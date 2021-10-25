Чиновники Японии начинают отказываться от дискет

Токио отказывается от дискет

Чиновники японской столицы Токио с большим опозданием отказываются от использования гибких магнитных дисков, пишет Nikkei Asia.

Столичный специальный район Мэгуро планирует полностью перевести свою работу в онлайн в 2021 финансовом году, отказавшись от использования дискет и иных физических накопителей. Власти спецрайона Тиеда рассчитывают догнать соседей в течение следующих нескольких лет. Тиеда, экономический и политический центр Токио, не задействует накопители на магнитных дисках в работе с платежами с 2019 г.

По словам Еити Оно (Yoichi Ono), который отвечает за финансы в руководстве района Мэгуро, дискеты «почти никогда не ломались» и «данные с них не пропадали». Муниципальные власти годами использовали 3,5-дюймовые флоппи-диски для обмена информацией с обслуживающим госструктуру банком. Работники мэрии, в частности, сохраняли на них платежные поручения, а дискеты возили непосредственно в банк, где специалисты финансовой организации проводили платежи, «заказанные» таким экзотическим на сегодняшний день способом.

Токио с большим опозданием отказывается от дискет

Примечательно, что эта система смогла пережить смерть гибких магнитных дисков как технологии. Практически полное прекращение производства накопителей данного типа – Sony, один из пионеров данной области, к примеру, сделала это 10 лет назад – не смутило токийских чиновников. Во-первых, уже имеющиеся дискеты можно продолжать использовать, во-вторых, проблем местным властям и так хватало. Создавать новые, неизбежные при модернизации инфраструктуры, в планы консервативных бюрократов не входило.

Мотивы чиновников

Ситуация изменилась в 2019 г., когда банк Мидзухо, с которым сотрудничали местные власти Токио, уведомил чиновников муниципалитета Мэгуро о том, что теперь будет взымать дополнительную плату в размере 50 тыс. йен (около 31 тыс. руб. по курсу ЦБ на 25 октября 2021 г.) за обслуживание с использованием физических носителей, в том числе и 3,5-дюймовых дисков.

В банке объяснили нововведение высокой стоимостью поддержки используемых для их чтения дисководов, которые, как и сами дискеты практически исчезли с рынка. Кроме того, финансовая организация указала на неэффективность и риски утраты данных при использовании «трехдюймовок» по сравнению с онлайн-банкингом.

Перспектива тратить лишние 600 тыс. йен (почти 372 тыс. руб.) в год мэрию не прельщала, поэтому чиновники решились на перемены – переход к взаимодействию с внешними системами через онлайн-каналы. По мнению Оно, это позволит более рационально использовать рабочее время, значительную часть которого он и его коллеги раньше тратили на запись дискет и обмен ими с представителями соседних департаментов.

Для района Тиеда искоренение практики использования дискет и перевод рабочих процессов в онлайн – часть масштабного плана по модернизации внутренних систем, который, как ожидается, будет осуществлен до начала 2026 финансового года. Власти стремятся дать жителям возможность оформлять некоторые документы без необходимости наносить визит в мэрию.

Однако, как отмечает Nikkei Asia, до перехода к полностью цифровому формату предоставления муниципальных услуг Тиеде еще очень далеко. «Есть много мелочей, которые необходимо проработать до мельчайших подробностей», – говорит Сего Хосина (Shogo Hoshina), главный бухгалтер муниципалитета Тиеда.

Где еще используются устаревшие накопители

Летом 2020 г. CNews писал о том, что 3,5-дюймовые дискеты все еще используются для обновления софта самолетов Boeing 747-400. Модель была снята с производства в 2009 г., но по-прежнему эксплуатируется некоторыми авиакомпаниями.

Также вплоть до 2019 г. гибкие диски использовала армия США в национальной системе ядерного вооружения. Это были 8-дюймовые дискеты, разработанные более 50 лет назад. Впоследствии устаревшее оборудование было заменено на современное – от дискет отказались в пользу твердотельных накопителей на базе флеш-памяти (SSD).

В июле 2016 г. российские СМИ сообщили об отечественном жестком диске ценой в 3,8 млн руб. за штуку. Внешний накопитель под названием ВНД-М2.05 разработало пензенское предприятие «НИИФИ и ВТ». Емкость 25-килограммового устройства составила 50 МБ. По данным производителя, девайс может быть использован при температуре среды от -10 до +50 градусов Цельсия и в условиях жестких механических воздействий. Заявленный срок службы – не менее 15 лет. Устройство предназначено для использования в специальных комплексах систем управления.

Конец эпохи дискет

Первая 3,5-дюймовая дискета была выпущена в 1981 г. и на протяжении более чем 20 лет была основным внешним носителем, позволявшим переносить информацию с одного компьютера на другой. К примеру, в 2002 г. компания Sony продала 47 млн 3,5-дюймовых дискет.

3,5-дюймовая дискета представляет собой тонкий гибкий пластиковый диск с ферромагнитным покрытием, помещенный в прочный пластмассовый корпус. Считывающая и записывающие головки дисковода взаимодействуют с накопителем через специальное «окошко» в корпусе. В зависимости от типа дискеты оно может быть прикрыто защитной шторкой.

Именно изображение 3,5-дюймовой дискеты легло в основу пиктограмм кнопки сохранения информации на диск в ряде программ с графическим пользовательским интерфейсом. Например, в текстовом процессоре Microsoft Word он задействован до сих пор.

В 2021 г. ни один современный персональный компьютер не оснащается флоппи-дисководом ввиду крайне низкой популярности дискет на фоне их малой емкости – до 2,88 МБ.

В числе первых компаний, отказавшихся от 3,5-дюймовых носителей, были Apple и Dell. Apple впервые вычеркнула соответствующий привод из своей продукции в 1998 г., представив новую модель десктопа Macintosh. Dell последовала этому примеру в 2003 г.

Спустя еще семь лет, в апреле 2010 г. компания Sony, один из крупнейших производителей дискет данного формата, объявила прекращении производства 3,5-дюймовых дискет в марте 2011 г.

В июне 2019 г. была продана компания Verbatim, основанная в 1969 г. и к концу 1970-х ставшая лидером в сегменте производства флоппи-дисков. Ее купила компания CMC Magnetics, и все условия сделки были выполнены до конца 2019 г. Согласно подписанным документам, Verbatim была оценена в $32 млн.