«Дочка» «Газпрома» на 150 млн руб. закупает Alt Linux, «Р7-офис» и CommuniGate Pro

Структура «Газпрома», занимающаяся подземным хранением газа, выделила 103,1 млн руб. на закупку лицензий российских ОС Alt Linux и коммуникационного сервера CommuniGate Pro. Помимо этого, компания планирует закупить лицензии российского офисного пакета «Р7-офис», на что выделила еще 47,2 млн руб.

Ипортозамещение софта «Газпрома»

Дочерняя структура «Газпрома», «Газпром ПХГ» (ПХГ — подземное хранение газа) закупает отечественное программное обеспечение на 150,3 млн руб. в ходе двух тематических тендеров.

В рамках первого из них приобретаются ОС Alt Linux компании «Базальт СПО» и коммуникационный сервер CommuniGate Pro компании CommuniGate Systems. На данные цели организация готова потратить 103,1 млн руб. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок 14 октября 2021 г. Заявки на открытый конкурс принимаются до 22 октября. Итоги будут подведены 27 октября.

Согласно техническому заданию, «Газпром ПХГ» планирует закупить бессрочных лицензий «Альт сервер 9» в количестве 621 шт., «Альт рабочая станция 9» — 3250 шт., сертификаты техподдержки указанных ОС в количестве 3431 шт и 13 лицензий серверной платформы CommuniGate Pro.

На момент публикации материала представители «Газпром ПХГ» не смогли ответить CNews взамен какого софта компания закупает Alt Linux. В тендерной документации также отсутствует информация о том, для какого оборудования или каких целей «дочка» «Газпрома» закупает вышеупомянутое программное обеспечение.

Закупка офисного пакета

В тот же день, 14 октября 2021 г. «Газпром ПХГ» опубликовал еще один тендер — на закупку российского офисного пакета программ «Р7-офис». Максимальная сумма контракта с будущим исполнителем может составить 47,2 млн руб. Окончание подачи заявок желающих — 22 октября, подведение итогов намечено на 27 октября.

«Дочка» «Газпрома» закупает российскую ОС, коммуникационный сервер и офисный пакет

Согласно техзаданию, компания планирует закупить 3200 лицензий «Р7-офис» сроком на три года с правом бессрочного использования. В таком же количестве планируется закупка лицензий коммуникационного клиента Personal Desktop One License (продукт, реализованный командой российских разработчиков).

Импортонезависимая СЭД

В августе 2020 г. CNews писал о планах «Газпром ПХГ» потратить 32,9 млн руб. на внедрение системы электронного документооборота (СЭД) «на импортонезависимой платформе». При этом замене подлежала так называемая историческая СЭД организации на платформе DocsVision — входит в реестр российского ПО.

Тогда представители компании не смогли рассказать CNews, какую именно СЭД они планируют приобрести.

Масштабы деятельности «Газпром ПХГ»

По собственным данным организации, «Газпром ПХГ» является 100-процентным дочерним предприятием «Газпрома», объединившим в своей структуре практически все подземные хранилища газа, расположенные на территории России. Численность «Газпрома ПХГ» составляет более 8 тыс. человек.

В справке компании говорится о том, что в настоящее время «Газпром ПХГ» эксплуатирует 23 хранилища, созданных в 28 геологических структурах (18 — в истощенных газовых месторождениях, восемь — в водоносных структурах, два — в отложениях каменной соли). Фонд арендуемых и собственных скважин составляет 4585 единиц. В эксплуатации находится 20 компрессорных станций, состоящих из 36 компрессорных цехов, а также 203 газоперекачивающих агрегатов суммарной мощностью свыше 926,6 МВт.

В составе организации находятся 25 филиалов, которые размещены в основных районах потребления природного газа: от Калининградской области до Ханты-Мансийского автономного округа и от Ленинградской области до Ставропольского края. Среди них 19 управлений по подземному хранению газа, четыре управления аварийно-восстановительных работ и капитального ремонта скважин, Инженерно-технический центр и Управление материально-технического снабжения и комплектации.