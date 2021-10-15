Власти рассказали, как отберут российские радиоэлектронные проекты для огромных субсидий

Правительство разработало правила создания и управления сквозными проектами по внедрению российской радиоэлектронной продукции и ПО. Так, согласно документу, объем реализации такого проекта должен быть не менее 500 млн руб. При этом 90% от этой стоимости должно быть потрачено на закупку российской радиоэлектронной продукции. Документ также устанавливает множество требований и к якорным заказчикам сквозных проектов.

Отбор сквозных проектов радиоэлектроники

Как выяснил CNews, Правительство подготовило правила создания и управления сквозными проектами по внедрению российской радиоэлектронной продукции и программного обеспечения российского происхождения. Соответствующий проект распоряжения Правительства опубликован на regulation.gov.ru для общественного обсуждения.

Согласно документу, среди требований к сквозному проекту установлено, что его объем должен быть не менее 500 млн руб. При этом 90% от общей стоимости должно быть направлено на закупку российской радиоэлектронной продукции и ПО. Доля собственных и заемных средств якорного (основного) заказчика должна быть не менее 51% от общей стоимости проекта. Также в документе прописаны требования к самому якорному заказчику. В частности, он должен быть российским юрлицом, общее участие иностранных лиц в капитале которого прямо или опосредовано не превышает в совокупности 25%. В его штате должно быть не менее 1 тыс. сотрудников, которые непосредственно используют радиоэлектронную продукцию или ПО. При этом продукция должна использоваться для оказания основных услуг (работ) организации или для управления собственной производственной инфраструктурой.

Среди участников создания и реализации сквозных проектов радиоэлектронной продукции — Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию и использованию информационных технологий, общественный экспертный совет по использованию электроники в отраслях экономики при Президиуме, центры компетенций при общественном экспертном совете, Минцифры, Минпромторг и якорные заказчики.

Как рассматриваются проекты

Помимо вышеупомянутых требований, основной заказчик должен быть значимым участником рынка — субъектом естественной монополии или обладать долей более 5% отдельного рынка в сфере хозяйственной деятельности или владеть исключительной технологией, имеющей спрос у сторонних организаций или граждан. Также организация должна потреблять радиоэлектронную продукцию в значимых для отдельных сегментов рынка электроники и ПО объемах, сопоставимых с объемом затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию и внедрению аналогичной продукции.

Правительство разработало правила утверждения сквозных проектов

Якорный заказчик должен представить для рассмотрения паспорт сквозного проекта, который отражает его основные характеристики, в том числе финансовые показатели, сроки и этапы реализации, номенклатуру радиоэлектронной продукции и ПО, приобретаемых заказчиком в процессе реализации проекта. Так, заказчик может представлять несколько сквозных проектов. Однако вносить вариации одного и того же проекта в качестве самостоятельных сквозных проектов не допускается, говорится в документе.

Первоначально проект рассматривают в центре компетенций по соответствующему направлению и формируют заключение. После чего паспорт проекта вносится для рассмотрения на заседание общественного экспертного совета. И он уже решает одобрить, отклонить или вернуть рассматриваемый проект для доработки. При этом отклоненный проект уже не может быть внесен на рассмотрение повторно. Одобренный сквозной проект вносится экспертным советом на утверждение в Президиум комиссии и после направляется в Минпромторг, который и выделяет субсидии на его реализацию.

При этом заказчик вправе отказаться от проекта до принятия решения о предоставлении субсидии. А в ходе реализации обязан направлять отчеты в Минпромторг и общественный экспертный совет.

Субсидии на сквозные проекты

В сентябре 2021 г. Правительство утвердило правила предоставления субсидий на реализацию сквозных проектов.

Компании, которые реализуют проекты по внедрению российской электронной продукции, получат до 4 млрд руб. в год. Однако сама организация должна вложить в него не менее 100 млн руб. собственных средств за весь период — до пяти лет. Соответственно предельная сумма госфинансирования по таким проектам может достигнуть 20 млрд руб. Также компания должна взять на себя обязательство, в соответствии с которым доля российской электроники в общем объеме ее проекта составит не менее 70%, говорится в документе.

Бизнес также сможет возместить до 50% затрат на покупку российских решений за счет федеральных субсидий. Деньги, в частности, можно направить на покупку продукции и комплектующих, модернизацию производства, а также переобучение сотрудников.