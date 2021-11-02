Тюремщики России потратят десятки миллиардов на цифровизацию

ФСИН потратит минимум 22,5 млрд руб. на цифровую трансформацию тюрем и колоний. Она включает внедрение системы распознавания лиц заключенных и охранников на базе нейросети, способной выявлять нетипичное поведение – драки, избиения и др. Реализовать проект планируется до 2023 г., и за его выполнение возьмется «дочка «Ростеха».

Миллиарды рублей на «цифру»

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) готовится к масштабной цифровизации российских тюрем, пишет «Коммерсант» со ссылкой на неназванные источники. Реализацией займется компания АО «Объединенная приборостроительная корпорация» (ОПК), входящая в структуру «Росэлектроники», в свою очередь подконтрольной госкорпорации «Ростех».

Еще в сентябре 2021 г. ФСИН подала в Минфин пакет документов и просьбу одобрить ОПК в качестве единственного подрядчика по цифровизации исправительных учреждений на первом этапе реализации проекта. Один только он обойдется бюджету России в 22,5 млрд руб.

По информации источника издания контракт с подрядчиком ФСИН пока не заключила. Его подписание предварительно намечено на 15 ноября 2021 г. Между тем, первый транш ОПК уже получила – на ее счет еще в середине октября 2021 г. было переведено 800 млн руб.

Представители Минфина подтвердили изданию поступление пакета документов от ФСИН. В «Росэлектронике» сообщили, что Служба направляла запрос о возможности исполнения плана по цифровизации ведомства. «Мы дали свое предложение, исходя из имеющихся компетенций у предприятий, входящих в контур холдинговой компании», – сообщили сотрудники компании.

Масштабная техноперестройка тюрем

ФСИН построила грандиознейшие планы по своей цифровой трансформации. Еще в сентябре 2020 г. Служба сообщила о своем намерении внедрить в 380 тюрьмах и колониях, по меньшей мере, четыре ИТ-системы.

Современные ИТ-системы обойдутся ФСИН в десятки миллиардов рублей

Первая носит название «Цифровая платформа среды трудовой адаптации ФСИН России». Она необходима для контроля и анализа труда заключенных. Вторая система, «Единая информационная система ФСИН России» представляет собой внутренний ИТ-контур для обеспечения работы Служба). Также планируется к внедрению «Электронная очередь ФСИН России», предназначенная для автоматизации обращений граждан.

Миллиарды на распознавание лиц заключенных

Все перечисленные системы ФСИН планирует запустить к 2023 г. Вместе с ними начнет работу и «Система распознавания лиц, поведенческого анализа и пост-анализа собранных данных в рамках цифрового профиля осужденного для корректировки программы ресоциализации, построенной на базе искусственного интеллекта».

Фактически, это система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц. Пока неясно, в какую сумму обойдутся госбюджету другие три проекта ФСИН, но конкретно эта, по данным «Коммерсанта», оценивается в 10 млрд руб.

Издание называет данную систему «одним из самых масштабных и дорогостоящих проектов» ФСИН. Неназванный источник, имеющий отношение к ФСИН, сообщил, что в основе системы будет лежать полноценная нейросеть, которая сможет идентифицировать не только заключенных, но и охранников.

Разработка научится выявлять различные виды нетипичного поведения как со стороны заключенных, так и со стороны охранников. Это могут быть драки, избиения и т. п. Систему построят на базе уже имеющихся, а также готовящихся к установке камер видеонаблюдения.

«Если система зафиксирует инцидент, она даст сигнал в региональный аппарат ФСИН, поэтому происшествия не удастся утаить», – отметил источник издания.

Первые планы по цифровизации

Идею по цифровизации своих тюрем и колоний ФСИН вынашивает как минимум с сентября 2020 г. CNews писал, что тогда она впервые озвучила свои планы на эту тему.

На тот момент Служба рассчитывала потратить на реализацию задуманного почти 26 млрд руб. Средства должны были на создание тех же четырех ИТ-систем: системы распознавания лиц, системы цифровизации труда заключенных, платформы-аналога «госуслуг» для обращений граждан, а также единой информационной системы для ФСИН.

Система распознавания лиц должна была обойтись в 10,2 млрд руб. 791 млн руб. планировалось направить на создание информационной платформы для обращений граждан во ФСИН. Еще в 4,5 млрд руб. в Служб оценили затраты на перевод документооборота в электронный вид, создание цифровых профилей заключенных и систем электронного менеджмента тюрем. Цифровизация труда заключенных оценивалась еще в 3,66 млрд руб.

Дальнейшие расходы, согласно плану, включали себя создание единой информационной системы (ИС) за 3,2 млрд руб., запуск ИС для контроля строительства объектов в тюрьмах за 117 млн руб., и контроль над транспортными средствами: их передвижением, эксплуатацией и ремонтом. Его оценили в 340 млн руб.

Последним пунктом программы был окончательный переход ФСИН на отечественный софт. На этот процесс предлагалось затратить 3,2 млрд руб.

ФСИН решила сэкономить

Согласно прогнозам ФСИН, все перечисленные затраты позволили бы ей сократить свои издержки на 62,5 млрд руб. к 2023 г. Внедрение ИТ-контроля над заключенными привело бы к увеличению налоговых отчислений от их труда с нуля до 1,3 млрд руб.

В конце ноября 2020 г. Минцифры выступило с критикой проекта цифровой трансформации ФСИН. Однако в итоге его все же утвердили – соответствующее решение было принято в конце декабря 2021 г. президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Пока остается неизвестным, за счет чего первоначальные расходы ФСИН на цифровую трансформацию с почти 26 млрд руб. сократились до 22,5 млрд руб.