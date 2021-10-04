Совладельцы НКК отказались от претензий к «Аквариусу»

Акционеры «Национальной компьютерной корпорации» Евгений Лачков и Леонид Гольденберг, ранее подавшие судебные иски к «Национальной компьютерной корпорации» (НКК), третьему акционеру НКК — Александру Калинину, группе «Аквариус» и одному из ее учредителей Владимиру Степанову, отказались от требований к «Аквариусу». Однако отказ был продиктован юридическими формальностями и Лачков с Гольденбергом будут подавать новые иски о взыскании с Александра Калинина убытков и об исключении его из числа участников НКК. Между тем, НКК обратилась с заявлениями в правоохранительные органы. Но представители «Аквариуса» считают, что заявление основано на «надуманных поводах». Это последний шанс Дениса Фролова — президента НКК — показать, что все идет по плану после фиаско в суде, подчеркнули представители «Аквариуса».

Новые иски

Как стало известно CNews, совладельцы «Национальной компьютерной корпорации» (НКК) Евгений Лачков и Леонид Гольденберг, которым принадлежат по 32% долей компании, отказались от претензий к группе «Аквариус». Информация следует из картотеки арбитражных судов. Однако, как пояснил CNews Лачков, причина отказа лежит в формальной плоскости. «Хотел бы сразу сказать — от претензий к Александру Калинину и Владимиру Степанову мы не отказываемся, — говорит Лачков. — Это только один из множества исков. Суд отказался включить в число соистцов НКК — компанию, которая пострадала от действий Калинина и Степанова. Поэтому НКК пришлось подавать отдельный иск. Формально это новый процесс, а значит, в нашем первом иске, где истцами были только я и Гольденберг, необходимость отпала». Заседание по новому иску назначено на 8 октября, пояснил источник, близкий к делу.

В ближайшее время Лачковым и Гольденбергом также будут поданы иски о взыскании с Александра Калинина (акционер НКК, которому принадлежит 33% долей компании) убытков и об исключении его из числа участников НКК. Также суд уже рассматривает требования НКК об обязании руководства «Аквариус» выдать НКК документы о деятельности общества, рассказал источник, близкий к делу.

НКК также обратилась с заявлениями в правоохранительные органы по факту причинения ущерба обществу и хищения документов бывшим менеджментом общества. На данный момент ведется доследственная проверка, рассказал Лачков.

«Мы считаем, что это заявление, если оно и есть, основано на таких же надуманных поводах, как и их суды, — рассказали CNews представители группы “Аквариус”. — Вполне возможно, что после фиаско в суде и бесперспективности иска от лица НКК, уголовное дело — последний шанс для Фролова показать, что все идет по плану. Мы по-прежнему призываем всех приводить бизнес-аргументы и действовать в рамках закона».

Предупреждение ФАС

После сообщений в СМИ о намерении первого вице-президента НКК Алексея Калинина и президента НКК Дениса Фролова приобрести 64% долей корпорации, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в начале сентября 2021 г. выдала обоим предостережение о недопустимости совершения сделки, которая может привести к нарушению антимонопольного законодательства.

В НКК не затухает конфликт, грядут новые иски

Копия распоряжения, выданного Фролову, есть у CNews. Однако представители Фролова на момент публикации материала не ответили на запросы редакции. При этом представители «Аквариуса» подтвердили, что такое же предостережение получил и Калинин. «Алексей Калинин получил такой же документ, но он и не планировал совершать сделку в обход закона, не пытался консолидировать группы компаний бесплатно или через свое назначение», — подчеркнули представители «Аквариуса».

«По задумке Гольденберга, Лачкова и Фролова, назначение последнего президентом НКК должно было позволить им совершить сделку по продаже 64% акций в рамках консолидации активов НКК и Astra Linux, что позволило бы им избежать обращения в ФАС, — пояснили CNews в “Аквариусе”. — Однако благодаря бдительности ведомства такая сделка стала невозможна: своим предписанием ФАС фактически заявляет, что не будет считать такую сделку консолидацией активов».

Это значит, что теперь акционерам НКК и Фролову придется раскрывать любую сделку. И поскольку преимущественное право выкупа акций находится у Александра Калинина, то теперь, если они все-таки захотят действовать в рамках закона, им придется сначала предложить свой пакет акций Калинину. «Таким образом, “хитрый” план с назначением президентом НКК Дениса Фролова не удался», — подчеркнули представители «Аквариуса».

«Отказ от иска Гольденберга и Лачкова, поданного ими “в интересах” НКК, подтверждает, что истцы признали все действия Александра Калинина и группы “Аквариус” действительными и добросовестными, — рассказала CNews Жанна Томашевская, управляющий партнер юрфирмы «Tomashevskaya&Partners» (представитель ГК «Аквариус» в суде). — Отдельный иск от НКК за подписью Фролова затянет процесс, но вряд ли приведет к другим результатам: он по сути дублирует требования Гольденберга и Лачкова, и при этом подан с процессуальными нарушениями».

Предыстория конфликта

В апреле 2021 г. началась битва за контроль над НКК между Денисом Фроловым, совладельцем ГК Astra Linux, и семьей Калининых. Так, Гольденберг и Лачков, которым принадлежит по 32% НКК, хотели уступить свои доли Фролову, что позволило бы последнему сформировать крупнейший российский холдинг в сфере микроэлектроники и систем хранения данных. Денис Фролов контролирует 80% в ООО «Русбиттех Астра» — юрлицо ГК Astra Linux.

Однако у Александра Калинина имеется преимущественное право выкупа акций НКК и в случае попытки продажи их третьей стороне это право может быть использовано. Как ранее рассказывал CNews, в июле 2020 г. президент НКК Александр Калинин был арестован и затем помещен под домашний арест в рамках следствия по делу о картельном сговоре. В июне 2021 г. его выпустили на свободу после года домашнего ареста.

В мае 2021 г., предприниматели Лачков и Гольденберг подали иск в Арбитражный суд Москвы к Александру Калинину. Причиной послужили итоги собрания участников «Аквариуса» в апреле 2021 г., на котором был изменен устав компании, согласно которому для принятия ключевых решений учредителями компании, а также для продажи долей в компании требуется согласие владельцев не менее 99% долей.

До апреля 2021 г. НКК владела 99,97% «Аквариуса», 0,03% было у Александра Калинина. После собрания учредителей президент «Аквариуса» Владимир Степанов получил долю размером 1% в «Аквариусе», в то время как доля НКК снизилась до 98,97%. Такое незначительное изменение среди учредителей привело к тому, что теперь НКК самостоятельно не сможет менять руководство «Аквариуса». Соответственно, сменив руководство НКК, Гольденберг и Лачков не смогут сменить руководство «Аквариуса» и компания остается под контролем Калининых. Лачков и Гольденберг обратились с иском в суд за признанием итогов данного собрания учредителей «Аквариуса» незаконным, утверждая, что они не были о нем проинформированы.

В июне Александр Калинин был смещен с должности президента НКК. Новым главой корпорации избран совладелец холдинга Денис Фролов.