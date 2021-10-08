МИД России скрытно переходит на российское офисное ПО

Выяснилось, что российский МИД не первый год пользуется российским офисным пакетом «Мой офис», хотя об этом нигде не упоминается ни в сообщениях министерства, ни в заявлениях разработчика этого ПО. Информацию об этом редакция CNews обнаружила в госзакупке, датированной августом 2019 г. МИД закупает лицензии «Мой офис» не в первый раз – постепенный отказ от других офисных пакетов начался в министерстве в 2018 г.

Импортозамещение в МИД

Редакции CNews стало известно, что российское Министерство иностранных дел (МИД) переходит на использование пакета программ «Мой офис». Это полноценный отечественный аналог американского Microsoft Office, разработанный компанией «Новые облачные технологии» (НОТ).

МИД пользуется продукцией НОТ не первый год, однако министерство никогда не заявляло о переходе на этот пакет ПО. В открытых документах компании НОТ упоминания об этом тоже нет.

Сведения о госзакупке лицензий «Мой офис» для МИД были обнаружены редакцией CNews при подготовке материала о планах министерства по приобретению российских операционных систем и систем управления базами данных в качестве замены ПО Microsoft. В конце сентября 2021 г. выяснилось, что на эти цели ведомство готовится потратить почти 27 млн руб.

Миллионы на замену Microsoft Office

Согласно обнаруженной информации, российское МИД закупило 180 лицензий на пакет «Мой офис профессиональный» стоимостью 14,9 тыс. руб. каждая. В тематическом контракте эта позиция закупки значится как «Неисключительное право использования многофункционального пакета офисных приложений “Мой офис профессиональный”».

Отказ от иностранного ПО идет в МИД полным ходом

Суммарно закупка продукции НОТ обошлась министерству примерно в 4,664 млн руб. Контракт на приобретение лицензий «Мой офис» МИД разместил на сайте госзакупок в конце августа 2019 г. Закупка состояла в общей сложности из 30 пунктов. Исполнить контракт предполагалось до 31 декабря 2019 г.

Подробности неизвестны

Представители НОТ сообщили CNews, что МИД России начал переход на «Мой офис» в 2018 г., когда были приобретены 20 лицензий «Мой офис профессиональный» с возможностью их обновления. «Затем в 2019 г. министерство приобрело еще 180 лицензий этого продукта и права на обновление», – добавили они, прокомментировав вышеупомянутый тендер.

В настоящее время нет данных, каким именно офисным ПО пользовались сотрудники министерства до перехода на «Мой офис». Вариантов тут может быть несколько – это или Microsoft Office, или любой из существующих его бесплатных аналогов, в том числе LibreOffice. Также может оказаться, что «Мой офис» пришел на замену какому-нибудь российскому пакету приложений.

Повсеместный отказ от MS Office

Пакет «Мой офис» разрабатывается с 2013 г. Весной 2015 г. он дорос до стадии закрытого бета-тестирования, а выпуск первой финальной версии состоялся в конце октября 2015 г.

Внедрение программ из данного пакета в госсектор началось почти сразу после его выпуска. В частности, в сентябре 2016 г. Департамент информационных технологий Москвы (ДИТ) объявил о готовности к переходу на почтовый клиент «Мой офис почта», являющийся аналогом Microsoft Outlook. Интегратором выступил оператор «Ростелеком».

В самом конце 2019 г. свое внимание на «Мой офис» обратил Пенсионный фонд России (ПФР). Он закупил для своих сотрудников 13,6 тыс. лицензий российского программного обеспечения «Мой офис стандартный» на 69,2 млн руб. Контракт по результатам тендера был подписан с компанией «ОТР – безопасность информационных технологий».

В первых числах января 2020 г. стало известно о закупке российскими властями 150 тыс. пакетов «Моего офиса». В масштабной централизованной закупке Минцифры (на тот момент – Минкомсвязи) офисного ПО для подотчетных Правительству федеральных госорганов, которая со второй попытки завершилась в середине декабря 2019 г., большая часть предложенного на тендерах софта пришлась на пакеты именно «Моего офиса».

В начале августа 2021 г. CNews писал о планах Федеральной служба охраны (ФСО) по закупке лицензий «Мой офис частное облако» на 36,5 млн руб. Эти деньги ФСО собиралась потратить на 10 тыс. лицензий сроком действия на один год, «с правом пользования интегрированными средствами криптозащиты».

Темпы вытеснения иностранных офисных пакетов отечественным «Мой офис» заметно ускорились в декабре 2020 г. Тогда было принято решение о переводе системы документационного управления «Приоритет» с использования ПО Microsoft к продукции компании НОТ. «Приоритет» в настоящее время используется в 25% федеральных министерств, включая Минпромторг, Минздрав и Минэкономразвития.

Также следует отметить, что перейти на «Мой офис» могут не только предприятия и госведомства, но и обычные пользователи, притом без вложений. Еще в апреле 2021 г. вышел пакет «Мой офис стандартный. Домашняя версия». Он предлагает несколько урезанную по сравнению с коммерческими версиями функциональность и рассчитан на индивидуальное или семейное применение. В состав пакета входят настольные редакторы текстовых и табличных документов для работы с файлами Open document format (ODF), rtf, txt и pdf. Кроме того, программами поддерживаются современные (docx, xlsx) и «классические» (doc, xls) форматы Microsoft Office.