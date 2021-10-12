Интегратор ФНС купит за 70 млн руб. «русский Hadoop», чтобы использовать его в Узбекистане

Бывший ГНИВЦ ФНС собирается купить сотни лицензий на различные продукты российской компании Arenadata для обработки данных. Софт должен нормально работать не только в России, но и в Узбекистане, требует заказчик.

Миллионы ГНИВЦа на Big Data

Как выяснил CNews, Главный научный инновационный внедренческий центр (ГНИВЦ, бывший ГНИВЦ ФНС) готов потратить до 68,9 млн руб. на российское ПО для обработки больших данных (Big Data).

Данная сумма заявлена начальной максимальной ценой договора в тематическом тендере. Он был объявлен 17 сентября 2021 г. в формате аукциона в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства.

Заявки от претендентов принимались до 8 октября. По истечении этого срока оказалось, что на тендер пришел только один участник (в публичном протоколе его имя не указано). На этом основании заказчик формально признал закупку несостоявшейся.

Бывший ГНИВЦ ФНС закупает ПО Arenadata для Узбекистана

CNews ожидает от представителей ГНИВЦа пояснений, будет ли аукцион отменен в действительности, или договор подпишут с единственным претендентом (законодательство это допускает). Также редакция поинтересовалась именем этого претендента.

Какое ПО закупается

Из тендерных документов можно заключить, что ГНИВЦу требуется ПО российской компании Arenadata. В частности ему нужно 24 лицензии на Arenadata Hadoop Platform (ADH) — корпоративное хранилище данных для аналитики на основе открытого ПО Apache Hadoop.

Помимо этого ГНИВЦ закупает три лицензии на Arenadata Streaming Platform (ADS) — систему для потоковой обработки данных в режиме реального времени, адаптированная для корпоративного использования и построенная на базе Apache Kafka и Apache Nifi.

Также ему нужно 240 лицензий на Arenadata QuickMarts (ADQM) — колоночную СУБД корпоративного уровня на базе ClickHouse.

«Предоставление прав использования аналогов ПО не допускается в связи с использованием ПО для исполнения обязательств, предусмотренных государственным контрактом от 26 июля 2021г. № 5-6-02/147», — говорится в ТЗ. Поисковые системы какого-либо контракта с таким номером не находят.

ПО для Узбекистана

Особенностью использования закупаемого софта можно считать указание на возможность его использования как на территории России, так и Узбекистана. Права использования программ должны обеспечиваться полным стандартным комплексом услуг производителей ПО, осуществляемым ими на территории указанных государств, отмечает заказчик.

CNews ожидает от представителей ГНИВЦа пояснений, как именно они планируют использовать софт в бывшей советской республике.

Анализ новостной ленты сайта ГНИВЦа показывает, что эта организация имеет с Узбекистаном весьма тесные связи. В частности 9 апреля 2021 г. компания выпустила сообщение о том, что накануне группа экспертов ГНИВЦ побывала с визитом в Государственном налоговом комитете Узбекистана (ГНК).

«В рамках визита было детальное обсуждение процесса цифрового совершенствования налогового администрирования на 2021-2022 гг. и интеграции программных продуктов, — говорится в сообщении. — Наши коллеги представили ряд информативно-практических презентаций по методологии программного обеспечения, нацеленной на активное взаимодействие и интеграцию специалистов по разработке и по информационно-технологическому обслуживанию».

Изменение структуры ГНИВЦа

В соответствии с базой ЕГРЮЛ, ФГУП «Главный научный инновационный внедренческий центр ФНС России» было зарегистрировано 31 мая 1991 г. В 2016 г. юрлицо с таким названием прекратило деятельность «путем реорганизации в форме преобразования», и 6 мая 2016 г. по тому же адресу было зарегистрировано АО «ГНИВЦ».

Организация постоянно становится фигурантом составляемого CNews списка 100 крупнейших федеральных государственных ИКТ-контрактов, регулярно получая подряды от ФНС.

По данным «Контур.фокуса», из девяти контрактов организации, полученных ею в 2021 г., восемь пришлось на ФНС. Их общая сумма составила около 8 млрд руб.