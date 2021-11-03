«Ангстрем» задолжал обанкроченной компании-тезке почти 100 млн руб. за электричество

Обанкроченное ВЭБом и выкупленное его «дочкой» зеленоградское микроэлектронное предприятие «Ангстрем-Т» по суду взыскала со своей некогда «сестринской» технологической компании «Ангстрем» долги на сумму порядка 108 млн руб. Основная часть подлежащих к выплате денег пойдет на погашение догов за электричество.

Огромные долги «Ангстрема»

Как выяснил CNews, зеленоградскому производителю интегральных микросхем и полупроводниковых приборов «Ангстрем» придется рассчитаться по долгам на сумму свыше 108 млн руб. Такое решение 1 ноября 2021 г. принял Арбитражный суд Москвы.

Кредитором, обратившимся в суд, выступает некогда «сестринское» для компании предприятие — обанкроченный ВЭБом микроэлектронный завод «Ангстрем-Т». Бенефициаром обеих структур ранее являлся экс-министр связи Леонид Рейман. В июне 2021 г. новым владельцем имущества «Ангстрема-Т» стала подконтрольная ВЭБу компания «НМ-тех». Она планирует возродить на заводе производство российских чипов.

Сумма средств, определенная судом к взысканию с «Ангстрема» складывается из долга по договору реализации избыточной электрической энергии (мощности) от 29 декабря 2016 г. в размере 92,8 млн руб., долга по договору аренды оборудования от 29 июля 2016 г. в размере 5,3 млн руб., долга по договору аренды оборудования от 26 февраля 2015 г. в размере 5,3 млн руб., долга по договору аренды нежилых помещений общей площадью 938,3 кв.м от 10 октября 2018 г. в размере 5,1 млн руб.

По первому из перечисленных договоров задолженность накопилась за период с июня 2019 г. по март 2021 г., по второму — с июня 2019 г. по июль 2020 г., по третьему — с августа 2019 г. по март 2021 г., четвертого — с июня 2019 г. по июль 2020 г.

«Ангстрем-Т» взыскал с «Ангстрема» 108 млн руб. различных долгов

Из материалов разбирательства следует, что в какой-то момент «Ангстрем» заявил ходатайство о приостановлении производства по делу. По всей видимости, основанием для этого стал тот факт, что формально судебное дело о банкротстве «Ангстрема-Т» еще не завершено (продолжаются локальные обжалования со стороны третьих лиц). В удовлетворении этого ходатайства компании судом было отказано.

Каких-либо возражений «Ангстрема» по существу дела в публичных документах не отражено.

«Поскольку ответчиком доказательств исполнения в полном объеме и своевременно обязательств по договорам в суд не представлено, наличие задолженности в указанном размере не оспорено, право истца истребовать долг вытекает из условий договора, исковые требования в части основного долга признаются судом обоснованными и подлежащими удовлетворению в полном объеме», — гласит вердикт служителей Фемиды.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятом арбитражном апелляционном суде.

На момент публикации данного материала представители «Ангстрема» прокомментировать CNews вердикт судей не смогли. Станет ли компания опротестовывать их решение, не ясно.

Взыскание могло быть крупнее

Отметим, что иск «Ангстрема-Т», выражаясь официальным языком, был удовлетворен судом лишь «частично». В своем заявлении компания намеревалась взыскать с «Ангстрема-Т» неустойки по каждому из договоров.

В частности, по договору, касающемуся электричества, истец требовал 4,1 млн руб. в качестве начисленных процентов за «пользование чужими денежными средствами». По первому из договоров аренды имущества — 420 тыс. руб. с аналогичной формулировкой. По второму договору аренды оборудования — 302,5 тыс. руб. По договору аренды недвижимости — 393,4 тыс. руб.

Таким образом, общая сумма штрафных санкций могла превысить 5,2 млн руб. Однако судьи с доводами «Ангстрема-Т» не согласились.

«Из положений действующего законодательства и актов толкования права следует, что в силу распределения бремени доказывания, установленного статьей 65 АПК РФ, истцу в настоящем деле надлежит доказать факт просрочки исполнения обязательства и наличие у ответчика вины в допущении таковой», — говорится в заключении.

Суд отмечает, что истцом не были представлены доказательства направления ответчику счетов на оплату, в сроки установленные договорами. «Таким образом, поведение самого истца способствовало возникновению неблагоприятных последствий, с которыми истец связывает возникновение оснований для начисления неустойки, — резюмируют служители Фемиды. — С учетом изложенного, суд приходит к выводу об отсутствии оснований для взыскания неустойки».