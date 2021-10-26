В России создадут суперприложение для чиновников за полмиллиарда

Минцифры готовит суперприложение для чиновников почти за 500 млн руб. Оно будет представлять собой набор коммуникационных сервисов, включая мессенджер, ВКС, почту, облачное хранилище и т. д. Пользоваться им будут все федеральные органы исполнительной власти, региональные управления и государственные внебюджетные фонды. Первыми в конце 2022 г. суперприложение себе установят чиновники Минцифры, Пенсионного фонда и Минэкономразвития.

Суперприложение для госслужащих

Минцифры инициировало создание автоматизированного рабочего места (АРМ) для госслужащих за 487,7 млн руб. Оно станет так называемым суперприложением со множеством коммуникационных сервисов для чиновников, пишет «Коммерсант». Тендер на его разработку опубликован на сайте госзакупок 22 октября 2021 г. Заявки на участие в аукционе принимаются до 8 ноября. Его результаты станут известны 10 ноября.

Согласно техническому заданию, государственное суперприложение будет состоять из почты, видеоконференцсвязи (ВКС), мессенджера, а также облачного хранилища и пр. Предназначено оно для всех федеральных органов исполнительной власти, Центральной избирательной комиссии, региональных управлений и государственных внебюджетных фондов. Система рассчитана на 100 тыс. пользователей.

Приложение создается для «повышения информационной безопасности и независимости от санкционных рисков», говорится в техзадании. Будущий исполнитель работ должен создать суперприложение до 30 сентября 2022 г.

Пояснения Минцифры

Как рассказали CNews в министерстве, суперприложение планируется запустить до конца 2022 г. К этому времени к нему подключат Минцифры, Пенсионный фонд, Росстат, а также Минэкономразвития. Суперприложение госуслужащего будет работать на имеющихся у ведомств — участников эксперимента АРМ и мобильных устройствах, поясняют они. Его также можно будет устанавливать и на личные устройства сотрудников ведомств с учетом требований по информационной безопасности. Посредством суперприложения чиновники смогут обмениваться мгновенными сообщениями и файлами, работать с офисными документами и т. д.

У чиновников появится суперприложение

«Коммуникация — это ключевой процесс в работе, поэтому мы пришли к концепции суперприложения для чиновников, — рассказал CNews Константин Гурзов, директор департамента развития облачных сервисов и управления данными Минцифры. — Так как мессенджеров и средств видеоконференцсвязи оказалось недостаточно, мы включили в сервис рабочий календарь, корпоративную почту, расширенное дисковое пространство (аналог “Яндексдиска”), для того чтобы было возможно обмениваться файлами по ссылочной модели в облачном хранилище. Включили возможность в будущем добавить справочник контактов ведомства для базы сотрудников, возможность интеграции новостной ленты и заглавной страницы сайта министерства», — говорит он.

При этом в Минцифры отметили, что использоваться новое приложение будет на старом оборудовании. Аппаратная часть будет доработана позже, отмечают они.

Комментарии экспертов

На данный момент более 54% ведомств пользуется программным обеспечением Microsoft Exchange Server, но «из-за санкций государство уходит от иностранных решений в сторону решений на открытом коде или отечественных технологий», рассказал «Коммерсанту» эксперт знакомый с планами цифровой трансформации госорганов.

Важно, что акцент в техзадании к тендеру сделан на использовании отечественных программ, и идет переход к сервисной модели использования ПО, отмечает председатель совета директоров «Базальт СПО» (разработчик Alt Linux) Алексей Смирнов.

«Анализ техзадания позволяет сделать вывод, что на уровне общей концепции, технической архитектуры, функциональных возможностей и защиты информации система выглядит довольно проработанной и обладает перспективами с точки зрения удобства пользователя», — рассказал изданию директор Центра стратегического развития «Ланит-интеграции» Павел Сварник.

Эксперт ИТ-компании «Контур» Андрей Мельников полагает, что новая платформа поможет «сконцентрировать все деловое общение сотрудников органов власти в едином и безопасном инструменте, размещенном в государственной инфраструктуре».