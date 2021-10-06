В Москве начали строить ИТ-платформу, о готовности которой Собянин отрапортовал два месяца назад

В России начали строить ИТ-платформу градостроительной деятельности Москвы для цифровизации госуслуг для населения в данной сфере. На ее создание столичное правительство выделило почти полмиллиарда рублей. Согласно документам, платформа будет готова в 2023 г. Впрочем, по заявлению мэра Москвы Сергея Собянина рассматриваемая платформа уже готова прямо сейчас. Так, 12 августа 2021 г. Собянин подписал постановление о создании Единой цифровой платформы градостроительной деятельности и в этот же день объявил в своем Twitter о том, что она создана.

Созданная платформа

В Москве создается единая цифровая платформа градостроительной деятельности (ЕЦП ГД), которая обеспечит цифровизацию госуслуг в этой сфере. Тендер на ее создание опубликован на сайте госзакупок 22 сентября 2021 г. Заявки на открытый конкурс будут приниматься до 14 октября, итоги будут подведены 26 октября. Правительство Москвы выделило из бюджета на эти мероприятия 483,6 млн руб.

Впрочем, по заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, платформа уже создана к настоящему моменту. Так, 12 августа 2021 г. Собянин подписал постановление № 1257-ПП о создании ЕЦП ГД и в этот же день объявил в своем Twitter о том, что она готова. Та же информация со ссылкой на публикацию в Twitter была опубликована и на mos.ru — официальном сайте мэра Москвы. Примечательно, что платформа будет готова не ранее 2023 г. Согласно техническому заданию, ее создание планируется закончить в два этапа спустя 750 дней с даты заключения контракта.

Сообщение о создании платформы в Twitter Сергея Собянина

Представители департамента информационных технологий правительства Москвы (ДИТ) заявили CNews, что в сообщении Собянина речь идет о подписании нормативных документов об объединении информационных систем стройкомплекса на базе ЕЦП ГД. «Закупка предполагает непосредственно технические работы по развитию информационных систем стройкомплекса и их перемещению на технологический стек единой цифровой платформы градостроительной деятельности», — добавили они.

Об одной ли платформе речь

Согласно официальному сайту мэра Москвы, который ссылается на Twitter Собянина, ЕЦП ГД уже обеспечивает эффективное взаимодействие органов исполнительной власти города и автоматизирует предоставление госуслуг в сфере строительства. Это же прописано и в техническом задании в разделе целей создания платформы.

Сообщение о создании платформы на сайте мэра Москвы

Сервис, согласно официальному сообщению на сайте мэра, помогает развивать существующие городские системы столицы: автоматизированную информационную систему (АИС) «Регулирование перемещения отходов строительства, сноса и грунтов в городе Москве», АИС «Контроль за прохождением экспертизы проектно-сметной документации», АИС «Контроль инвестиционной деятельности в строительстве», единую информационную систему «Мосгорзаказ», интегрированную АИС «Разрешения и нарушения», «Информационно-аналитическую систему управления градостроительной деятельностью и отраслевую автоматизированную систему информатизации комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы. Те же системы Москвы перечислены и в перечне развиваемых систем в техзадании на создание платформы и они же прописаны в постановлении от 12 августа 2021 г. о ее создании.

Технические характеристики платформы

Когда платформа будет создана, за год на ней будет обработано более 60 тыс. вопросов градостроительной политики и столько же поручений, говорится в ТЗ рассматриваемого тендера. С помощью ЕЦП ГД также будут обработаны данные о 20 тыс. объектах капитального строительства и 300 тыс. — недвижимости.

Тендер на создание платформы

Согласно техзаданию, программное обеспечение, на котором будет создаваться платформа — ОС на базе Linux или ОС, обладающая аналогичными характеристиками и сервер баз данных PostgreSQL. Пользовательский интерфейс системы должен корректно работать при использовании Microsoft Internet Explorer, Google Chrome Mozilla Firefox и Opera для Windows, а также Safari для MacOS версии 13 и выше.