«Ростех» объединился с «Диасофтом» для захвата российского рынка ERP

«Ростех» и «Диасофт» создали совместное предприятие, в рамках которого, помимо прочего, займутся созданием новой ERP-системы. У «Диасофта» есть необходимый опыт, но партнерам придется сражаться за место на рынке с «1С», Microsoft, «Галактикой» и другими лидерами.

Две корпорации в одном СП

Госкорпорация «Ростех» сообщила CNews о создании с отечественной группой компаний «Диасофт» нового совместного предприятия. Оно будет организовано на базе группы «Гарантия», входящеей в состав «Диасофта».

Новая компания получит название «РТ-диасофт». На момент публикации материала сведения о ней в ЕГРЮЛ отсутствовали. «Процесс регистрации юрлица уже идет и будет завершен в ближайшие дни», – сообщили CNews представители «Ростеха».

Основным направлением деятельности нового детища «Ростеха» станет реализация различных проектов в области цифровой трансформации. Представители госкорпорации подчеркнули, что в ведении «РТ-диасофта» также будут и вопросы, касающиеся импортозамещения.

«Суть сделки – стратегическое сотрудничество между “Ростехом” и группой “Диасофт”, где “Диасофт” выступает в роли технологического партнера для реализации проектов в области цифровой трансформации и импортозамещения», – заявили CNews представители «Ростеха».

«Ростех» в настоящее время входит в число крупнейших промышленных компаний России. Она объединяет свыше 800 научных и производственных организаций, работающих в различных сферах, включая информационные технологии.

«Ростеху» досталась контрольная доля в новом совместном предприятии

«Диасофт» – это отечественный разработчик и дистрибьютор ИТ-решений для финансового сектора и ряда других отраслей российской экономики. Компания была основана более 30 лет назад, в апреле 1991 г.

Интерес к ERP-рынку

В планы владельцев «РТ-диасофт» входит еще и создание полноценной российской ERP-системы (Enterprise Resource Planning, планирование ресурсов предприятия). На вопрос CNews, имеется ли у «Диасофта» или «Ростеха» опыт в разработке подобного рода систем, представители компании «Диасофт» сообщили, что она располагает необходимым опытом, к тому же многолетним.

«Группа “Диасофт” обладает более чем 20-летним опытом в области разработки, развития и внедрения ERP-решений для организаций из различных отраслей экономики, в том числе предприятий финансового сектора и государственных ведомств. Проекты совместного предприятия будут реализованы в микросервисной архитектуре на современном технологическом стеке, что является необходимым условием для успешной цифровой трансформации», – сообщили CNews представители компании «Диасофт».

Конкурентов будет немало

Российский рынок ERP давно поделен по меньшей мере между десятью поставщиками (статистика портала Wiseadvice-IT по итогам 2020 г.). Лидером является компания «1С» с 45-процентной долей.

На втором месте в рейтинге находится американская корпорация Microsoft с долей в 14,5%, а замыкает тройку лидеров отечественная корпорация «Галактика» с 11,7%. Следом идут SAP (11%), «Компас» (5,3%) и «Парус» (4%). Оставшиеся 8,5% рынка делят между собой Oracle, Infor, Ansoft и Epicor.

Согласно этой статистике, в топ-3 представлены две российские компании – «1С» со своей «ERP управление предприятием» и «Галактика» с одноименной системой.

Многочисленные сферы деятельности

Дополнительно новая компания займется разработкой и внедрением ИТ-решений в различных секторах российской экономики. Деятельность новой компании «РТ-диасофт», помимо прочего будет направлена на внедрение ситуационных центров управления предприятиями и развитие цифровых решений для зарубежных финансовых институтов. В рамках совместного предприятия «Диасофт» и «Ростех» также хотят заняться созданием цифровой кросс-индустриальной платформы для госсектора.

«Клиентами могут стать любые государственные и коммерческие организации, заинтересованные в повышении эффективности процессов цифровой трансформации и внедрении современных отечественных ИТ-решений. Кроме того, планируется экспорт разработок совместного предприятия на международные рынки», – сообщили CNews в «Ростехе».

Распределение долей

«Ростех» будет основным владельцем новой компании. Госкорпорация выкупила 51-процентную долю в группе «Гарантия», тогда как под контролем «Диасофта» остались 49%.

На вопрос CNews, почему доли распределились именно так, представители «Ростеха» и «Диасофта» на момент публикации материала ответить не смогли. Также они не уточнили сумму сделки и размер уставного капитала вновь образованной компании. «Руководство СП будет осуществляться двумя компаниями в равной степени», – рассказали CNews в «Ростехе».

Кто именно возглавит новую компанию, пока остается неизвестным. «Генеральным директором “РТ-диасофт” станет представитель группы “Диасофт”, председателем совета директоров – представитель “Ростеха”. В совет директоров войдут по два представителя от “Ростеха” и “Диасофта», – сообщили CNews представители «Ростеха».

Несколько фактов о владельцах СП

«Диасофт», по данным самой компании, является системообразующей организацией российской экономики в сфере информации и связи. В число ее клиентов входят более 200 организаций из различных сегментов экономики. Подавляющее большинство относится к финансовому сектору, включая 52 банка из 100 крупнейших в России.

В сентябре 2020 г., как сообщал CNews, «Диасофт» нашла способ создать облачный сервис для подключения банков к СМЭВ, который может снять с них весьма ощутимые для бюджета расходы на всевозможное «железо» и ПО. Средняя расчетная экономия по сравнению с обычным доступом – как минимум двукратная за три года.

В июле 2021 г. «Диасофт» разработала крупнейшую систему сбора и хранения данных для Вооруженных сил России.

Штаб-квартира компании находится в Москве, филиалы – в Ярославле, Чебоксарах, Перми и Новосибирске. Штат компании насчитывает более 1500 ИТ-специалистов.

Госкорпорация «Ростех» была основана в 2007 г. Входящие в ее состав компании (более 800) расположены в 60 регионах России. Компания является ключевым поставщиком технологий «Умного города», занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, а также разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем.