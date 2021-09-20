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Власти отобрали лицензию у банка - пионера интернет-платежей в России

Центробанк отозвал лицензию у банка «Платина», развивающего онлайн-банкинг еще с конца 1990-х годов. Причиной стали нелегальные платежи в адрес онлайн-казино и букмекеров. Этот банк также является основателем и расчетным центром платежной системы Cyberplat, будущее которой теперь оказалось под вопросом.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Платина»

Центробанк отозвал лицензию у Коммерческого банка «Платина» (КБ «Платина»).

Причиной этого стало нарушение федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Центробанка, в связи с чем в отношении банка «Платина» в течение последнего года неоднократно применялись меры.

Кроме того банком «Платина» были допущены нарушения требований законодательства и нормативных актов Центробанка в области противодействия отмыванию доходов.

Согласно сообщению, размещенному на сайте Центробанка, КБ «Платина» проводил в значительных объемах непрозрачные операции, направленные на обеспечение расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино и букмекерскими конторами. В связи с этим в КБ «Платина» назначена временная администрация от Центробанка, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Чем известен банк «Платина»

Банк «Платина» известен тем, что в конце 1990-х годов стал пионером интернет-банкинга в России, предложив своим клиентам возможность управлять счетами через интернет и заказывать банковские карты онлайн. Также банк основал платежную систему Cyberplat, которая предоставляла интернет-магазинам услуги приема платежей с банковских карт, а другим банкам – возможность организации онлайн-банкинга.

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ЦБ России отозвал лицензию у банка «Платина», известного как пионер интернет-банкинга в России

В 1998 г. Cyberplat провел первую транзакцию по приему платежей за сотовую связь в интернете. В начале 2000-х Cyberplat вышел в оффлайн, предложив торговым точкам организовать прием платежей за сотовую связь и другие услуги. Позднее Cyberplat создал собственную сеть платежных терминалов, став одним из крупнейшим в России игроков в данной сфере.

Как банк «Платина» связан с Cyberplat

Согласно данным базу «Контур.Фокус», 74% доля в ООО «Киберплат» (юридическое лицо Cyberplat) принадлежит оффшору с Британских Виргинских островов Reskami Property, 26% - другому оффшору из этой же юрисдикции, Cyberplat Worldwide. При этом Cyberplat аффилирован с банком «Платина» через своего гендиректора Андрея Грибова.

Доли в ООО «КБ «Платина» распределены между тремя ООО – «Гран», «Капитал» и «Энергия». Этими структурами через три других ООО: «Спецвнештехнология», «Техностройимпорт» и «Союзтехпромэкспорт» владеет Грибов. Банк «Платина» также является расчетным банком для Cyberplat – информация об этом размещена на сайте платежной системы.

Есть ли у Cyberplat будущее без банка «Платина»

Источник CNews на рынке электронной коммерции полагает, что Cyberplat не сможет работать без своего расчетного банка. «Мы уже отключили прием платежей через Cyberplat», - говорит собеседник издания.

Бывший топ-менеджер Cyberplat также пессимистично смотрит на будущее компании. «Cyberplat – это ИТ-решение, которое работало через банк «Платина», - говорит собеседник CNews. – С отзывом лицензии у банка «Платина» прекращается и работа Cyberplat. Маловероятно, что банк «Платина» может быть заменен каким-то другим банком: эти две структуры глубоко проинтегрированы, их взаимодействие выстраивалось годами, и вряд ли в эту схему удастся пустить какой-то другой банк».

«К тому же в платежном бизнесе недопустимы простои: клиент не может ждать с оказанием услуг и при появлении сбоев переходит к другому клиенту, например, к Qiwi», - продолжает бывший топ-менеджер компании. Он также напоминает, что ранее на рынке уже было несколько случаев, когда платежные системы прекращали свою работу после закрытия опорных банков: так, например, было с системой Comepay и аффилированным с ней Финарс-банком.

Cyberplat к моменту публикации не ответил на запрос CNews относительно работы компании в условиях отзыва лицензии у банка «Платина».

Игорь Королев

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