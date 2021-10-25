Чиновники Японии начинают отказываться от дискет

Чиновники Японии начинают отказываться от дискетМуниципальные структуры Токио начали искоренять практику использования гибких магнитных дисков и переводить взаимодействие с гражданами и организациями в онлайн. Японских чиновников дискеты полностью устраивали, и, если бы не постоянно растущая стоимость использования этой морально устаревшей технологии, на отказ от нее, вероятно, решились бы очень нескоро.
Токио отказывается от дискет
Чиновники японской столицы Токио с большим опозданием отказываются от использования гибких магнитных дисков, пишет Nikkei Asia.
Столичный специальный район Мэгуро планирует полностью перевести свою работу в онлайн в 2021 финансовом году, отказавшись от использования дискет и иных физических накопителей. Власти спецрайона Тиеда рассчитывают догнать соседей в течение следующих нескольких лет. Тиеда, экономический и политический центр Токио, не задействует накопители на магнитных дисках в работе с платежами с 2019 г.
По словам Еити Оно (Yoichi Ono), который отвечает за финансы в руководстве района Мэгуро, дискеты «почти никогда не ломались» и «данные с них не пропадали». Муниципальные власти годами использовали 3,5-дюймовые флоппи-диски для обмена информацией с обслуживающим госструктуру банком. Работники мэрии, в частности, сохраняли на них платежные поручения, а дискеты возили непосредственно в банк, где специалисты финансовой организации проводили платежи, «заказанные» таким экзотическим на сегодняшний день способом.
Примечательно, что эта система смогла пережить смерть гибких магнитных дисков как технологии. Практически полное прекращение производства накопителей данного типа – Sony, один из пионеров данной области, к примеру, сделала это 10 лет назад – не смутило токийских чиновников. Во-первых, уже имеющиеся дискеты можно продолжать использовать, во-вторых, проблем местным властям и так хватало. Создавать новые, неизбежные при модернизации инфраструктуры, в планы консервативных бюрократов не входило.
Мотивы чиновников
Ситуация изменилась в 2019 г., когда банк Мидзухо, с которым сотрудничали местные власти Токио, уведомил чиновников муниципалитета Мэгуро о том, что теперь будет взымать дополнительную плату в размере 50 тыс. йен (около 31 тыс. руб. по курсу ЦБ на 25 октября 2021 г.) за обслуживание с использованием физических носителей, в том числе и 3,5-дюймовых дисков.
В банке объяснили нововведение высокой стоимостью поддержки используемых для их чтения дисководов, которые, как и сами дискеты практически исчезли с рынка. Кроме того, финансовая организация указала на неэффективность и риски утраты данных при использовании «трехдюймовок» по сравнению с онлайн-банкингом.
Перспектива тратить лишние 600 тыс. йен (почти 372 тыс. руб.) в год мэрию не прельщала, поэтому чиновники решились на перемены – переход к взаимодействию с внешними системами через онлайн-каналы. По мнению Оно, это позволит более рационально использовать рабочее время, значительную часть которого он и его коллеги раньше тратили на запись дискет и обмен ими с представителями соседних департаментов.
Для района Тиеда искоренение практики использования дискет и перевод рабочих процессов в онлайн – часть масштабного плана по модернизации внутренних систем, который, как ожидается, будет осуществлен до начала 2026 финансового года. Власти стремятся дать жителям возможность оформлять некоторые документы без необходимости наносить визит в мэрию.
Однако, как отмечает Nikkei Asia, до перехода к полностью цифровому формату предоставления муниципальных услуг Тиеде еще очень далеко. «Есть много мелочей, которые необходимо проработать до мельчайших подробностей», – говорит Сего Хосина (Shogo Hoshina), главный бухгалтер муниципалитета Тиеда.
Где еще используются устаревшие накопители
Летом 2020 г. CNews писал о том, что 3,5-дюймовые дискеты все еще используются для обновления софта самолетов Boeing 747-400. Модель была снята с производства в 2009 г., но по-прежнему эксплуатируется некоторыми авиакомпаниями.
Также вплоть до 2019 г. гибкие диски использовала армия США в национальной системе ядерного вооружения. Это были 8-дюймовые дискеты, разработанные более 50 лет назад. Впоследствии устаревшее оборудование было заменено на современное – от дискет отказались в пользу твердотельных накопителей на базе флеш-памяти (SSD).
В июле 2016 г. российские СМИ сообщили об отечественном жестком диске ценой в 3,8 млн руб. за штуку. Внешний накопитель под названием ВНД-М2.05 разработало пензенское предприятие «НИИФИ и ВТ». Емкость 25-килограммового устройства составила 50 МБ. По данным производителя, девайс может быть использован при температуре среды от -10 до +50 градусов Цельсия и в условиях жестких механических воздействий. Заявленный срок службы – не менее 15 лет. Устройство предназначено для использования в специальных комплексах систем управления.
Конец эпохи дискет
Первая 3,5-дюймовая дискета была выпущена в 1981 г. и на протяжении более чем 20 лет была основным внешним носителем, позволявшим переносить информацию с одного компьютера на другой. К примеру, в 2002 г. компания Sony продала 47 млн 3,5-дюймовых дискет.
3,5-дюймовая дискета представляет собой тонкий гибкий пластиковый диск с ферромагнитным покрытием, помещенный в прочный пластмассовый корпус. Считывающая и записывающие головки дисковода взаимодействуют с накопителем через специальное «окошко» в корпусе. В зависимости от типа дискеты оно может быть прикрыто защитной шторкой.
Именно изображение 3,5-дюймовой дискеты легло в основу пиктограмм кнопки сохранения информации на диск в ряде программ с графическим пользовательским интерфейсом. Например, в текстовом процессоре Microsoft Word он задействован до сих пор.
В 2021 г. ни один современный персональный компьютер не оснащается флоппи-дисководом ввиду крайне низкой популярности дискет на фоне их малой емкости – до 2,88 МБ.
В числе первых компаний, отказавшихся от 3,5-дюймовых носителей, были Apple и Dell. Apple впервые вычеркнула соответствующий привод из своей продукции в 1998 г., представив новую модель десктопа Macintosh. Dell последовала этому примеру в 2003 г.
Спустя еще семь лет, в апреле 2010 г. компания Sony, один из крупнейших производителей дискет данного формата, объявила прекращении производства 3,5-дюймовых дискет в марте 2011 г.
В июне 2019 г. была продана компания Verbatim, основанная в 1969 г. и к концу 1970-х ставшая лидером в сегменте производства флоппи-дисков. Ее купила компания CMC Magnetics, и все условия сделки были выполнены до конца 2019 г. Согласно подписанным документам, Verbatim была оценена в $32 млн.