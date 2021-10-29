Бывший глава Минцифры купил бизнес в области госуправления

Бывший министр связи Константин Носков приобрел 80% в компании «Институт финансово-экономического мониторинга». Он выкупил их у старшего научного сотрудника научно-исследовательского фининститута при Минфине Максима Николаева. Оставшиеся 20% получил бывший заместитель Носкова на посту министра Олег Войтенко. Причины их интереса к этой компании неизвестны.

Из политики в бизнес

Бывший глава Минцифры (на тот момент Минкомсвязи) Константин Носков стал владельцем компании ООО «Институт финансово-экономического мониторинга» (ИФЭМ). Носков получил 80% в этой компании, занимающейся реализацией проектов в области государственного управления.

Согласно информации из базы «Контур.фокуса», оставшуюся 20-процентную долю в ИФЭМ удерживает Олег Войтенко. Он напрямую связан с Носковым, так как был его заместителем на посту российского министра связи.

По данным ЕГРЮЛ, компания ИНЭМ была основана в августе 2002 г. в Москве с уставным капиталом 10 тыс. руб. Ее генеральным директором с ноября 2006 г. является Максим Николаев. По данным «Интерфакса», это старший научный сотрудник научно-исследовательского финансового института при российском Минфине. В список клиентов ИФЭМ, согласно данным с ее официального сайта, входят Минфин, Минздрав, Минобрнауки и ряд других ведомств.

Как компания попала в руки Носкову

Основной и единственный вид деятельности компании – это «консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления» (код ОКВЭД 70.22). За все годы своего существования компания выполнила два госконтракта на общую сумму 11,9 млн руб. – в апреле 2013 г. и марте 2014 г. Заказчиком в обоих случаях выступало Минобрнауки России, указано в базе «Контур.фокуса».

Причины заинтересованности Носкова в небольшой 19-летней компании неясны

По итогам 2020 г. выручка ИФЭМ составила 1,3 млн руб. Размер чистого убытка достиг 3,8 млн руб.

По данным Росстата, учредителями компании являются ООО «Гильдия консультантов и управляющих общественными финансами» и ООО «Агентство по реструктуризации региональных финансов» с долями 51% и 49% соответственно. 6 июня 2019 г. первая компания вышла из состава владельцев и передала свою долю нынешнему гендиректору компании – Максиму Николаеву. 4 июля 2019 г., спустя меньше месяца, от своей доли в пользу Николаева отказался и второй учредитель.

Максим Николаев оставался единоличным владельцем ИФЭМ до 27 октября 2021 г. В настоящее время его доля распределена между Константином Носковым и Олегом Войтенко в соотношении 80/20. Сам Николаев из числа владельцев выбыл.

Начало карьеры Носкова

Причины, по которым 43-летний Константин Носков, выпускник Московской госакадемии приборостроения и информатики и Высшей школы экономики заинтересовался компанией ИФЭМ, на момент публикации материала остаются неизвестными.

Карьера Носкова началась в 2000 г. сразу после выпуска из МГАПИ. С этого момента и до 2001 г. он работал экономическим аналитиком программы «Большие деньги» телеканала НТВ.

Официальный сайт новой компании Константина Носкова

С телеканала Носков перешел прямиком в Минэкономразвития и торговли России. Первые три года он занимал в нем должности главного специалиста, замначальника отдела, начальника отдела программ экономического развития департамента программ развития экономики и сотрудничества с международными финансовыми организациями. В период с 2004 по 2008 гг. Носков побывал на должностях замдиректора департамента стратегии социально-экономических реформ и замдиректора департамента бюджетирования по результатам и сводного финансового баланса, и все это не покидая стен министерства.

С 2008 по 2011 гг. Константин Носков работал в Правительстве России. На первом этапе он был замдиректора департамента госуправления, регионального развития и местного самоуправления. Затем его назначили на пост директора департамента информационных технологий и связи.

Переход в Минцифры

Следующей ступенью карьеры Носкова стал Аналитический центр при российском Правительстве. Он возглавил его 30 ноября 2012 г. Также с 4 марта 2016 г. по 18 мая 2018 г. он был членом Совета директоров АО «Компания Транстелеком».

Главой Минцифры Носков стал 18 мая 2018 г. Он сменил на этом посту Николая Никифорова, занимавшего кресло главы министерства с 2012 г.

Руководил этим ведомством Носков сравнительно недолго. Он оставил должность министра связи в январе 2020 г., когда в отставку ушли премьер-министр Дмитрий Медведев и прежний состав Правительства. На смену Носкову был назначен действующий глава Минцифры Максут Шадаев.

В середине сентября 2020 г., как сообщал CNews, Константин Носков был назначен на должность управляющего «Санкт-Петербургской валютной биржи» (СПВБ). Ее планировалось превратить в высокотехнологичную универсальную площадку для торговли всеми основными категориями активов.

В первой половине января 2021 г. Экс-глава Минкомсвязи оставил кресло управляющего биржей, продержавшись на этой должности всего четыре месяца. По данным TAdviser, Носков заявил о причинах увольнения следующее: «разошлись в видении перспектив с акционерами».