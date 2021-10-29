Силовики допросили главу крупнейшей ИТ-компании России и обыскали его дом

Как стало известно CNews, совладельца Astra Linux и «Байкал электроникс» Дениса Фролова доставили в Следственный комитет на допрос 28 октября 2021 г. Утром того же дня в его квартире прошли обыски. Допрос проходил по уголовному делу, заведенному на Сергея Ионкина, который накануне был задержан ФСБ при передаче взятки.

Допрос и обыск Фролова

Совладельца группы «Вартон», акционера «Байкал электроникс» и соучредителя Astra Linux Дениса Фролова доставили на допрос в Следственный комитет 28 октября 2021 г. Утром того же дня в его квартире прошли обыски. В офисах «Вартона» обысков не было. Об этом CNews рассказали два источника на радиоэлектронном рынке.

На данный момент Фролов также занимает должность генерального директора «Национальной компьютерной корпорации» (НКК), многолетнего бессменного лидера по размеру выручки рейтинга крупнейших ИТ-компаний CNews100. При этом 22 октября Арбитражный суд Москвы признал назначение Фролова на должность недействительным. Это решение представители Дениса Фролова будут обжаловать в скором времени в суде.

Как пояснил CNews источник близкий к делу, Фролов не был арестован, а давал показания в качестве свидетеля по уголовному делу, заведенному на Сергея Ионкина. Тот был советником и партнером бывшего генерального директора НКК Александра Калинина, на пост которого и был назначен Фролов.

Дениса Фролова допросили по уголовному делу

Представители Фролова факт допроса бизнесмена подтвердили. «Данное уголовное дело никакой связи с деятельностью НКК не имеет», — рассказали собеседники редакции. — Об обстоятельствах уголовного дела Фролову ничего не известно, поэтому интереса для следствия его показания представлять не могут. После допроса Фролов вернулся к исполнению обязанностей директора НКК». Также они подчеркнули, что в настоящий момент Сергей Ионкин никаких должностей в компании не занимает.

Уголовное дело Ионкина

По информации telegram-канал «Незыгарь», Сергея Ионкина задержала ФСБ при передаче взятки за попытку организовать незаконное уголовное преследование Александра и Алексея Калининых. Алексей Калинин на данный момент занимает должность председателя совета директоров «Аквариуса» (входит в НКК). Ионкин, пишет «Незыгарь» является давним партнером Евгения Лифшица. Его в августе 2020 г. арестовал Пресненский суд по уголовному делу по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере), ранее писал «Коммерсант».

Лифшиц — бывший член экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике и специалист в области ИТ. По данным следствия, он обвинялся в попытке мошенническим путем получить $3 млн от Александра Калинина за «минимизацию» уголовной ответственности последнего. Напомним, в июле 2020 г. Калинина арестовали по делу об ограничении конкуренции и затем поместили под домашний арест. В июне 2021 г. его выпустили на свободу после года домашнего ареста.

Предыстория конфликта

Битва за контроль над НКК между Денисом Фроловым и семьей Калининых началась в апреле 2021 г. Так, Гольденберг и Лачков, которым, напомним, принадлежит по 32% НКК, хотели уступить свои доли Фролову, что позволило бы последнему сформировать крупнейший российский холдинг в сфере микроэлектроники и систем хранения данных. Денис Фролов контролирует 80% в ООО «Русбитех-Астра» — юрлицо группы Astra Linux.

Однако у Александра Калинина имеется преимущественное право выкупа акций НКК, и в случае попытки продажи их третьей стороне это право может быть реализовано.

После сообщений в СМИ о намерении Алексея Калинина и Дениса Фролова приобрести 64% долей корпорации, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в начале сентября 2021 г. выдала обоим предостережение о недопустимости совершения сделки, которая может привести к нарушению антимонопольного законодательства.

В мае 2021 г. Лачков и Гольденберг подали иск в Арбитражный суд Москвы к Александру Калинину. Причиной послужили итоги собрания участников «Аквариуса» в апреле 2021 г., на котором был изменен устав компании, согласно которому для принятия ключевых решений учредителями компании, а также для продажи долей в компании требуется согласие владельцев не менее 99% долей.

До апреля 2021 г. НКК владела 99,97% «Аквариуса», 0,03% было у Александра Калинина. После собрания учредителей президент «Аквариуса» Владимир Степанов получил долю размером 1% в «Аквариусе», в то время как доля НКК снизилась до 98,97%. Такое незначительное изменение среди учредителей привело к тому, что теперь НКК самостоятельно не сможет менять руководство «Аквариуса». Соответственно, сменив руководство НКК, Гольденберг и Лачков не смогут сменить руководство «Аквариуса» и компания останется под контролем семьи Калининых. Лачков и Гольденберг обратились с иском в суд за признанием итогов данного собрания учредителей «Аквариуса» незаконным, утверждая, что они не были о нем проинформированы.

В июне 2021 г., как говорилось выше, Александр Калинин был смещен с должности президента НКК. Новым главой корпорации был избран Денис Фролов. В конце октября CNews узнал о том, что назначение Дениса Фролова президентом НКК признано недействительным. С решением суда представители Фролова не согласны. По их мнению, оно основано «на одном единственном голословном и абсурднейшем» заявлении Калинина о том, что компания «Аквариус» и «Байкал электроникс» являются конкурентами. При этом эксперты абсолютно не согласны с последним утверждением.