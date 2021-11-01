Замену сверхпроблемной ГИС ТЭК разработает компания, сбившая цену контракта в два раза

Московское представительство международной аудиторской компании разработает концепцию новой цифрой платформы российского топливно-энергетического комплекса для Минэнерго, сбив начальную цену контракта на эти работы в два раза. Платформа заменит скандально известную многомиллионную ГИС ТЭК, которая была запущена с трехлетним опозданием, а сам проект оброс рядом уголовных дел о мошенничестве.

Замена ГИС ТЭК

Разработкой концепции цифровой платформы топливно-энергетического комплекса «Национальная энергетическая платформа» (НЭП) займется аудиторская компания «Кпмг налоги и консультирование», сбившая стартовую цену контракта почти в два раза. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Тендер на работы был объявлен 29 сентября 2021 г., итоги подведены 29 октября.

В конкурсе на создание концепции принимали участие еще две компании — системный интегратор «Сател» и «Эйти сервис». Заявки оценивались в том числе, исходя из квалификации участников и наличия у них финансовых ресурсов. При предложении цены контракта в пределах 25% ниже максимальной цены в 27,7 млн руб., критерий квалификации оценивался выше, чем если бы участники предлагали цену, которая ниже 27,7 млн более чем на 25%. При этом победитель запросил 14,8 млн руб. «Эйти сервис» оценил свои работы в 15,4 млн руб., а «Сател» и вовсе не снизил цену и оставил свое предложение на уровне 27,7 млн руб.

Разрабатываемая платформа заменит провалившуюся госинформситему топливно-энергетического комплекса (ГИС ТЭК) и возьмет на себя ее функции. Многомиллионная ГИС была запущена с трехлетним опозданием, и проект оброс рядом уголовных дел о мошенничестве. В частности, в ходе разбирательства были арестованы экс-замминистра Минэнерго Анатолий Тихонов, сотрудники Российского энергетического агентства при министерстве и топ-менеджеры «Ланита», который занимался созданием ГИС.

«Кпмг налоги и консультирование» при создании концепции НЭП должен спланировать необходимые мероприятия и подготовить обоснование затрат на ее создание. При этом компания должна учесть опыт внедрения и эксплуатации ГИС ТЭК, а также проанализировать состояние наследуемых информационных ресурсов системы. Также в ходе исполнения работ должна быть рассмотрена возможность создания системы на платформе «Гостех».

Представители «Кпмг налоги и консультирование» отказались отвечать на вопросы редакции. В частности, они не смогли сообщить, хватит ли 14,8 млн руб. на создание концепции, и чем вызвано двукратное занижение цены контракта. Также представители компании отказались рассказать, какие проблемы могут возникнуть при создании новой платформы, учитывая опыт скандальной ГИС ТЭК.

Что известно о НЭП

В октябре 2021 г. CNews узнал о том, что Правительство приняло решение свернуть проект по созданию ГИС ТЭК и разработать новую перспективную цифровую систему топливно-энергетического комплекса — НЭП.

Найден создатель новой платформы топливно-энергетического комплекса

Платформа будет собирать и обрабатывать информацию для анализа состояния и формирования прогнозов развития ТЭК, а также хранить ее, предоставлять и распространять. Через НЭП министерство также планирует предоставлять госуслуги. Данные с платформы должны передаваться на единую информационную платформу национальной системы управления данными (НСУД) и в ГИС «Цифровая аналитическая платформа предоставления статистических данных». Разработка концепции должна быть завершена не позднее 17 декабря 2021 г.

Скандалы вокруг ГИС ТЭК

Создание ГИС ТЭК было утверждено Правительством в апреле 2013 г. Обязанность по ее созданию была возложена государством на Российское энергетическое агентство (РЭА). В общей сложности Минэнерго было выделено РЭА на ГИС субсидий на сумму 968 млн руб. Уже в июле 2013 г. работы над системой вызвали ряд претензий со стороны Счетной палаты. В ходе аудита контролирующего органа было обнаружено, что более половины всех затрат были перечислены за невыполненные работы, конкуренция поставщиков ограничивалась, а проект фактически еще не был начат.

В октябре 2014 г. был объявлен конкурс на создание системы. Его победителем стала компания «Ланит». Сумма контракта составила 607 млн руб., срок сдачи работы был определен до 1 октября 2015 г. Однако в ноябре 2015 г. стало известно о том, что запуск ГИС затягивается на неопределенный срок. В январе 2017 г. РЭА и «Ланит» обменялись встречными исками на 273 млн руб. каждый, обвиняя друг друга в срыве сроков контракта. Однако в мае 2017 г. власти обвинили в срыве проекта именно РЭА.

Аудиторская компания

Согласно ЕГРЮЛ, ООО «Кпмг налоги и консультирование» зарегистрировано 10 января 2015 г. в Москве. Гендиректором компании заявлен Олег Гощанский. Единственный учредитель — компания «Кпмг», которой в равных долях владеют Одисей Киракосян (17% долей компании), Кирилл Алтухов (17%), Людмила Климанова (17%), Антон Усов (17%). В том числе по 16% долей «Кпмг» принадлежат Андрею Рязанцеву и Алексею Колосову. С 10 января по май 2015 г. «Кпмг налоги и консультирование» находилась во владении структур «Кпмг си-ай-эс холдингз лимитед (Кипр)» и «Кпмг лимитед (Гернси)».

Согласно базе «Контур.фокус», выручка компании по итогам 2020 г. составила 2,9 млрд руб., что на 8% выше, чем по итогам 2019 г. Чистая прибыль «Кпмг налоги и консультирование» достигла 20,9 млн руб. Также в базе содержится информация о заключенных госконтрактах на общую сумму 570,4 млн руб. При этом последние контракты были заключены в 2019 г. с компанией «Цифровые технологии» на развитие единой системы жилищного строительства.

Согласно официальному сайту организации, KPMG является второй по величине аудиторско-консалтинговой фирмой в России, где имеет 10 офисов. Представительства компании также открыты в 147 странах мира. Каждая фирма является независимым юридическим лицом, говорится на сайте. KPMG предоставляет услуги по проведению аудита, налогового и юридического консультирования, консалтинга и т. д.