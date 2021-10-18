Власти отодвинули выдачу электронных паспортов на год

Жители трех городов России до конца 2022 г. получат возможность обменять свой бумажный паспорт на электронный. С таким заявлением выступил глава Минцифры Максут Шадаев, не став раскрывать названия этих городов. Ранее выдача электронных паспортов должна была начаться в Москве в декабре 2021 г., однако теперь власти об этом не говорят.

Пилот по цифровизации паспортов

Глава Минцифры Максут Шадаев раскрыл новые сроки начала распространения в России электронных паспортов. Как пишет «Интерфакс», до конца 2022 г. такого типа документы должны появиться в трех пилотных городах страны.

«Я очень надеюсь, что до конца следующего года (2022 г.; – прим CNews) мы в трех субъектах России сможем уже начать выдавать новый паспорт», – сказал министр в рамках расширенного заседания комитета Госдумы по информполитике.

На вопрос CNews о том, в каких именно городах начнется внедрение современных паспортов, представители Минцифры на момент публикации ответить не смогли. Сам Максут Шадаев названия населенных пунктов не привел.

На момент публикации материала населенных пунктов в России, являющихся городами, насчитывалось свыше 1100.

Один из вариантов дизайна смарт-карты, которой власти хотят заменить бумажные паспорта

По словам министра, согласование проекта по внедрению электронных паспортов находится на завершающем этапе. Шадаев уточнил, что до конца 2021 г. должен выйти соответствующий указ Президента России Владимира Путина.

«На текущий момент, мне кажется, мы вышли уже на набор согласованных решений – как технических, так и политических. У нас согласован системный проект, как электронный паспорт запускать. Готовы выходить на указ Президента. Сейчас последние разногласия уже непринципиальные снимаются. Поэтому надеемся, что проект указа будет выпущен до конца года», – сказал глава Минцифры.

Два вида паспортов

Максут Шадаев отметил, что в России получат распространение два вида паспорта. Первый – это пластиковая смарт-карта с нанесенными на нее персональными данными владельца, продублированными на спрятанном внутри нее чипе.

Второй вид – это специальное мобильное приложение, позволяющее при необходимости предъявлять не смарт-карту, а сгенерированный им QR-код. Другими словами, потеря или кража смартфона в будущем может быть приравнена к утрате паспорта со всеми вытекающими последствиями.

Сроки сдвинулись

Максут Шадаев не уточнил, входит ли Москва в число трех пилотных городов, жители которых смогут обменять бумажный паспорт на приложение и пластиковую карту. Между тем, именно столица должна была стать первым регионом, в котором планировалось запустить этот проект.

Более того, раньше о 2022 г. речи не было – как сообщал CNews, переход на электронные паспорта должен был начаться не позднее 1 декабря 2021 г. Такие сроки в ноябре 2020 г. установили сперва представители МВД, а затем и лично Максут Шадаев.

На запрос CNews, почему Москва больше не упоминается, и что стало с планами на декабрь 2021 г., представители Минцифры ответить не смогли. Между тем, еще в марте 2021 г. вновь было подтверждено, что электронные паспорта можно будет оформить жителям Москвы с 1 декабря 2021 г., а по всей России – не позднее 1 июля 2023 г. Об этом говорилось в подготовленном Минцифры проекте указа Президента, который был размещен на портале проектов нормативно-правовых актов 19 марта 2021 г.

Без подводных камней не обошлось

Согласно мартовскому проекту президентского указа, просто прийти и получить пластиковый паспорт у россиян не выйдет. Чтобы сделать это, нужно сперва сдать свою биометрию – отпечатки пальцев и фотографию лица. Также в документе было сказано, что после перехода на электронный паспорт его классическая бумажная версия перестанет считаться действительной.

Опубликованный Минцифры документ носит название «Проект указа Президента России “О паспорте гражданина России, содержащий электронный носитель информации”».

Поначалу власти хотели заставить россиян перейти на электронные паспорта, в том числе и против их воли. Однако 18 августа 2021 г. Максут Шадаев сообщил, что россиянам не нужно будет в обязательном порядке менять бумажный паспорт на пластиковый.

«Принято решение не делать это обязательным. То есть те люди, которые готовы будут поменять бумажный паспорт на смарт-карту, на цифровую копию паспорта в смартфоне, это будет их решение. Внутри есть согласованная позиция, что это не будет обязательным», – заявил министр.

Цифровой паспорт россиянам не нужен

Стоит обратить внимание на тот факт, что Максут Шадаев, заявляя о необязательности замены обычных паспортов на электронные, не стал уточнять, как долго у россиян будет оставаться возможность пользования именно бумажным паспортом, без необходимости замены его на смарт-карту. Из этого следует, что в будущем оцифровка главного документа российского гражданина может вновь стать обязательной.

Россиян тем временем, в большинстве своем совершенно не интересует ажиотаж, связанный с цифровизацией главного документа гражданина. В конце августа 2021 г. CNews писал, что 70% населения страны оказалось против электронных паспортов.

В начале сентября 2021 г. решительно против электронных паспортов высказалась лично президент группы InfoWatch Наталья Касперская. Она заявила, что такие паспорта являются угрозой всероссийских масштабов.

По словам Касперской, замена бумажного паспорта на электронный влечет за собой угрозу массовых подделок. «Вот мы пользуемся больше 60 лет (бумажными; – прим. CNews) паспортами, и да, существуют методы подделок. Но они же не массовые. А здесь будут массовые», – отметила Наталья Касперская.

«Никто <…> не объясняет нужность (внедрения электронных паспортов; – прим. CNews). Понимаете, просто говорят, что надо, потому что надо», – заявила президент InfoWatch.

Со слов Касперской, реализация в стране идеи электронных паспортов в виде пластиковой карты с впаянным в нее микрочипом, пока не имеет объяснения. «Цифровизация ради цифровизации», – резюмировала она.