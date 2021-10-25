«Гостех» станет обязательным с 2024 года

Правительство сделает обязательным использование платформы «Гостех» региональными и федеральными властями с 2024 г. Для тех, кто в период с 2022 г. по 2024 г. будет создавать свои системы на этой платформе, предусмотрены субсидии в размере 600 млн руб. Однако ведомства должны будут делиться типовыми решениями с другими регионами, которые смогут подключиться к платформе и сразу их использовать.

Внедрение «Гостеха»

Облачная платформа по созданию, переводу и развитию государственных информационных систем (ГИС) «Гостех» с 2024 г. станет обязательной для использования федеральными и региональными органами власти. Об этом на конференции в координационном центре Правительства сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

По его словам, в 2022-2024 гг. Правительство выделит 600 млн руб. субсидий на внедрение региональными властями готовых типовых сервисов на платформе «Гостех». Однако при условии, что сервисы в дальнейшем могут использоваться и другими регионами. Средства будут распределены на конкурсной основе до 1 марта 2022 г. Также, если региональные и федеральные власти будут запрашивать дополнительное финансирование на создание своих систем, приоритет будут иметь те органы, которые готовы реализовать эти системы на «Гостехе», подчеркнул Шадаев.

«”Гостех” позволит нам перейти к модели, когда заказчик будет платить только за то, что использует, — подчеркивает Максут Шадаев. — Разработанный сервис должен быть доступен для других заказчиков в минимальные сроки с учетом обеспечения безопасности. Региональные ведомства, которые не располагают необходимыми ресурсами, смогут подключиться к платформе и использовать уже готовые сервисы».

Проблемы ГИС

Расходы на владение региональными и федеральными информационными системами составляют примерно 460 млрд руб., отметил заместитель председателя Правительства Дмитрий Чернышенко. На разработку ГИС федеральными органами власти из бюджета выделено (без аппаратной части) 170 млрд руб. И еще 118 млрд руб. на дополнительные сценарии развития, подчеркнул он.

Чернышенко: Платформа «Гостех» обеспечит переиспользование сервисов региональными властями

Чернышенко также отметил, что проблемы ГИС, которые сейчас активно используются, заключается в отсутствии возможности переиспользования (переиспользованием Чернышенко называет практику, при которой цифровые решения, созданные для одной организации, применяются в других организациях). 85% функциональности всех ГИС совпадают, и ведомства каждый раз «изобретают велосипед», разрабатывая ГИС с нуля, подчеркнул заместитель председателя Правительства.

«Платформа “Гостех” обеспечит переиспользование созданных технологических и прикладных сервисов. Ее запуск решит проблемы госзакупок по линии ИТ и создаст новый рынок для разработчиков», - продолжает Чернышенко.

На данный момент ГИС в среднем разрабатывается 1,5-2 года. «Гостех» обещает сократить этот процесс до трех–пяти месяцев и буквально нескольких недель для создания новых клиентских сервисов.

Подробности о госплатформе

«Гостех» — это облачное платформенное решение для федеральных, региональных органов власти и бизнеса с единой средой разработки, сервисными системами, а также маркетплейсом с возможностью переиспользования компонентов. С 2020 г. в России проходит эксперимент по созданию, переводу и развитию ГИС на платформе «Гостех». Он продлится до конца мая 2022 г. В эксперименте участвуют Минцифры, Минспорта, Росимущество, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и др.

В ближайшее время Минцифры сформирует тестовые стенды для заказчиков и разработчиков – с целью ознакомления, какие инструменты уже перенесены на платформу. До конца 2021 г. будет проведена большая конференция для разработчиков.

Шадаев: С 2024 г. использование «Гостеха» станет обязательным

Создать «Гостех» российским властям предложил Сбербанк. Именно ему принадлежит идея по созданию единой платформы для госсервисов и органов власти, концепцию которой он продемонстрировал Правительству еще в апреле 2020 г.

Оператором платформы в итоге выступил Сбербанк. Тогда интерес к «Гостеху» проявили ВТБ, «Почта России» и «Ростелеком». Руководители этих организаций еще 9 июня 2020 г. направили российскому премьер-министру Михаилу Мишустину совместное обращение, в котором предложили не ограничиваться одними только наработками Сбербанка при создании «Гостеха». Однако Сбербанку удалось остаться единственным оператором «Гостеха». Минцифры провело тендер по отбору кандидатов, в котором банк одержал победу. Сделать это оказалось проще простого, потому что Сбербанк был единственным участником этого конкурса.