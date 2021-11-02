Осталась неделя до CNews FORUM 2021 онлайн. Успейте зарегистрироваться

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9 ноября 2021 г. CNews FORUM 2021 соберет ИТ-лидеров из всех отраслей экономики и госсектора России.



Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM 9 ноября 2021 г. откроется в четырнадцатый раз.

Замминистра связи Максим Паршин

В заботе о здоровье читателей CNews принял решение провести CNews FORUM 2021 в онлайн-формате.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2021 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.



Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2021 можно уже сейчас.

Василий Шпак, заместитель главы Минпромторга Участие в CNews FORUM уже потвердили заместитель главы Минцифры Максим Паршин; заместитель главы Минпромторга Василий Шпак; заместитель главы Минтранспорта Кирилл Богданов; заместитель главы Минздрава Павел Пугачев; министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко; директор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин; вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов; управляющий директор «Дом.РФ» Николай Козак; вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин; вице-президент по информационным технологиям «ЕвразХолдинга» Артем Натрусов; начальник управления цифровых технологий «Трубной металлургической компании» Игорь Хлебников; директор по ИТ, «Щербинский лифтостроительный завод» Илья Заянц; BSS Country Manager Russia, Coca-Cola HBC Россия Стоян Валчев; старший ИТ-директор PepsiCo Михаил Платонов; директор департамента цифровой трансформации Счетной палаты России Михаил Петров; заместитель гендиректора по операционной эффективности и цифровому развитию «Первой грузовой компании» Алексей Агапкин; ИТ-директор, «Казахмыс» Александр Гревцев; вице-президент, руководитель информационно-технологического кластера, «МТС Банк» Алексей Клепиков; заместитель председателя правления, «Абсолют Банк» Максим Белоусов. Кирилл Богданов, заместитель главы Минтранспорта Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России. Павел Пугачев, заместитель главы Минздрава После пленарного заседания начнутся шесть тематических секций: «ИТ в госсекторе», «ИТ в банках», «Облачные технологии», «Информационная безопасность», «ИТ в торговле» и «Цифровая трансформация». Евгений Чаркин, директор по информационным технологиям, РЖД На сессионных заседаниях будет представлена информация о наиболее перспективных ИТ-решениях, а также об инновационных проектах, реализуемых в соответствующих отраслях. Николай Козак, управляющий директор «Дом.РФ» Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях. Станислав Казарин, вице-губернатор, правительство Санкт-Петербурга В разные годы на CNews FORUM делали доклады старший вице-президент, руководитель блока «Технологии» Сбербанка Никита Волков; заместитель министра связи и массовых коммуникаций Алексей Козырев; заместитель министра экономического развития России Савва Шипов; заместитель председателя правления Пенсионного фонда России Алексей Иванов; заместитель генерального директора по ИТ «Аэрофлота» Кирилл Богданов; заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев; председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков; руководитель Аналитического центра при Правительстве России Владислав Онищенко; директор по информационным технологиям РЖД Евгений Чаркин; директор департамента ИТ «Росатома» Евгений Абакумов директор управления ИТ «Мечела» Валерий Дьяченко; заместитель министра здравоохранения России Елена Бойко; руководитель блока «Информационные технологии» Альфа-Банка Александр Сахаров; руководитель дирекции ИТ Райффайзенбанка Андрей Попов; заместителя председателя правления, банк Уралсиб Максим Белоусов; заместитель генерального директора по информационным технологиям, развитию новых продуктов ФГУП «Почта России» Сергей Емельченков; начальник управления ИТ Сургутнефтегаза Ринат Гимранов; министр государственного управления, ИТ и связи Московской области Максут Шадаев; министр Правительства Москвы, руководитель ДИТ Москвы Артем Ермолаев; заместитель министра экономического развития Олег Фомичев. Зал форума по обыкновению заполняется крайне быстро ИТ-директор РЖД Евгений Чаркин рассказал о стратегии цифровой трансформации компании Подписание трехстороннего соглашения «Открытой мобильной платформы», РЖД и «Отраслевого центра разработки и внедрения информационных систем», о сотрудничестве в области ИТ, включая использование отечественной мобильной ОС «Аврора». ИТ-директор «Росатома» Евгений Абакумов посвятил доклад стратегии цифровизации активов госкорпорации На CNews Баттл директор по управлению изменениями «Норникеля-ОЦО» Екатерина Генкина и вице-президент по ИТ «Ингосстраха» Алексей Клепиков обсудили тему «Что движет изменениями: трудности vs комфорт» Гендиректор НТЦ ИТ «Роса» Владислава Васильева описала свое видение госсуверенитета в цифровой трансформации Директор департамента развития архитектуры и координации информатизации Минкомсвязи Василий Слышкин описал параметры экономики данных Директор департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи Игорь Семенихин указал на аспекты цифровизации регионов Директор департамента правовых основ цифровой экономики Минэка Антон Лебедев рассказал о гибком регулировании для цифровых инноваций Директор по ERP-решениям «1С» Алексей Нестеров описал фундамент корпоративной цифровизации На форуме было вручено множество наград CNews AWARDS за выдающиеся проекты и достижения Директор по информационным технологиям «Агрокомплекса» Владимир Ямщиков получил награду в номинации «ИТ в АПК. Проект года» Гендиректор ТУРБО Владимир Егоров объяснил, что такое бизнес-система для «поколения Z» Директор по взаимодействию с клиентами в Восточной Европе Rimini Street Адар Рубин указал, как диктовать свой темп для инноваций Директор департамента управления проектами «Аэрофлота» Михаил Портной принял награду за E-commerce проект года Руководитель ИТ-кластера «Инфраструктура и внутренняя автоматизация» МТС Максим Халматов рассмотрел построение концепции управления рабочим пространством Технический директор подразделения Secure Power в Schneider Electric Алексей Соловьев описал инновации для будущего Директор по развитию бизнеса в госсекторе SberCloud Шамиль Каюмов рассказал о перспективах облачного рынка Шамилю Юсупову была вручена награда в номинации «IaaS в госсекторе: проект года» Генеральный директор «Центра 2М» Евгений Мискевич расписал цифровизацию глазами пользователя Евгению Мискевичу была вручена награда в номинации «Интернет вещей: оператор года» Гендиректор RuSIEM Максим Степченков принял награду в номинации «Управление безопасностью: технология года» ВРИО ИТ-директора/директор по архитектуре X5 Retail Group Алла Антонова посвятила доклад теме микросервисов Директор по архитектуре управления развития партнерских сервисов департамента развития омниканальной платформы Газпромбанка Виталий Смык (слева) и гендиректор «Синимекса» Андрей Сыкулев приняли награду за проект года по теме «Открытые интерфейсы в банках» Член правления, директор по ИТ в Росбанке Денис Сотин описал свое видение цифровой трансформации современного банка Руководителю направления по развитию цифрового кредитования Райффайзенбанка Ивану Карпову была вручена награда за инновационное развитие цифровых каналов привлечения клиентов Замгендиректора по ИТ «Первой грузовой компании» Вадим Урьяс обрисовал цифровую экосистему железнодорожного бизнеса Вице-президент по ИТ «Ингосстраха» Алексей Клепиков получил награду в категории «Insurtech: человек года» Директор управления ИТ в «Мечеле» Валерий Дьяченко рассказал о создании единого информационного пространства на предприятии Генеральный директор «Первого ОФД» Александр Емелин получил награду в номинации «Большие данные: проект года» Директор по ИТ в «Ситилабс» Алексей Сороченков получил награду в номинации «Умный город: технология года» Руководитель направления по инновационному ИТ-развитию ОМК Людмила Трофимова описала применение цифровых инструментов для реализации стратегических целей Руководитель отдела прикладных разработок компании «Такском» Дмитрий Москальков принял награду за лучший «Онлайн-сервис в ритейле» Директор по кибербезопасности OKS Group Денис Горчаков поделился практическим опытом В холле люди заводили знакомства с роботами Около многочисленных стендов также не было пустого пространства CNews Forum собирает гостей отовсюду Новые технологии приближают будущее После пленарной части на форуме прошло пять тематических секций Виртуальная реальность — один из устойчивых трендов Все участники форума смогли принять участие в розыгрыше многочисленных призов В завершении мероприятия общение гостей переместилось в фуршетную зону Зал форума по обыкновению заполняется крайне быстро Чтобы принять участие в CNews FORUM 2021, заполните, пожалуйста, анкету. Подробное описание и анкета для регистрации на сайте мероприятия.