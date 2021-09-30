Власти решили раздать по 20 миллиардов на каждый из проектов на российской электронике

Бизнес сможет получить до 4 млрд руб. в год на внедрение российской радиоэлектроники. При получении господдержки компания возьмет на себя обязательство использовать не менее 70% российской электроники в субсидируемом сквозном проекте. В том числе компании смогут возместить до 50% затрат на покупку этой электроники. Соответствующее постановление было подписано председателем Правительства Михаилом Мишустиным.

Субсидии и компенсации на внедрение

Российские компании получат субсидии на внедрение отечественной радиоэлектроники, а также смогут компенсировать часть затрат на их закупку. Правила предоставления такой господдержки 27 сентября 2021 г. утвердил председатель Правительства Михаил Мишустин.

Компании, которые реализуют так называемые сквозные проекты по внедрению российской электронной продукции, получат до 4 млрд руб. в год. Однако сама организация должна вложить в него не менее 100 млн руб. собственных средств за весь период (проекты до пяти лет). Соответственно предельная сумма госфинансирования по таким проектам может достигнуть 20 млрд руб. Также компания должна взять на себя обязательство, что доля российской электроники в общем объеме ее проекта составит не менее 70%, говорится в документе.

Бизнес также сможет возместить до 50% затрат на покупку российских решений за счет федеральных субсидий. Деньги, в частности, можно направить на покупку продукции и комплектующих, модернизацию производства, а также переобучение сотрудников.

Проект постановления Правительства к середине июля 2021 г. подготовил Минпромторг. Именно он займется сбором заявок и заключением соглашений о поддержке. Авторы документа утверждают, что выделяемые средства будут направлены на «финансовое обеспечение ресурсоемких проектов в области импортозамещения радиоэлектронной аппаратуры». На данный момент в России сформировалось 28 сквозных проектов в области вычислительных технологий. Заказчиками по таким проектам выступают, например, МТС, РЖД, госкорпорация «Ростех». По прогнозам представителей Минпромторга, субсидирование проектов может повлечь, в том числе, изменение соотношения российской и зарубежной электронно-компонентной базы в конечных продуктах.

Кто получит господдержку

На господдержку могут претендовать сквозные проекты, которые одобрены и утверждены правительственной комиссией по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Правительство утвердило правила предоставления господдержки для внедрения российской радиоэлектроники

Среди требований для получения субсидии — у российской компании должны отсутствовать задолженности по оплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов и пр. Она также не должна являться иностранным юрлицом, в уставном капитале которого доля участия иностранных юрлиц превышает 50%. Численность работников участника отбора на субсидии за предыдущий год должна быть не менее 50 человек, срок ее создания — не менее трех лет и за последние три года она не расторгала соглашений с Минпромторгом в одностороннем порядке.

Остальные льготы

Согласно постановлению Правительства №1598, российские банки могут получить субсидии на возмещение недополученных доходов по кредитам на внедрение российского ПО, аппаратно-программных комплексов, а также отечественных сервисов и платформенных решений. Так, банку субсидируется 90% ключевой ставки или 100% при условии наличия у нее стратегии цифровой трансформации. Среди финансовых организаций, которые могут претендовать на субсидии — Сбербанк, ВТБ, Альфабанк и пр.

На развитие цифровой трансформации госкомпаний Правительство также выдает льготные кредиты со ставкой от 1% до 5% общим объемом до 65 млрд руб. На внедрение одного проекта предоставляется от 5 млн руб. до 5 млрд руб. или от 500 млн руб. и до 10 млрд руб. на программу. Срок предоставления кредита — до конца 2024 г.

Также государство реализует программу льготного лизинга для российских компаний. Его срок может составлять до пяти лет, аванс по договору от 0% и ставка по лизингу — 3%. В сентябре на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2021: жизнь в новой реальности» заместитель Минцифры Максим Паршин рассказал, что данная программа развивается и Правительство обсуждает расширение лизинговой поддержки.