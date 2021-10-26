Выпущен давно ожидаемый отраслью 48-ядерный процессор «Байкал». Цена

Явление Baikal-S

Как стало известно CNews, в Россию с контрактной фабрики TSMC пришла первая инженерная партия отечественных серверных процессоров из линейки «Байкал» — Baikal-S. Как пояснили редакции в «Байкал электроникс» (разработчик этих чипов), тираж партии составил 400 штук. В феврале-марте 2022 г. границу пересечет еще 1000 процессоров. Полноценная промышленная партия чипов в 12-14 тыс. штук ожидается до конца III кв. 2022 г.; заказ на ее выпуск будет сформирован в декабре 2021 г.

Процессор был спроектирован по 16-нанометровому техпроцессу, имеет 48 ядер ARM Cortex-A75, шесть каналов памяти DDR4 3200 МГц — до 768 ГБ на сокет (128 ГБ на канал), кэш-память: L1 — 64 КБ кэш инструкций и кэш данных, L2 — 512 КБ на ядро, L3 — 2 МБ на кластер, L4: 32 МБ.

Интерконнект чипа включает три интерфейса CCIX x16; каждая полоса работает со скоростью 16 Гбит/с. Набор интерфейсов ввода/вывода состоит из 80 линий PCIe Gen 4.0 (48 линий общие для CCIX-интерфейса), двух линий 1Гбит Ethernet RGMII и одной USB 2.0 ULPI.

Тактовая частота процессора составляет до 2,2 ГГц, энергопотребление — 120 Вт, диапазон рабочих температур — от 0 до 70 градусов Цельсия, производительность на стандартном суперкомпьютерном тесте Linpack заявлена на уровне 358 Гфлопс.

В Россию приехала первая партия процессоров Baikal-S

В «Байкал электроникс» называют новинку первым российским серверным процессором с поддержкой аппаратной виртуализации (у конкурентов — только контейнерная). Предполагаемая сфера применения чипа: серверы, системы хранения данных, гиперконвергентные и суперкомпьютерные системы.

Ориентировочная цена одного Baikal-S составит $3 тыс.

Инженерные платы уже готовы

Первые инженерные платы для запуска Baikal-S уже готовы. Их выпустил зеленоградский производитель вычислительной техники и телеком-оборудования «Рутек». Непосредственным разработчиком инженерных плат стала компания «Гаоди рус» — российский независимый центр разработки и контрактный производитель электроники. С 2021 г. компания является частью международной группы Dannie Group.

Плата располагает одним процессорным сокетом под Baikal-S, шестью каналами DDR4 памяти и 12 разъемами под модули памяти, поддерживающими работу вплоть до скорости DDR4-3200, а также размер до модуля 128 ГБ.

На плате размещены пять интерфейсов PCIe Gen 4 со всеми типами конфигураций для проверки всех режимов работы (всего 14 разъемов), интерфейсы USB, UART, JTAG, GPIO, I2C/SMBus2, управляющие и тестовые сигнальные линии, встроенный управляющий контроллер на базе микроконтроллера семейства STM32. Имеется индикация режимов работы платы и состояния доменов питания в виде LED-светодиодов.

Софтверная экосистема

По данным разработчиков Baikal-S, уже в декабре 2021 г. под него будет адаптирована российская ОС Alt Linux. Портирование Astra Linux и «Ред ОС» запланировано на апрель 2022 г.

Программная экосистема Baikal-S (Источник: «Байкал электроникс»)

В «Байкал электроникс» рассчитывают, что в перспективе вокруг новинки выстроится полноценная софтверная экосистема, включающая средства виртуализации (KVM, Express.js, «Горизонт-ВС», «Аэродиск аист»), контейнеризации (XenKubernetes, Docker, LXD/LXC), фронтэнд-разработки (JavaScript, TypeScript, CSS/HTML, Swift), бэкэнд-разработки (Node.js, Erlang, C/C++, Java и др.), а также компиляторы, фреймворки, СУБД, системы безопасности и мониторинга, хранилища и пр. (см. слайд).

Трудная судьба Baikal-S

Серверный ARM-процессор Baikal-S разрабатывался с октября 2016 г., когда «Байкал электроникс» по итогам тематического конкурса Минпромторга подписал с министерством договор о предоставлении компании субсидии в размере 1,2 млрд руб. Общая стоимость проекта была прописана на уровне 2,49 млрд руб. — то есть 1,29 млрд руб. в него должен был вложить сам разработчик.

Датой окончания проекта изначально было прописано 30 ноября 2019 г. Его реализацией компания занималась при предыдущем руководстве в лице гендиректора Михаила Махсона (заступил в должность в ноябре 2016 г.) и при прежних владельцах организации, на смену которым только в конце 2020 г. пришла группа «Вартон». Параллельно, «Байкал электроникс» по аналогичной схеме, но в более сжатые установленные сроки разрабатывал свой мобильный процессор Baikal-M — с привлечением субсидии в 1,1 млрд руб. и вложением собственных средств в 1,2 млрд руб.

К середине мая 2019 г. для CNews стало очевидным, что создание обоих процессоров просрочено на многие месяцы и даже годы, а компании грозят огромные санкции со стороны Минпромторга. Тогда же Махсон покинул компанию. Но при этом собранные редакцией факты в отношении разработок сложились в весьма нелестную для Махсона картину неэффективности его работы, что стало причиной его судебного иска о защите деловой репутации — к CNews и автору материалов персонально. Жалоба была подана им лично (не от лица компании); сумма требований составила 1 млн руб. В ходе разбирательства Махсон дошел до Верховного сода, но потерпел поражение во всех инстанциях.

В итоге Baikal-M был представлен компанией рынку в октябре 2019 г. За примерно годовую просрочку разработки Минпромторг был вынужден 18 августа 2020 г. подать на компанию 500-миллионный штрафной иск в Арбитражный суд Москвы. В феврале 2021 г. в удовлетворении иска министерству было отказано. Оспаривать решение суда чиновники не стали.

По совокупности фактов можно утверждать, что Минпромторг настроен в отношении «Байкал электроникс» достаточно лояльно. Если бы министерство заняло более жесткую позицию, то помимо штрафов через суд оно могло потребовать от компании полного возврата выданных ранее субсидий, разорвав договоры.

Чиновники решили поступить иначе. Как сообщил CNews в начале октября 2020 г. на тот момент директор департамента радиоэлектронной промышленности, а ныне замглавы Минпромторга Василий Шпак, ни один из договоров министерство разрывать не планирует. «Результаты достигнуты, просто не в те сроки», — сказал он.

Таким образом, в перспективе «Байкал электроникс» по линии выпуска нового серверного проекта также следует ожидать закономерного многомиллионного иска. Однако велика вероятность, что логика принятия решений суда окажется аналогичной первому разбирательству, и компания финансово не пострадает.