Российская таможня избавляется от огромной ИТ-системы на софте Microsoft в пользу российского ПО, которое еще предстоит написать

Переезд ФТС с Microsoft

Как выяснил CNews, российская таможня решила переехать с масштабной ИТ-системы на софте американской Microsoft на импортозамещающее российское ПО. Эта можно заключить из условий тематического тендера Центрального информационно-технического таможенного управления.

Данная организация запустила рассматриваемую закупочную процедуру в формате электронного аукциона 30 сентября 2021 г. Начальная цена контракта выставлена на уровне 40,9 млн руб. Заявки от претендентов принимаются до 8 октября. Торги намечены на 12 октября.

Полное название проекта — техническое проектирование доменной структуры единой службы каталогов Единой автоматизированной информационной системы (ДС ЕСК ЕАИС ТО) на базе отечественной программной платформы. Сейчас служба функционирует на программных продуктах американской компании Microsoft (подробности ниже).

В тексте техзадания есть указание на то, что «для определения возможности перехода ДС ЕСК ЕАИС ТО на отечественную программную платформу была проведена работа “Исследование и обоснование возможности перехода доменной структуры единой службы каталогов единой автоматизированной информационной системы таможенных органов на отечественную программную платформу”».

ФТС меняет почту Microsoft на российское ПО

Это наименование проекта полностью идентично названию работ, которые были заказаны Федеральной таможенной службой (ФТС) в октябре 2018 г. Стартовая цена контракта тогда составила 9,6 млн руб. На тендер вышел только один претендент на бюджетные средства. Им оказалось акционерное общество «АСТ». Соглашение с ним было подписано за 9,1 млн руб.

В результате данной работы были сформированы «требования к отечественной программной платформе для модернизации системы и разработана ее концепция, основанная на использовании отечественной программной платформы и обеспечивающей функционирование системы в централизованной архитектуре».

Пояснения ФТС



Как сообщили CNews представители ФТС, в проведенной службой вышеупомянутой научно-исследовательской работе по исследованию и обоснованию возможности перехода доменной структуры единой службы каталогов Единой автоматизированной информационной системы таможенных органов на отечественную программную платформу были оценены ряд технических решений, существующих на рынке отечественных информационных средств и систем.



«Выводы, сделанные по итогам НИР, свидетельствуют о том, что ни один из имеющееся на рынке отечественных продуктов не сможет полностью заменить применяющуюся в таможенных органах доменную структуру управления, авторизации и аутентификации, построенную на основе Microsoft AD, — отмечают собеседники редакции. — Требуется гибридная, составная технология, в которой каждый из компонент будет обеспечивать свой элемент сервиса. Результаты НИР получены ФТС в феврале-марте 2019 г. Все мероприятия импортозамещения, осуществляются ФТС на плановой основе, посредством защиты ведомственной программы цифровой трансформации с последующим внесением мероприятий по информатизации во ФГИС КИ. Процедура занимает от полугода до девяти месяцев. Учитывая вышеизложенные процедурные и технические ограничения, легко можно понять, что работа по поиску отечественных решений для замещения механизмов Microsoft AD велась непрерывно, нарушений сроков планирования и реализации не выявлено».





Масштабы и состав заменяемой системы

В ТЗ тендера говорится, что в состав подлежащей к замене системы входит подсистема ведомственной электронной почты (ВЭП). Она построена на базе программного обеспечения Microsoft Exchange. Она действует во всех таможенных органах России и включает в себя порядка 190 серверов и свыше 50 тыс. электронных почтовых ящиков.

Системаработаетна Microsoft Exchange Server 2007 Enterprise Edition. В ТЗ говорится, что сервер Microsoft Exchange полностью интегрируется с операционной системой Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008 Enterprise Edition и системой сетевого каталога Microsoft Active Directory.

В техзадании отмечается, что вместе с клиентским программным обеспечением (Microsoft Outlook 2007/2010/2013) сервер Exchange обеспечивает создание «высоконадежной, масштабируемой и легко управляемой инфраструктуры» для обмена сообщениями и совместной работы.

В системе используются два вида почтовых серверов. Первый работает под управлением ПО Microsoft Exchange Server 2007. Второй обеспечивает роли хранилища почтовых ящиков и клиентского доступа.

Каждый пользователь ведомственной сети имеет уникальный почтовый адрес, который используется как для передачи почты внутри ведомственной сети, так и для обмена с интернетом.

Для пользователей, находящихся внутри ведомственной сети, основным способом доступа выступает использование программы Microsoft Outlook версий не ниже, чем 2007. Для пользователей, находящихся снаружи (например, в интернете), — с помощью Web-браузера через систему Outlook Web Access (OWA).

Одним из преимуществ работы с подсистемой ВЭС с помощью клиентов Microsoft Outlook или Outlook Web Access госзаказчик отмечает возможность использования единой адресной книги. Она создается автоматически на основании информации из Active Directory. Она предоставляется почтовому клиенту сервером глобального каталога AD (для Outlook) или самим сервером Exchange Server (для OWA).

При разработке модернизированной системы на российском софте должно быть обеспечено применение иерархической модели управления ее функционированием, указывает таможня.

Чего планирует добиться ФТС

Помимо формального импортозамещения ФТС в ходе проекта рассчитывает снизить себе стоимость владения и затрат на эксплуатацию почтовой системы.

«Процесс миграции должен быть спланирован и реализован таким образом, чтобы исключить возможность простоя сотрудников заказчика, — говорится в ТЗ. — Также при планировании и осуществлении процесса миграции должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие потери информации и конфликты версий при переносе данных. Сервера ВЭП должны быть сформированы в отказоустойчивом варианте, обеспечивающем круглосуточное непрерывное предоставление соответствующих сервисов».