алексей Агапкин, вице-президент по ИТ «Евразхолдинга» Артем Натрусов, директор по работе с ключевыми заказчиками Yadro Сергей Касаев и многие другие.