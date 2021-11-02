Миллиардная закупка МВД «российских» ПК вылилась в уголовное дело. Поставщику грозит тюрьма

Резонансная закупка, в ходе которой МВД столкнулось с необходимостью потратить свыше миллиарда на 30 тыс. ПК не вполне понятной с точки зрения законодательства страны происхождения, обросло уголовным делом. Оно может закончиться тюремным сроком для владельца компании-поставщика.

Уголовное дело для поставщика МВД

Как стало известно CNews, и без того сверхпроблемный проект поставки в МВД 30,3 тыс. ПК стоимостью 1,05 млрд руб. оброс уголовным делом. Об этом редакции рассказали три источника на российском ИТ-рынке. По данным двух из них, главным фигурантом разбирательства является единственный учредитель и экс-гендиректор компании-поставщика, ООО «123 солюшнс» — Григорий Блажко.

Какое именно силовое ведомство ведет дело, источники редакции не сообщили. По данным картотеки судов общей юрисдикции, на рассмотрение служителей Фемиды оно пока не передано. По сведениям источников, в рамках дела назначена технологическая экспертиза.

Один из источников полагает, что судьбу Блажко (а возможно и каких-либо его коллег) решит будущий вывод силовиков о том, была ли произведена поставленная (но не принятая) в МВД техника на территории России или нет. Данный источник с учетом неких известных ему обстоятельств делает ставку на второй из вариантов.

Если он окажется прав, и, следовательно, «123 солюшнс» использовала подложные документы о российском происхождении импортной техники, то речь может идти о мошенничестве в особо крупном размере. По ч. 4 ст. 159 УК такое преступление наказывается лишением свободы на срок до десяти лет.

Поставщик десятков тысяч ПК для МВД может оказаться в тюрьме

По данным другого источника, уголовное дело было неким образом инициировано одним из традиционных поставщиков ПК в МВД. В понимании этого поставщика, «123 солюшнс» «зашло на чужую поляну». Компании ранее были сделаны «предупреждения», но она их проигнорировала. Имя этого поставщика ПК источник не назвал.

Представители привлеченного в проект поставщика ПО — компании «Аксофт», с которой «123 солюшнс» не рассчиталась по нему на сумму в 166,7 млн руб., факт существования уголовного дела CNews не подтвердили, но и не опровергли. «Мы данную ситуацию не комментируем», — сообщили они в ответ на запрос редакции.

Представители «123 солюшнс» не смогли прокомментировать CNews ситуацию с 28 октября 2021 г.

История вопроса

Напомним, тендер МВД на поставку проблемных ПК стартовал 20 марта 2020 г. в формате электронного аукциона с начальной максимальной ценой контракта в 1,12 млрд руб. Сроки подведения итогов несколько раз сдвигались, в том числе из-за жалоб в ФАС компаний «Тегрус» (структура Merlion) , «Депо» и «Аквариус».

Заказав у победившей (не с первого раза) «123 солюшнс» технику, министерство планировало обзавестись именно российскими компьютерами. На старте закупки МВД даже допустило использование в них отечественных микропроцессоров, но в процессе проведения тендера стало понятно, что «Эльбрусы» и «Байкалы» будущий поставщик использовать в ПК не сможет.

В результате «123 солюшнс» попыталась передать в МВД компьютеры российской марки RDW, которые для госорганов в полной мере российскими не являются — их нет в реестре отечественной радиоэлектронной продукции при Минпромторге. Это и стало причиной отказа МВД принимать технику — контракт был расторгнут.

Данное решение заказчика «123 солюшнс» успешно оспорила в Арбитражном суде Москвы в декабре 2020 г. Служители Фемиды обязали МВД принять спорный товар.

Из материалов разбирательства следовало, что ранее при передаче товара в министерство в качестве документа, подтверждающего страну его происхождения, компания предоставила МВД так называемый сертификат соответствия (серия RU № 0165013). «Отсутствие товара в реестре само по себе не опровергает его российское происхождение, которое подтверждено сертификатом соответствия», — гласил вердикт суда.

Отметим, что подобные сертификаты выдаются различными уполномоченными организациями и определяют соответствие продукции тем или иным требованиям технических регламентов, документам по стандартизации или условиям договоров. Ранее эта сфера была охвачена институтом ГОСТов.

В то же время, как показывает практика CNews мониторинга ИТ-госзакупок последних лет, в части «железа» все госорганы считают единственно законным методом подтверждения российского происхождения продукции именно указание на факт его присутствия в реестре Минпромторга.

В январе 2021 г. представители МВД не смогли объяснить CNews, почему заявка «123 солюшнс» не была отклонена на тендере сразу же на этапе рассмотрения, хотя в ней четко было указано на отсутствие ПК в реестре.

При этом, МВД рук не опустило, попытавшись опротестовать судебное обязание принять товар. Апелляцию оно проиграло, а вот на кассации работники Арбитражного суда Московского округа встали на его сторону. Судьи посчитали, что ранее МВД было неправомерно отказано в удовлетворении ходатайства о назначении судебной экспертизы в отношении ПК. При этом судьи также прислушались к заявлениям МВД о том, «сертификат соответствия имеет отношение к стадии заключения контракта, но не к стадии исполнения контракта, что осталось без должной оценки судами».

«На основании изложенного, кассационная коллегия, отменяя состоявшиеся по делу судебные акты, считает необходимым направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы, — говорится в заключении от 11 октября 2021 г. — При новом рассмотрении суду следует учесть изложенное, рассмотреть вопрос о назначении по делу судебной экспертизы».

Где же были произведены ПК для МВД?

В упомянутом сертификате соответствия ПК, по данным суда первой инстанции, было прописано, что изготовителем техники выступает ООО «Филакском» (место нахождения: Москва, ул. Каспийская, д. 22, корпус 1, стр. 5, пом. IX). В качестве адресов «места деятельности по изготовлению продукции» были указаны Москва, Щербинка, Симферопольское шоссе, д. 14а и Московская область, Солнечногорский район, деревня Соколово (без уточнений).

Первый из упомянутых адресов «Яндекс» связывает с одним из магазинов электронных компонентов известной компании «Чип и дип». Других организаций, относящихся к компьютерной технике, тематические ресурсы Рунета по этому адресу не знают.

Основным соучредителем ООО «Филакском» с долей в 90% выступает однофамилица владельца «123 солюшнс» Лариса Блажко. До июня 2017 г. Григорий Блажко был гендиректором общества.

Название данного юрлица присутствует в реквизитах компании «Филакс» на ее сайте philax.ru. «ГК Philax — быстроразвивающийся российский системный интегратор, поставщик информационных технологий и производитель вычислительной техники», — заявляет организация там же на сайте в разделе «Компания».

Раздел «Производство» предваряет отдельный баннер с фразой «Собственные производственные мощности. Компьютеры, серверы и СХД». Внутри раздела сообщается, что «Philax является официальным дистрибьютором RDW Computers, которая занимается выпуском ПК, моноблоков, серверного оборудования и СХД; все оборудование российского производства, а качество сборки системных блоков и серверных комплексов подтверждено сертификатами». Далее в отношении ПК указано: «Сертификат соответствия. Система менеджмента качества применительно к производству и реализации ПК… соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008, IDT)», «Сертификат соответствия требованиям технического регламента таможенного союза ТР ТС 004/2011, 020/2011».

Никаких конкретных данных о производстве (расположении, тиражной мощности, численности персонала и пр.) компания не приводит.

Упомянутый бренд RDW Computers «Контур.фокус» связывает с тремя юрлицами — со знакомым нам ООО «Филакском», с ООО «РДВ компьютерс» (принадлежало компании с Сейшельских островов, не вело деятельности с 2019 г., прекратило существование в июне 2021 г.) и ООО «РДВ технолоджи».

Последнее из этих юрлиц было зарегистрировано в Москве 15 октября 2019 г. Единственный учредитель и гендиректор — Владимир Богдан. Адрес регистрации совпадает с контактными данными на сайте rdwcomp.ru, который, очевидно, и является официальным сетевым представительством RDW Computers.

«Бренд RDW Computers — сертифицированная российская компьютерная техника, отвечающая требованиям цифровой безопасности государственной инфраструктуры, — говорится на сайте. — Мы работаем с 2015 г. Под брендом RDW Computers на территории России разрабатывается и производится собственная линейка компьютерной техники. Она надежна, сертифицирована, востребована государственными и коммерческими структурами». По информации компании, часть ее техники в 2021 г. была включена в реестр Минпромторга.

Какой-либо конкретики о ее производстве, на сайте организации, как и у «Филакса», также нет.

Среднесписочная численность персонала ООО «РДВ технолоджи», по данным ФНС, в 2020 г. составляла два человека, в 2019 г. — один человек. Аналогичные показатели ООО «Филакском» — 41 и 16 человек соответственно, ООО «123 солюшнс» — 18 и пять человек соответственно.

На момент публикации данного материала представители «Филакса» и RDW Computers сообщить CNews подробности о производственных мощностях этих компаний не смогли.