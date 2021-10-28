На что обратить внимание при выборе облачной партнерской программы

При выборе облачной партнерской программы необходимо руководствоваться десятками критериев. Среди очевидных — величина вознаграждения, маркетинговые возможности, уровень техподдержки. Но есть и более «тонкие» нюансы.

Величина партнерского вознаграждения и условия, от которых она зависит

Как показал рейтинг партнерских программ, партнерские вознаграждения могут достигать до 45% от стоимости услуг, купленных клиентом. Средняя цифра по рынку составляет 20-25%.

Сравнить партнерские вознаграждения от 10 облачных провайдеров

Но есть и ограничения. Основных из них четыре:

Постоянные выплаты или разовые? Не все провайдеры готовы платить за привлеченных клиентов в течение всего срока их жизни. Высокий процент может быть в первые 1-2 месяца, а потом происходит снижение ставки. Зависимость от оборота. Обычно чем выше оборот, тем выше ставка. Таким образом, с ростом бизнеса партнер выигрывает и качественно, и количественно. Но для этого нужно хорошо поработать. На какое именно облако начисляется вознаграждение. У крупных провайдеров может быть развернуто сразу несколько типов облаков, например, на VMware, OpenStack и других технологиях. Для каждой из платформ может быть своя партнерская комиссия. Как производится выплата? Очевидно, наилучший вариант — оплата по договору партнерства на расчетный счет партнера. Другое дело — выплата в виде ваучера на услуги провайдера или потенциальной скидки на них.

При выборе облачной партнерской программы необходимо руководствоваться десятками критериев

Условия получения партнерства

Ключевыми моментами здесь являются пороги вхождения и методы продвижения. Крупные компании с серьезными партнерскими программами заинтересованы в сотрудничестве, в первую очередь, с другими компаниями, а не частными лицами. В связи с этим могут ставиться условия по минимальной годовой выручке партнера и наличию сертификатов.

Методы продвижения товаров и услуг также могут регламентироваться или даже ограничиваться по ряду параметров вроде автоматизации, использования роботов, ведения отчетности. Не всегда предлагаемые условия соответствуют желаниям и финансовым возможностям партнера. Необходимо рационально взвешивать целесообразность и выгоду сотрудничества. Персональные условия — это показатель стабильности компании и ее высокой репутации на рынке, поэтому, как правило, для таких компаний формируются индивидуальные условия сотрудничества.

Маркетинговая поддержка

Хорошая партнерская программа — это готовый набор инструментов, предложений, бонусов, постоянно обновляемых новинок. Наиболее важными элементами поддержки партнера являются бесплатная техническая поддержка, программы обучения, партнерские мероприятия, маркетинговая и сопровождающая информация.

Техническая поддержка позволяет партнеру избежать дополнительных издержек и использования неактуальных инструментов, которые морально устарели и малоэффективны. Благодаря технической поддержке партнер может реализовать более масштабный или сложный ИТ-проект, заработав больше денег и укрепив свою репутацию на рынке.

Программы обучения позволяют углубить знания в выбранной нише, ознакомиться с текущей ситуацией на рынке. Это могут быть бесплатные онлайн-семинары или конференции, видеоуроки. Такой контент стимулирует партнера к изучению, применению на практике и продажам.

Партнерские мероприятия во многом сходны с программами обучения. Но еще дополнительно позволяют прочувствовать ситуацию изнутри и дать партнеру ощутить себя частью общего и большого дела. Это реализуется посредством выставок, конференций, круглых столов с контрагентами.

Сопровождающая информация по партнерским товарам и услугам включает рабочую документацию, способствующую понятию сути партнерской программы с примерами решений конкретных задач и целей конечного клиента партнера.

Сотрудничество с крупными облачными провайдерами

Размер имеет значение, и это касается не только облака, но и его функционала и дополнительных возможностей. Крупный известный провайдер — это уже целая экосистема. Это гораздо привлекательнее для сотрудничества, нежели небольшие игроки. На стороне «китов» облачного рынка большее количество готовых продуктов, возможности оптимизации бизнес-процессов и автоматизации. Кроме того, в одном месте по модели «единого окна» можно получить сразу комплекс сервисов. Это в разы повышает качество партнерского обслуживания, расширяет спектр технических возможностей.

Также выбор масштабных провайдеров положительно сказывается на выгоде от сотрудничества: большее количество интересных предложений по партнерским программам, обилие бесплатного или условно-бесплатного партнерского контента, расширенный инструментарий, персональные условия для сотрудничества, квалифицированная техподдержка.

Работать с готовыми и проверенными предложениями гораздо комфортнее и перспективнее, нежели пытаться взять на себя раскрутку и продвижение малоизвестного продукта. Безусловно, и среди небольших провайдеров присутствуют перспективные и новые темы для партнерских программ, но время на их реализацию и выход на рынок займет гораздо больше времени, чем работа с крупной и известной сетью.

Перейти к обзору облачных партнерских программ 2021

Развитость партнерской сети

Чем крупнее и глобальнее партнерская сеть, тем лучше отработаны механизмы взаимодействия с партнерами, и тем большие перспективы она открывает для заработка партнеров. Опасения, что каждому из партнеров будет уделяться меньше внимания, как правило, снимаются автоматизацией процессов. Если же речь идет про сложные ситуации или крупные ИТ-проекты, то партнер точно не останется наедине с собой. Обе стороны заинтересованы в успехе и получении дохода, — реализуется модель win-win.

Чем больше активных партнеров, тем сильнее и известнее сеть, а значит ее рост продолжится и дальше, что положительно скажется на привлечении внимания крупных игроков рынка и популяризации предложений среди клиентов. Выбирая крупный проект, партнер изначально получает лучшие условия и очевидные перспективы для роста и стабильного заработка. Это очень важно для успешного старта и монетизации.

Оценка развитости партнерской сети проводится исходя из известности бренда, общего числа партнеров, количества филиалов, годовой отчетности по продажам. Чем больше открытых данных, тем вернее оценка и меньше риски принять участие в малоперспективном проекте, который находится на стадии формирования и развития.