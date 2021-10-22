Российский Linux для госсектора обновился по-крупному. Изменен дизайн, модель распространения, добавлены средства защиты

Российская ОС Astra Linux Special Edition обновилась до версии 1.7. В апдейте представлены десятки изменений, в том числе переход на новую версию ядра Linux, модифицированный интерфейс и новые средства защиты информации. Кроме того, теперь Astra Linux Special Edition распространяется как единый дистрибутив, вобравший в себя функции релиза Common Edition.

Масштабный апдейт

Российская группа компаний Astra Linux сообщила CNews о релизе обновления операционной системы Astra Linux Special Edition до версии 1.7. Платформа предназначена для использования в, том числе, в компаниях, работающих с информацией ограниченного доступа. Для этого она еще в мае 2019 г. получила сертификат специального назначения по требованиям безопасности информации к операционным системам типа «А» первого класса защиты в системе сертификации СЗИ ФСТЭК России. Благодаря этому Astra Linux Special Edition стала первой ОС, допущенной в России к гостайне высшей секретности.

Обновленная Astra Linux Special Edition 1.7 базируется на ядре Linux 5.4 LTS (релиз в ноябре 2019 г.), которое в ближайшее время будет обновлено до версии 5.10 (декабрь 2020 г). Апдейт состоится до конца 2021 г. Также в основе системы лежит дистрибутив Debian 10.

Изменения в системе коснулись не только ядра, но заодно и программного наполнения в дополнение к нововведениям в интерфейсе. В частности, появились функции виртуализации и системы управления данными, а также более актуальные средства защиты информации.

Апдейт до версии 1.7 получился глобальным

На Astra Linux Special Edition постепенно переходят многие российские госведомства. В июле 2021 г. CNews писал, что российское МВД выпустило приказ категории «для служебного пользования», которым наделило ОС Astra Linux особым приоритетом по отношению к другим системам. Этим ведомство существенно упростило для себя закупки этой операционки в защищенной версии Special Edition. На вопрос CNews, могут ли обычные пользователи работать в Special Edition, разработчики ответили: «Да, могут. Но это коммерческий дистрибутив и он не будет распространяться бесплатно»

Самое важное изменение

Одно из главных нововведений в Astra Linux Special Edition, появившихся в сборке 1.7 – это переход к единому дистрибутиву вместо нескольких отдельных релизов – в него вошли и Special Edition, и Common Edition.

Клиентам, желающим отказаться от иностранного ПО в пользу данной ОС, будет предложен выбор из трех режимов работы встроенных средств защиты информации (СЗИ).

Рабочий стол Astra Linux

Базовый режим работы по своим возможностям полностью сопоставим с дистрибутивом Astra Linux Common Edition, предназначенным для обычных потребителей, не работающих с гостайной. Его будет достаточно для работы с общедоступной информацией в сетях различных организаций. Как сообщили CNews представители Astra Linux, базового уровня также хватит для «защиты информации в государственных информационных системах 3 класса защищенности, информационных системах персональных данных 3-4 уровня защищенности и значимых объектов критической информационной инфраструктуры».

Второй режим работы CPB называется «Усиленный». Со слов разработчиков, он необходим для «обработки и защиты информации ограниченного доступа, не составляющей государственную тайну». Этот режим должен применяться в государственных информационных системах, информационных системах персональных данных и значимых объектах критической информационной инфраструктуры любого класса защищенности.

Третий режим – своего рода эволюция усиленного. В этом случае система обеспечивает защиту гостайны любой степени секретности.

«Для удобства заказчиков мы объединили ряд релизов в один дистрибутив с возможностью выбрать именно тот уровень защищенности, что для них актуален. При этом компания продолжит предоставлять услуги поддержки тем клиентам, которые используют Astra Linux Special и Common Edition, выпущенные ранее», – сообщил CNews директор по продуктам ГК Astra Linux Евгений Векшин.

«Теперь можно покупать лицензии на разные режимы работы, что бы не переплачивать, в зависимости от того, какой объем СЗИ нужен», – сообщили CNews представители ГК Astra Linux.

Развитие средств защиты информации

Как сообщили CNews разработчики Astra Linux Special Edition, в версии 1.7 базовые механизмы защиты данных научились работать независимо друг от друга. Это касается мандатного контроля целостности, замкнутой программной среды, а также мандатное управление доступом и гарантированное затирание удаляемых данных.

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Переход к такому режиму работы алгоритмов защиты дает возможность более гибкой настройки системы защиты. Теперь их станет проще подстраивать под требования конкретной информационной системы.

В дополнение к этому в разработчики добавили в систему фильтрацию сетевых пакетов по классификационным меткам в протоколе IPv6. Модернизации подвергся и штатный файловый сервер Samba. Теперь в нем есть поддержка упомянутого мандатного управления доступом на всех версиях протокола SMB.

Прочие нововведения

В дополнение к новому ядру и усиленным средствам защиты информации ОС Astra Linux Special Edition 1.7 получила и обновление штатных приложений. Так, основной домен FreeIPA обновился до версии 4.8.5, а SambaDC (файловый сервер) – до 4.12.5. Не обошлось и без апдейта предустановленного офисного пакета LibreOffice – он доступен в версии 7.1.

В системе есть поддержка темной темы

Список штатных программ новой операционки дополняет защищенная редакция СУБД PostgreSQL 11.10 наряду со средствами сетевого мониторинга Zabbix 5.0.4. Дополнительно в ОС реализована поддержка контейнерной виртуализации. Также новая версия поддерживает расширенный репозиторий.

Обновился и интерфейс системы – появились новые цветовые схемы, тема входа, плюс изменился дизайн иконок панели задач и меню «Пуск». Еще одно немаловажное изменение – в системе появился отечественный шрифт PT Astra Fact. Как сообщал CNews, он был разработан на замену шрифта Verdana и является полным его аналогом, соответствующим концепции импортозамещения. Оригинальный американский шрифт Verdana в марте 2021 г. был исключен из российских ГОСТов. Разработкой PT Astra Fact занималась отечественная компания «Паратайп».

Шрифт PT Astra Fact

На запрос CNews о судьбе шрифта Verdana в составе ОС Astra Linux Special Edition разработчики ответили, что его в этой системе «нет и не было». «Для пользователей в офисном пакете доступны и наши шрифты PT Astra Sans, PT Serif», – добавили они.

Шрифты PT Astra Serif и PT Astra Sans были разработаны все той же компанией «Паратайп». Это полная метрически идентичная замена шрифта Times New Roman.

Сертификация пройдена

По заявлениям разработчиков, Astra Linux Special Edition 1.7 успешно прошла проверку в системе сертификации СЗИ ФСТЭК России по первому (самому высокому) уровню доверия. Другими словами, система была признана полностью соответствующей «Требованиям по безопасности информации, устанавливающим уровни доверия к средствам технической защиты информации и средствам обеспечения безопасности информационных технологий», а также «Требованиям безопасности информации к операционным системам» и «Профилю защиты операционных систем типа А первого класса защиты. ИТ.ОС.А1.ПЗ».

«Решение может применяться в ИТ-системах, которые обрабатывают любую информацию ограниченного доступа, включая государственную тайну “особой важности” – об этом свидетельствует сертификат соответствия № 2557, переоформленный 7 октября 2021 г. В переоформленном сертификате прописано наличие в продукте функций системы управления базами данных и среды виртуализации. Это дополнительно подтверждает корректность применения встроенных средств виртуализации и СУБД в защищенных системах, а также реализацию мер защиты», – заявили CNews разработчики.