Власти задумались о введении «крепостного права» для разработчиков российских чипов

Власти считают, что реализацию крупных электронных проектов на российском рынке тормозят попытки крупных компаний переманить лучших сотрудников у конкурентов. Заполучить российских специалистов также пытаются зарубежные компании.

Кадровые войны недопустимы

Правительство проанализировало ситуацию с кадрами на российском рынке микроэлектроники: крупные производители страдают от дефицита квалифицированных сотрудников и активно переманивают главных специалистов у конкурентов. Этот процесс тормозит реализацию крупных проектов. Правительство считает, что можно решить проблему с помощью договоренности об отказе от перекупки сотрудников. Однако российских специалистов стараются рекрутировать также зарубежные компании, пишет «Коммерсант».



По итогам совещания о применении российской микроэлектронной продукции в вычислительной технике и телекоммуникационном оборудовании, которое состоялось 24 сентября 2021 г., вице-премьер Юрий Борисов поручил Минцифры проанализировать движение ключевых кадров в области электроники между российскими и зарубежными компаниями. По мнению участников рынка, поводом могло стать заявление гендиректора МЦСТ (разработчик процессоров «Эльбрус») Александра Кима о хантинге со стороны конкурентов: с начала 2020 г. компанию покинули более 50 человек, в числе которых важные технические специалисты.

Вице-премьер подчеркнул «недопустимость кадровых войн в сфере создания вычислительной техники», сообщает источник «Коммерсанта». Было предложено также заключить между участниками рынка партнерское соглашение, по которому компании были бы обязаны прекратить целенаправленное рекрутирование кадров у российских конкурентов — своего рода «этический кодекс».

Переманивают зарубежные компании

Однако участники рынка подчеркивают, что не только отечественные компании заинтересованы в привлечении российских специалистов. «Хантинг со стороны иностранных компаний также есть, насколько нам известно. И чем больше будут нарастать требования государства по локализации, тем больше будет таких угроз», — считает Алексей Мохнаткин, заместитель гендиректора по развитию дизайн-центра «НТЦ “Модуль”». По его мнению, потеря главных высококвалифицированных специалистов — это угроза срыва сроков по крупным проектам в микроэлектронике. Разработка общих правил для участников рынка, считает Мохнаткин, поможет частично решить проблему.

Кадровый голод на отечественном рынке микроэлектроники вынуждает компании переманивать друг у друга сотрудников

В Минцифры отметили, что для отрасли характерно переманивание специалистов в R&D-центры иностранных компаний. Министерство изучает причины ухода специалистов из отечественных компаний, а также вопрос «перетока ключевых специалистов из радиоэлектроники в смежные сферы». Кроме того, Минцифры подготовило список наиболее перспективных специалистов, которых могут пытаться переманить зарубежные компании.

Гендиректор ЦНИИ «Электроника» Арсений Брыкин отмечает, что они редко заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве с российскими специалистами. По его мнению, целью компаний чаще становится промышленный шпионаж, а решить кадровый вопрос можно «только с помощью инструментов госполитики».

Кадровый голод

По данным ЦНИИ «Электроника», 54% российских компаний в радиоэлектронике испытывают кадровый голод, при этом средний возраст специалиста составляет 45 лет. Чтобы удовлетворить спрос российских предприятий, считает Минпромторг, необходимо ежегодно выпускать 10 тыс. специалистов до 2030 г.

Кадровый голод вынуждает отечественные компании также переманивать сотрудников из-за границы. В сентябре 2021 г. Cnews сообщал о том, что ВЭБ.РФ через свою «дочку» «НМ-тех» при поддержке Минпромторга нанял несколько десятков специалистов с UMC, тайваньского производителя полупроводников, третьего в мире по объему производства с долей рынка 8,5%. С тайваньскими специалистами заключают долгосрочные контракты: на пять или десять лет. Предполагается, что им будет предоставлена льготная ипотека на жилье, конкурентная зарплата, полный соцпакет, а также организован перевоз их семей в Россию.

В начале сентября Cnews сообщал о наращивании штата российского разработчика, разрабатывающего и производящего вычислительную технику под маркой Yadro. Компания открыла около 400 новых вакансий, большая часть из которых — инженеры-разработчики. Прирост штата группы идет уже не первый месяц, во многом за счет выпускников вузов, он связан с разработкой новых продуктов и общим расширением бизнеса. Большая часть штата группы Yadro (около 60%) сейчас сосредоточена в Москве и Подмосковье, однако у организации также существуют подразделения и отдельные компании в Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.

