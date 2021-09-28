Власти организовали небольшим компаниям огромную скидку на российское ПО

В России стартовала новая программа поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. Она подразумевает 50-процентную скидку на закупку российского программного обеспечения. Программа рассчитана будет действовать до конца 2024 г., а суммарный размер субсидий составляет 7 млрд руб.

Скидка от государства

Российские компании – представители малого и среднего бизнеса смогут рассчитывать на внушительную компенсацию затрат на закупку российского программного обеспечения. О запуске такой меры поддержки в России сообщило Минцифры.

Идея министерства заключается в компенсации компаниям малого и среднего бизнеса 50% стоимости покупки лицензионного отечественного ПО. Другими словами, затраты на импортозамещение в сфере программного обеспечения в этих компаниях снизятся вдвое.

Мера поддержки реализуется Российским фондом развития информационных технологий (РФРИТ) в рамках федерального проекта «Цифровые технологии». Он входит в нацпрограмму «Цифровая экономика России».

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Следует отметить, что, согласно сообщению Минцифры мера поддержки подразумевает компенсацию именно в размере 50%, а не «до 50%». На ее реализацию до 2024 г. будет выделено 7 млрд руб. Участвовать в программе смогут российские правообладатели и разработчики облачного программного обеспечения.

Кто сможет участвовать

Для участия в новой программе поддержки компаний малого и среднего бизнеса российским правообладателям и разработчикам облачного ПО нужно будет оформить соответствующую заявку. Подать ее все желающие смогут в период с 28 сентября 2021 г. с 10:00 по Москве и по 10 декабря 2021 г. 09:59 по Москве.

Условия участия в программе прописаны в постановлении Правительства России №1031 от 28 июня 2021 г. «Об утверждении правил предоставления субсидии из федерального бюджета РФРИТ на возмещение затрат по использованию субъектами малого и среднего предпринимательства российского программного обеспечения». Документ опубликован на официальном портале правовой информации 1 июля 2021 г.

Так, рассчитывать на субсидии на приобретение отечественного ПО смогут компании со среднесписочным штатом не более 250 работников. Еще одним обязательным условием является предельный доход от предпринимательства по всем осуществляемым видам деятельности за предшествующий календарный год. Он не должен превышать 2 млрд. руб.

«От самого предпринимателя ничего дополнительно не будет требоваться, не нужно заполнять никакие формы, не будет никакой отчетности, единственное условие — находиться в реестре МСП (малого и среднего предпринимательства – прим. CNews), который ведет ФНС России», – сказал замглавы Минцифры Максим Паршин.

Что касается разработчиков ПО, заинтересованных в участии, то им нужно иметь в штате не менее 15 сотрудников за предшествующий календарный год. Также им необходимо показать не менее 10 млн руб. выручки от реализации товаров (работ, услуг) за предшествующий календарный год (без учета НДС).

Существует еще одно немаловажное условие. Российское ПО, на которое будут действовать скидки для малого и среднего бизнеса в рамках новой программы поддержки, обязательно должно числиться в «Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных». Также оно всенепременно должно быть облачным.

Преследуемые цели

Со слов Максима Паршина, данная мера поддержки рассчитана на «повышение эффективности малых и средних компаний в результате цифровизации, внедрения отечественных облачных решений» К таким решениям Паршин относит, в том числе платформы CRM и ERP.

Максим Паршин является руководителем федпроекта «Цифровые технологии». Он подтвердил, что в рамках новой программы поддержки отечественный софт обойдется российским компаниям малого и среднего бизнеса вдвое дешевле, уточнив, что разницу Минцифры будет компенсировать разработчикам этого софта за счет бюджета.

По мнению главы РФРИТ Александра Павлова, новая инициатива властей даст компаниям малого и среднего бизнеса на легальной основе использовать российский софт вместо иностранного. «Всего мы сможем предложить компаниям более 400 тыс. лицензий на облачное ПО по сниженной стоимости. Это не только стимулирует компании к переходу на отечественные ИТ-продукты, но и благодаря цифровой трансформации расширит и масштабирует их бизнес», – заявил Александр Павлов.

Как будут выделяться деньги

О планах властей по предоставлению небольшим компаниям субсидий на покупку отечественного ПО стало известно еще в июне 2021 г. О них говорится во все том же постановлении Правительства №1031.

Согласно этому документу, упомянутые Михаилом Паршиным 7 млрд руб. будут выделяться равномерными частями в течение всего действия программы. Исключение составляет лишь текущий 2021 г., с учетом того, что программа была запущена, по сути, в конце III его квартала. На этот год суммарный размер субсидий составит 1 млрд руб.

Каждый следующий год в рамках программы власти будут выделять по 2 млрд руб. На запрос CNews о возможном увеличении расходов на реализацию этой идеи и на продление сроков действия программы представители Минцифры на момент публикации материала ответить не смогли.