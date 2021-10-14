«Росатом» переводит контроль теплоотвода на АЭС с софта Oracle и Windows на российское ПО

«Росэнергоатом» закупает российские ОС и СУБД, которые заменят Windows и Oracle. Закупка обусловлена поэтапным переводом локальных информационных систем организации на платформы российских производителей.

Ипортозамещение систем на АЭС

Как выяснил CNews, входящий в «Росатом» концерн «Росэнергоатом» переводит одну из ИТ-систем Ленинградской АЭС на импортонезависимое ПО. Процесс затронет программные модули автоматизированного определения, регистрации и анализа показателей качества ионитов — твердых нерастворимых веществ, обменивающихся своими ионами с ионами из окружающего их раствора.

Как пояснил CNews эксперт из атомной отрасли, подобная система в целом должна определять эффективность ионообменных процессов. Они, в свою очередь, показывают качество водного раствора, который на Ленинградской АЭС используется для замедления нейтронов и отвода тепла от ТВЭЛов.

Эту систему «Росэнергоатом» намерен перевести с американской ОС Windows и СУБД Oracle на российские ОС Astra Linux и СУБД PostgreSQL/PostgresPro. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок 12 октября 2021 г. Заявки на аукцион принимаются до 20 октября. Итоги будут подведены 22 ноября. Максимальная цена договора — 4 млн руб.

Согласно техническому заданию, будущий исполнитель доработает рассматриваемые программные модули с использованием средств разработки и компонентов программного кода, не требующих приобретения прав на использование иностранного ПО.

Подробности перехода

Исходя из техзадания, авторизация пользователей в системе должна будет осуществляться в домене Microsoft Active Directory. Доступ на автоматизированное рабочее место должен быть реализован через тонких клиентов. В качестве браузера могут использоваться Google Chrome, Mozilla Firefox и Yandex Browser. Разработка серверных объектов будет осуществляться в новой СУБД по прототипам Oracle.

«Росэнергоатом» поэтапно переходит на отечественные программные решения

Согласно технической документации, закупка осуществляется на основании распоряжения Ленинградской АЭС «О поэтапном переводе локальных информационных систем на платформы российских производителей».

Редакция CNews ожидает от «Росэнергоатома» уточнений, сколько еще и на какую сумму планируется закупать российские решения для Ленинградской АЭС. Также редакция ждет ответа, сколько средств было выделено на переход информационных систем «Росэнергоатома» на отечественные решения в целом, и когда он должен завершиться.

Импортозамещение в «Росатоме»

В июле 2021 г. CNews писал о планах «Росэнергоатома» потратить 6,7 млн руб. на обучение сотрудников российскому Linux. На эти средства организация намерена провести тематические консультации — как в очном, так и дистанционном формате, а также подготовить обучающие видеоинструкции. Также в июле информационная система для управления портфелем проектов «Росатома» отказалась от ОС и СУБД Microsoft в пользу российских продуктов.

В августе 2021 г. входящий в «Росатом» концерн «Росэнергоатом» выделил 136,6 млн руб. на закупку отечественной ОС Astra Linux. В августе CNews также выяснил, что система «Росатома» на две тыс. пользователей «Расчет рейтинга деловой репутации поставщиков» за 60 млн руб. переезжает с программных продуктов Microsoft на российские или открытые решения.