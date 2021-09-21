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Зачем нужны BPM-системы и что они дают компаниям

Управление бизнес-процессами — новая веха в развитии бизнеса, где во главе угла стоят процессы, происходящие в компании или на предприятии. В условиях высокой динамики, постоянных смен ориентиров и необходимости быстро и точно реагировать на изменения появляется потребность в использовании готовых инструментов и решений для автоматизации процессов и снижения роли человеческого фактора.

Помочь в этом могут BPM-системы (Business Process Management), которые позволяют задать роли каждому участнику, определить его положение в системе бизнеса и спросить за выполнение определенной работы. Управление бизнесом в таком случае происходит на базе готовых и обновляемых ИТ-решений, обеспечивающих полную автоматизацию и постоянный рабочий цикл.

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BPM-системы: особенности, возможности, функции

BPM-системы это комплексное решение на базе моделирования, мониторинга, контроля за исполнением бизнес-процессами. Аналитики Market.CNews выделяют 6 основных целей, которых можно добиться благодаря использованию инструментов BPM:

  1. Обеспечение поступательного роста качества продукции или сервиса услуг за счет прозрачности работы, тщательного мониторинга ситуации, ведения бизнеса в рамках обозначенного регламента и четко установленных правил.
  2. Существенное уменьшение временных издержек на выполнение рабочих процессов ввиду использования автоматизации и стандартизации.
  3. Увеличение уровня гибкости компании благодаря кооперации с пользователями и включению их в процесс моделирования и обновления бизнеса .
  4. Повышение стратегической эффективности бизнеса и расширение его границ. Это возможно за счет перехода от количественного управления к качественному, что способствует оптимизации ведения бизнеса и достижению поставленных целей.
  5. Прогнозируемый рост экономического потенциала компании ввиду присутствия подробных и разносторонних информационных баз и, как следствие, использование глубокой аналитики для принятия важных и объективных управленческих решений в ведении бизнеса.
  6. Создание системы эффективного и полноценного управления кадрами, чтобы выжать максимум из человеческих ресурсов. BPM-системы присваивают каждому сотруднику KPI с набором персональных параметров для последующего отслеживания и контроля профессиональных навыков и достижений.

Фото: ru.depositphotos.com
В основе концепции BPM лежит схема и вариативность выполнения любого процесса в компании, будь то обработка заявления на отпуск или прием нового сотрудника

К базовым функциям ВРМ-систем относятся:

  1. Управлением бизнесом на основе показателей. Наличие информации в виде наборов показателей по группам параметров позволяет контролировать и оценивать затратность тех или иных действий, время на их исполнение, скорость вовлечения ресурсов. Тем самым возможно упростить анализ происходящих процессов и оптимизировать работу в рамках реальных условий.
  2. Нахождение проблем и уязвимости. Это обеспечивается за счет непрестанного мониторинга и регулярного обновления параметров контроля. Типичными слабыми местами любого бизнеса выступают избыточные процессы, которые приводят к неэффективному перераспределению средств и увеличению сроков выполнения задания. Также нередко возникает ситуация, когда бизнес-процесс или целая группа упирается в какую-то локальную преграду, например, некомпетентность отдельного сотрудника или слабую организацию управленческих процессов. За счет постоянного мониторинга и контроля рабочих параметров найти проблему становится просто.
  3. Тщательный анализ бизнес-процессов. Аналитика позволяет быть в курсе того, какие бизнес-процессы превалируют, сколько времени требуется на обработку и исполнение каждого этапа, узнать вовлеченность сотрудников в работу и их конкретные достижения, выявить наиболее затратные и трудоемкие этапы в осуществлении бизнес-процессов.

Внедрение ВРМ-систем в существующую иерархию ИТ-структуры

Для того чтобы ВРМ-система работала эффективно и не конфликтовала с имеющимся функционалом, необходимо превратить ее в элемент ИТ-структуры. Применение сквозной интеграции позволяет за счет BPMS объединить бизнес-процессы воедино и добиться ожидаемого результата.

Перейти к обзору BPM-систем 2021

Внедрение ВРМ-систем оптимально выполнить с помощью используемых программ и ИТ-решений. Создание цепочек и готовых алгоритмов дает возможность добиться высокой гибкости создаваемых бизнес-процессов и повысить их эффективность на практике.

Примерами эффективной интеграции ВРМ-систем и бизнеса являются использование таких решений, как 1С, Bitrix , ERP, мобильный банк и готовых приложений. Интеграция обеспечивает комплексную автоматизацию процессов и логичное расширение текущей ИТ-структуры компании, превратив совокупность модулей и решений в единый и мощный комплекс, способный решать сложные задачи.

По данным аналитиков Market.CNews, вследствие пандемии спрос на ВРМ-системы вырос на 20-35% по сравнению с последними 3-5 годами. Это объясняется тем, что в условиях нестабильной экономической среды бизнесу требуются надежные решения для оптимизации издержек, удержания позиций на рынке и контроля качества предложений. ВРМ-системы снижают влияние человеческого фактора и позволяют задействовать людские ресурсы максимально полно и на пользу бизнесу.

Инструменты управления ВРМ-системами

В системы управления бизнес-процессами внедрены следующие инструменты управления:

  1. Моделирование. Осуществляется с помощью графических редакторов, которые представляют бизнес-процессы в виде диаграмм, блок-схем, графических модулей. Моделирование дает возможность протестовать те или иные схемы, заменить отдельные элементы, просчитать работу и исполнение бизнес-процессов наперед.
  2. Мониторинг. Отслеживание рабочих параметров, этапов бизнес-процессов, успехов помогает контролировать происходящее, принимать своевременные меры, если возникает пробуксовка или откат на каком-то этапе работы. Также мониторинг помогает структурировать и разбивать текущие задачи по уровню важности, степени исполнения, проблемности.
  3. Реализация. Готовая модель реализуется посредством размещения на сервере и доступа через веб-интерфейс. исполнение бизнес-процессов обеспечивают пользователи, которые выполняют конкретные действия, согласно карточкам заданий, и отчитываются о проделанной работе.

ВРМ-системы пригодятся в первую очередь тем компаниям, которые выполняют многоуровневые бизнес-процессы, но при этом результат рассредоточен по отдельным подразделениям, корпоративным отделам и блокам, и требуется автоматизация происходящих процессов. Наиболее перспективными отраслями для внедрения ВРМ-систем считаются торговля, строительство, консалтинг, ИТ-сфера и финансовые услуги.

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