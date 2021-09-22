США ввели санкции против московского криптообменника

Минфин США ввел санкции против криптообменника SUEX, отделения которого находятся в Москве, Санкт-Петербурге и, возможно, в других регионах страны, а также на Ближнем Востоке. Криптообменники для отмывания средств востребованы среди хакеров, использующих программы-вымогатели. Одна из таких кибератак, которая привела к чрезвычайной ситуации в нескольких штатах США, была совершена на американскую компанию Colonial Pipeline. После чего власти США поменяли законодательство и объявили войну киберпреступникам.

Санкции против киберпреступников

Власти США ввели санкции против сервиса по обмену криптовалюты, зарегистрированного в Москве и в Праге. Ограничения коснулись платформы SUEX, сообщается на официальном портале Минфина США. «SUEX содействовала транзакциям с незаконными финансовыми поступлениями, полученными как минимум от восьми способов вымогательства», — говорится в сообщении.

Более 40% транзакций на платформе связаны с преступной деятельностью хакеров, использующих программы-вымогатели, сообщает американский Минфин. С момента создания платформы (с 2018 г.) SUEX перевела криптовалюту на сотни миллионов долларов, в основном в биткоинах, Ethereum и Tether, большая часть из которых поступила из незаконных и высокорискованных источников. Так, например, через платформу прошли более $20 млн от Hydra (крупнейший российский даркнет-рынок по торговле наркотиками). Более $24 млн компания получила от мошенников, стоящих за рухнувшей пирамидой Finiko, пишет РБК.

Не смотря на то, что компания юридически зарегистрирована в Праге, о ее физическом присутствии там ничего не известно, говорится на сайте американского ведомства. Однако установлено, что платформа конвертирует криптовалюту в наличные деньги в отделениях в Москве, Санкт-Петербурге, а также, возможно, в других офисах в России и на Ближнем Востоке. При этом один из руководителей сервиса SUEX Василий Жабыкин, который контролирует 10% акций криптообменника, в настоящее время возглавляет необанк NUUM от мобильного оператора МТС. Жабыкин связи с SUEX не отрицает, но отмечает, что Минфин США ошибся и его компания «не занимается ничем плохим».

В Москве нашли криптообменники, которыми пользуются хакеры-вымогатели

Санкции, введенные против платформы для обмена криптовалюты, предусматривают блокировку активов компании на территории США. Гражданам страны также запрещено взаимодействовать с сервисом.

Предыстория

Власти США ужесточили контроль за криптовалютными транзакциями летом 2021 г. Это, в том числе, связано с хакерской атакой на компьютерную сеть американской трубопроводной компании Colonial Pipeline в мае 2021 г. В результате атаки работа трубопровода была приостановлена и под угрозой оказались поставки топлива на заправки в нескольких густонаселенных штатах на Восточном побережье США, на которых из-за этого был введен режим чрезвычайной ситуации. Это событие привело к изменению законодательства США. В частности, закон теперь предписывает операторам объектов критической инфраструктуры в течение месяца произвести инвентаризацию мер по защите и докладывать обо всех подозрениях. Подробнее об этом CNews писал в июне 2021 г.

По данным издания Wall Street Journal, власти США готовят санкции именно против криптобирж, криптокошельков и отдельных трейдеров, чьими услугами пользуются киберпреступники для вывода и отмывания средств, полученных в виде выкупа. Ключевая идея состоит в том, чтобы максимально затруднить вывод криминальных средств в официальную валюту. Также в Белом доме сформировали специальную комиссию, которая будет бороться с хакерами, использующими вирусы-вымогатели.

В сентябре 2021 г. CNews также писал о планах Администрации Президента США Джо Байдена (Joseph Biden) ввести множественные санкции против криптобирж, вовлеченных в отмывание средств шифровальщиков-вымогателей.

Исчезающие создатели криптобирж

В апреле 2021 г. стало известно об исчезновении основателя турецкой криптовалютной биржи Thodex. Фарук Фатих Озер (Faruk Fatih Ozer) исчез, прихватив с собой $2 млрд денег клиентов, вложившихся в криптовалюту. Турецкая генпрокуратура объявила его в международный розыск.

В июне 2021 г. основатели южноафриканской криптовалютной биржи Africrypt пропали без вести вместе с десятками тысяч биткоинов, принадлежащих пользователям биржи. За Africrypt стоят два брата из Южноафриканской республики (ЮАР) Амир и Раис Каджи (Ameer и Raees Cajee), которые увезли с собой 69 тыс. биткоинов (около $2,28 млрд по курсу на 24 июня 2021 г.).