«Ростелеком» создаст частное облако на «Эльбрусах» для госсектора и бизнеса

Флагманский продукт «Ростелекома» и МЦСТ

«Ростелеком» совместно с МЦСТ (создатели линейки «Эльбрусов») работает над реализацией частного облака с использованием российских процессоров. Об этом рассказал технический директор компании «Ростелеком информационные технологии» Кирилл Пихтовников в видеоинтервью Youtube-каналу Pro Hi-Tech. По его словам, это флагманский проект открытого в «Ростелекоме» в мае 2021 г. центра компетенций (ЦК) по разработке программ под российское «железо».

Частное облако – это модель облачных вычислений, предполагающая выделение всех имеющихся ИТ-ресурсов одному клиенту. Инфраструктура частного облака может быть размещена как на территории заказчика, так и за ее пределами – например, в центре обработки данных (ЦОД) облачного провайдера.

По словам представителя «Ростелекома», одна из основных задач, стоящих перед разработчиками платформы – реализация возможности запуска в системах на «Эльбрусах» сразу нескольких контейнеризированных (виртуализированных на уровне операционной системы) приложений одновременно.

«Сейчас чаще всего используется один сервер (на процессорах "Эльбрус"; – прим. CNews), одна СУБД, одно решение, – говорит Пихтовников. – Наша же разработка позволит параллельно в разных контейнерах разным пользователям запускать разные решения».

«Ростелеком» предложит бизнесу и госсектору импортазамещенное облако на «Эльбрусах»

Такой подход даст пользователям облаков на «Эльбрусах» оптимальным образом использовать вычислительные ресурсы, легко их масштабировать и разворачивать новые приложения в облаке подобно тому, как это происходит при применении традиционных сервисов, развернутых на x86-инфраструктуре (серверных процессорах Intel и AMD).

«Есть приложение, ему не требуется вся мощность текущего, к примеру, топового четырехпроцессорного "Эльбруса". Наше решение позволит на таком "большом" сервере запускать приложения в контейнерах с выделением определенного пула ресурсов. Каждое такое приложение выполняется в собственной "песочнице" (изолированной от других приложений среде; – прим. CNews), обеспечивая достаточную производительность», – объясняет Пихтовников.

Облако для импортозамещения

По словам представителя «Ростелекома», клиентам будет доступно два варианта продукта: набор ПО для развертывания облачной инфраструктуры на собственном оборудовании на базе «Эльбрусов» и облачный сервис, в котором с «Эльбрусами» можно будет работать как с обычным виртуальным ЦОДом. Облачный сервис будет реализован совместно с МЦСТ.

У ЦК есть прототип решения – облако запущено в «Ростелеком информационные технологии» и доступно разработчикам компании. Готовый продукт предложат как государственным, так и коммерческим компаниям.

По мнению Пихтовникова, на основе совместной с МЦСТ разработки можно будет построить импортозамещенный программно-аппаратный стек, в том числе с использованием отечественных СУБД. В этом контексте он упомянул Postgres Pro компании Postgres Professional и собственную резидентную in-memory систему «Ростелекома» – Reindexer.

Чем занимается ЦК «Ростелекома»

Ранее CNews писал о том, «Ростелеком» создал ЦК по разработке и переносу программ на отечественное аппаратное обеспечение. Миграция на российское оборудование вызывает у организаций ряд трудностей. Одним из главных камней преткновения в данном процессе является почти полная несовместимость существующих информационных систем с отечественными аппаратными платформами. Компания заявляла о готовности оказывать услуги по адаптации софта к российскому оборудованию и разработке новых решений, «заточенных» под отечественное «железо».

В своем ЦК «Ростелеком» развернул стенды для разработки и тестирования софта. По состоянию на май 2021 г. в центре работало три сервера ИНЭУМ на процессоре «Эльбрус 8С» в максимальной комплектации.

Современные процессоры «Эльбрус»

«Эльбрус 8С» – это восьмиядерный российский VLIW-процессор, разработанный МЦСТ. В его основе лежит улучшенная 64-разрядная архитектура «Эльбрус» четвертого поколения. Чип располагает кэш-памятью второго уровня суммарным объемом 4 МБ (512 КБ на ядро) и кэш-памятью третьего уровня объемом 16 МБ.

Тактовая частота процессора достигает 1,3 ГГц, производительность находится в пределах 250 гигафлопс на чип на операциях с одинарной точностью (FP32). Процессоры «Эльбрус-8С» рассчитаны на работу с памятью стандарта DDR3-1600 с поддержкой ECC (до четырех контроллеров памяти), имеют 2,73 млрд транзисторов и серийно выпускаются по 28-нанометровой топологии с 2016 г.

Базовая операционная система для процессора «Эльбрус 8С» – ОС «Эльбрус», построенная на основе ядра Linux. Чип также поддерживается некоторыми другими ОС, в частности Astra Linux и «Альт».

С 2020 г. серийно выпускается улучшенная модель – «Эльбрус-8СВ», которая отличается повышенной тактовой частотой, улучшенной общей производительностью и поддержкой более быстрой оперативной памяти (DDR4-2400).

МЦСТ также ведет работу над процессорами «Эльбрус-16С» и «Эльбрус-32С». Первый, как ожидается, пойдет в серию в 2022 г., инженерные образцы второго создатели планируют получить в 2025 г.